Đề xuất bổ sung sân bay Ninh Bình vào quy hoạch

Cục Hàng không Việt Nam vừa đề xuất Bộ Xây dựng điều chỉnh Quy hoạch hệ thống cảng hàng không toàn quốc thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Theo đó, cơ quan này đề xuất bổ sung 5 sân bay Gia Bình, Thổ Chu, Vân Phong, Măng Đen và Ninh Bình vào quy hoạch. Trong đó, sân bay Gia Bình và Thổ Chu đã được Bộ Xây dựng phê duyệt quy hoạch trước đây. Sân bay Gia Bình được định hướng trở thành đầu mối hàng không quan trọng của vùng Thủ đô cùng với Nội Bài.

Cục Hàng không đề xuất bổ sung thêm sân bay Ninh Bình vào quy hoạch ẢNH: PHAN CÔNG

Sân bay Vân Phong (Khánh Hòa) và Măng Đen (Quảng Ngãi) được xác định là các cảng hàng không tiềm năng. Theo định hướng, sân bay Măng Đen sẽ phục vụ nhu cầu vận tải trong nước và quốc tế, tạo động lực phát triển khu du lịch Măng Đen. Sân bay quốc tế Vân Phong gắn với Khu kinh tế Vân Phong, hướng tới phát triển trung tâm dịch vụ, du lịch và vui chơi giải trí có sức cạnh tranh quốc tế.

Sân bay Ninh Bình được đề xuất bổ sung vào quy hoạch sau năm 2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo Cục Hàng không, việc hình thành sân bay này góp phần hoàn thiện hạ tầng chiến lược của địa phương, song cần tiếp tục đánh giá trong quá trình lập quy hoạch chi tiết do khu vực đồng bằng sông Hồng đã có nhiều sân bay hiện hữu và quy hoạch mới.

Sân bay Biên Hòa sẽ phục vụ quân sự

Đồng thời, Cục Hàng không cũng đề xuất đưa sân bay Biên Hòa và sân bay quốc tế Hải Phòng ra khỏi Quy hoạch hệ thống cảng hàng không dân dụng.

Lý do hiện khu vực Đông Nam bộ có 3 sân bay nằm gần nhau là Biên Hòa, Tân Sơn Nhất và Long Thành. Trong đó, Tân Sơn Nhất và Long Thành được xác định là hai đầu mối chính của khu vực phía Nam.

Việc khai thác hàng không dân dụng tại Biên Hòa có thể làm phức tạp công tác điều hành vùng trời, ảnh hưởng hiệu quả khai thác cũng như các vấn đề về quốc phòng, môi trường và quy hoạch đô thị. Trên cơ sở ý kiến của Bộ Quốc phòng và định hướng của Chính phủ, sân bay Biên Hòa được đề xuất tiếp tục phục vụ mục đích quân sự.

Đối với Hải Phòng, quy hoạch hiện hành định hướng xây dựng sân bay quốc tế mới tại Tiên Lãng với công suất khoảng 12 triệu hành khách mỗi năm vào năm 2050, còn Cát Bi chuyển thành sân bay nội địa.

Tuy nhiên, sân bay quốc tế Gia Bình và quy hoạch sân bay thứ hai vùng Thủ đô (tương lai), cùng với sân bay Cát Bi đang khai thác, đủ đáp ứng nhu cầu vận tải. Vì vậy, phương án xây dựng sân bay quốc tế Hải Phòng không còn cần thiết. Theo đề xuất, nguồn lực đầu tư sẽ được ưu tiên cho các công trình hạ tầng chiến lược khác của Hải Phòng như cảng biển, logistics và hạ tầng kết nối.

Đến 2030 Việt Nam sẽ có 33 sân bay

Trong dự thảo điều chỉnh, Cục Hàng không cũng đề xuất nâng cấp một số sân bay. Sân bay Quảng Trị được nâng từ cấp 4C lên 4E để có thể khai thác máy bay thân rộng. Côn Đảo cũng được nâng từ cấp 4C lên 4E và chuyển từ sân bay nội địa thành sân bay quốc tế. Trong tầm nhìn đến năm 2050, sân bay Cao Bằng được đề xuất nâng từ cấp 4C lên 4E và trở thành cảng hàng không quốc tế.

Theo phương án điều chỉnh, đến năm 2030 Việt Nam sẽ có 33 cảng hàng không, gồm 17 cảng quốc tế và 16 cảng nội địa. Đến năm 2050, mạng lưới tăng lên 36 cảng, gồm 19 cảng quốc tế và 17 cảng nội địa.

Dự báo đến năm 2030, hệ thống cảng hàng không phục vụ khoảng 236,3 triệu lượt hành khách và 3,75 triệu tấn hàng hóa mỗi năm, với tổng công suất thiết kế khoảng 262,1 triệu hành khách. Mục tiêu là hơn 95% dân số có thể tiếp cận một cảng hàng không trong phạm vi 100 km.

Đến năm 2050, Việt Nam hướng tới hình thành hai trung tâm vận tải hàng không và trung chuyển quốc tế quy mô khu vực tại vùng Thủ đô Hà Nội và vùng TP.HCM, nâng tỷ lệ dân số tiếp cận cảng hàng không trong phạm vi 100 km lên khoảng 97%.