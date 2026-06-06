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Thời sự

UAV xuất hiện gần sân bay Nội Bài, 16 chuyến bay bị ảnh hưởng

Mai Hà
Mai Hà
06/06/2026 18:48 GMT+7

Khoảng 16 chuyến bay trưa nay 6.6 đã bị ảnh hưởng do phát hiện một UAV bay gần sân bay Nội Bài.

Theo ông Trần Hoài Phương, Giám đốc Cảng vụ Hàng không miền Bắc, chuyến bay VJ1773 thực hiện hành trình Hà Nội - Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) cất cánh từ Cảng Hàng không quốc tế Nội Bài hơn 10 giờ trưa nay 6.6. 

Khi đang ở độ cao khoảng 4.700 feet, cách sân bay khoảng 8 km, tổ bay phát hiện một UAV bay ngược hướng với tàu bay và báo cáo thông tin về đài chỉ huy.

UAV gần sân bay Nội Bài, 16 chuyến bay bị ảnh hưởng - Ảnh 1.

Sân bay quốc tế Nội Bài

ẢNH: NIA

Ngay sau đó, Đài kiểm soát không lưu Nội Bài đã tạm dừng cất cánh đối với các tàu bay chờ cất cánh lúc 10 giờ 15, đồng thời các đơn vị liên quan cũng khẩn trương phối hợp với Tổ an toàn đường cất hạ cánh, lực lượng công an và quân đội triển khai xác minh.

Cảng vụ Hàng không miền Bắc cùng các đơn vị liên quan cũng khẩn trương phối hợp với Tổ an toàn đường cất hạ cánh, lực lượng công an và quân đội triển khai xác minh. Trong thời gian chờ xác minh, đã có 16 chuyến bay bị ảnh hưởng.

Đến 11 giờ 13 phút, UAV không còn xuất hiện trong khu vực, hoạt động khai thác tại sân bay Nội Bài được khôi phục bình thường. Lực lượng chức năng đã phối hợp với công an địa phương rà soát để xác minh nguồn gốc, đối tượng điều khiển thiết bị bay và xử lý đúng quy định của pháp luật.

Theo lãnh đạo Cảng vụ Hàng không miền Bắc, các vụ việc liên quan đến UAV, drone, vật thể bay xuất hiện gần cảng hàng không đã xảy ra nhiều lần trong thời gian qua, tiềm ẩn nguy cơ uy hiếp an toàn hàng không. 

Cảng vụ thường xuyên phối hợp với các đơn vị liên quan, đặc biệt với chính quyền địa phương để đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến quy định pháp luật về quản lý và sử dụng thiết bị bay không người lái tới người dân sinh sống quanh khu vực cảng hàng không, sân bay.

Trước đó, một sự cố liên quan đến vật thể bay xuất hiện gần khu vực tiếp cận hạ cánh tại Cảng hàng không quốc tế Cát Bi (Hải Phòng) tối 15.3 đã gây gián đoạn hoạt động khai thác sân bay này trong khoảng 4 giờ.

Tương tự, tại khu vực lân cận Cảng Hàng không quốc tế Đà Nẵng cũng liên tiếp ghi nhận nhiều vụ UAV xuất hiện trên đường bay ở cự ly 3 - 12 hải lý, độ cao từ 1.000 - 3.800 feet.

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