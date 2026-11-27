Bộ GD-ĐT vừa công bố bản tổng hợp ý kiến góp ý, tiếp thu và giải trình đối với dự thảo thông tư ban hành danh mục ngành, nghề đào tạo nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và danh mục ngành, nghề đào tạo khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu. Nhiều cơ quan, địa phương và cơ sở giáo dục nghề nghiệp đề xuất bổ sung hàng loạt ngành nghề vào 2 danh mục này, qua đó mở rộng nhóm người học có thể được hưởng chính sách hỗ trợ học phí.

Theo quy định, người học ngành, nghề thuộc danh mục nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (phụ lục I) được giảm 70% học phí; người học trình độ trung cấp, cao đẳng thuộc ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu (phụ lục II) được miễn học phí.

Ngành nghề được đề xuất giảm 70% học phí

Ở nhóm ngành nghề nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm (phụ lục I), nhiều đề xuất tập trung vào các lĩnh vực có điều kiện làm việc khắc nghiệt, thường xuyên tiếp xúc với máy móc, thiết bị, hóa chất hoặc môi trường lao động có yếu tố rủi ro.

Bộ Xây dựng đề xuất bổ sung các ngành, nghề như: xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt, vận hành máy thi công mặt đường, sửa chữa máy thi công xây dựng, sửa chữa điện máy công trình, thí nghiệm và kiểm tra chất lượng cầu đường bộ, trắc địa công trình, công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng, công nghệ ô tô và cơ điện tử.

Trường CĐ Kỹ thuật Cao Thắng đề xuất bổ sung nghề nguội sửa chữa máy công cụ (THN, TC, CĐ).

Theo quy định, người học ngành, nghề thuộc danh mục nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm được giảm 70% học phí; người học trình độ trung cấp, cao đẳng thuộc ngành, nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu được miễn học phí ẢNH: Y.T

Trong khi đó, Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 17 ngành, nghề vào danh mục này. Một số nghề đáng chú ý gồm: kiểm ngư, cơ điện lạnh thủy sản, vận hành và sửa chữa trạm bơm điện, kỹ thuật xử lý rác thải, điều khiển tàu cuốc, xử lý dầu tràn trên biển, trồng và chăm sóc rừng ngập mặn, nuôi trồng thủy sản nước ngọt, lâm sinh...

Ở lĩnh vực hàng hải, các cơ sở đào tạo đề xuất bổ sung những nghề như điện tàu thủy, sửa chữa máy tàu thủy, điều khiển tàu biển và khai thác máy tàu biển.

Một số ngành nghề thuộc lĩnh vực chế biến, dịch vụ cũng được đề xuất đưa vào phụ lục I. Chẳng hạn, Bộ Công an đề xuất bổ sung công nghệ may, may thời trang, kỹ thuật chế biến món ăn và kỹ thuật thoát nước, xử lý nước thải.

Sở GD-ĐT Khánh Hòa đề xuất các nghề quản trị khách sạn, quản trị nhà hàng, hướng dẫn du lịch...

Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất đưa nhiều ngành nghề nghệ thuật, thể thao vào danh mục, trong đó có nghệ thuật biểu diễn kịch múa, huấn luyện viên xiếc, tạp kỹ, piano, violon, diễn viên kịch - điện ảnh, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, thanh nhạc, hội họa...

Theo Bộ GD-ĐT, trong quá trình tiếp thu, giải trình, tổ soạn thảo cho biết đã tiếp thu một số đề xuất để bổ sung vào danh mục, như công nghệ may, may thời trang, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật thoát nước và xử lý nước thải, xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt, vận hành máy thi công mặt đường, sửa chữa máy thi công xây dựng, công nghệ kỹ thuật nhiệt, lâm sinh, vận hành nhà máy điện hạt nhân, quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 220 kV trở lên, quản lý vận hành, sửa chữa đường dây và trạm biến áp có điện áp từ 110 kV trở xuống; nguội sửa chữa máy công cụ... Một số ngành nghề nghệ thuật như thanh nhạc, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, biểu diễn nhạc cụ phương Tây, nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc và nghệ thuật biểu diễn chèo cũng được tiếp thu.

Những ngành nghề được đề xuất miễn học phí

Với nhóm ngành nghề khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu (phụ lục II), các đề xuất tập trung vào những lĩnh vực cần duy trì nguồn nhân lực, có nhu cầu tuyển dụng nhưng gặp khó khăn trong thu hút người học.

Bộ Công Thương đề xuất bổ sung hàn, an ninh mạng, mạng máy tính và truyền thông dữ liệu, công nghệ da giày, thiết kế thời trang và hướng dẫn du lịch. Bộ Nông nghiệp và Môi trường đề xuất 26 ngành, nghề, trong đó có chăn nuôi, nuôi trồng thủy sản nước ngọt, lâm sinh, lâm nghiệp, quản lý cây xanh đô thị, công nghệ sinh học, công nghệ chế biến chè, cơ điện nông thôn, công nghệ kỹ thuật sản xuất muối, khuyến nông, quản lý đất đai và dịch vụ thú y.

Ở lĩnh vực xây dựng, Bộ Xây dựng đề xuất các nghề xây dựng cầu đường bộ, xây dựng và bảo dưỡng công trình giao thông đường sắt, vận hành máy thi công mặt đường, hàn và cắt gọt kim loại.

Sở GD-ĐT Đà Nẵng đề xuất bổ sung vi mạch bán dẫn, trí tuệ nhân tạo và logistics và quản lý chuỗi cung ứng.

Lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật cũng có nhiều ngành nghề được đề xuất vào danh mục miễn học phí. Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đề xuất các nghề như biểu diễn nhạc cụ truyền thống, nghệ thuật biểu diễn kịch múa, sáng tác âm nhạc, chỉ huy âm nhạc, điêu khắc, gốm, nghệ thuật biểu diễn tuồng, chèo và cải lương...

Tổ soạn thảo cho biết đã tiếp thu, bổ sung nghề hướng dẫn du lịch, kỹ thuật chế biến món ăn vào phụ lục II ẢNH: Y.T

Sở GD-ĐT TP.Huế đề xuất bổ sung các ngành nghề đào tạo trình độ trung cấp gắn với đặc trưng văn hóa địa phương, gồm nghệ thuật biểu diễn ca kịch Huế, nghệ thuật biểu diễn dân ca Huế, nhạc công truyền thống Huế, nghệ thuật biểu diễn tuồng, nghệ thuật biểu diễn múa dân gian dân tộc, biên đạo múa, hội họa và thiết kế đồ họa.

Trong lĩnh vực du lịch, Trường TC Du lịch và Khách sạn Saigontourist đề nghị bổ sung 3 ngành, nghề vào phụ lục II gồm: hướng dẫn du lịch, kỹ thuật chế biến món ăn, kỹ thuật làm bánh.

Trong số các đề xuất, tổ soạn thảo cho biết đã tiếp thu, bổ sung một số ngành nghề vào danh mục khó tuyển sinh nhưng xã hội có nhu cầu như logistics, hàn, khai thác và đánh bắt hải sản, cơ điện lạnh thủy sản, công nghệ kỹ thuật sản xuất muối, hội họa, biểu diễn nhạc cụ truyền thống, nghệ thuật biểu diễn chèo, hướng dẫn du lịch, kỹ thuật chế biến món ăn... Một số nghề hàng hải và thủy sản như điện tàu thủy, sửa chữa máy tàu thủy, điều khiển phương tiện thủy nội địa, xây dựng công trình thủy và xây dựng cầu đường bộ cũng được tiếp thu theo đề xuất của cơ sở đào tạo...

Bên cạnh đó, dù có nhiều ngành nghề được đề xuất bổ sung, không phải tất cả đều được tổ soạn thảo tiếp thu. Việc đưa một ngành nghề vào danh mục phải căn cứ các tiêu chí cụ thể, có giải trình và minh chứng phù hợp.