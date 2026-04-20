Đồng Nai: Xử lý nghiêm UAV hoạt động không phép tại khu vực sân bay, biên giới

Ngày 20.4, Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai vừa có văn bản gửi công an tỉnh, các sở ngành, địa phương về việc ngăn chặn tàu bay không người lái, phương tiện khác (UAV) hoạt động không phép, uy hiếp an ninh, an toàn hoạt động bay tại các cảng hàng không, sân bay, biên giới và các trung tâm chính trị - kinh tế - xã hội.

Theo Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai, thời gian qua, trên phạm vi cả nước các vi phạm hoạt động bay của UAV có xu hướng gia tăng, một số vụ vi phạm bay gây ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của máy bay hàng không dân dụng, uy hiếp mất an toàn bay ở một số sân bay, gây thiệt hại lớn về kinh tế, an ninh, an toàn bay. Việc ngăn chặn, xử lý chưa hiệu quả, còn để tái diễn nhiều lần.

Vùng cấm bay và hạn chế bay tại tỉnh Đồng Nai (cũ) trước khi sáp nhập ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Ở khu vực TP.HCM, lực lượng tác chiến điện tử của Quân khu 7 đã trinh sát, phát hiện, bắn hạ nhiều lượt chiếc UAV vi phạm. Trên địa bàn tỉnh Đồng Nai cũng đã phát hiện UAV hoạt động không phép và hiện tượng thả diều có gắn đèn nhấp nháy ở khu vực xung quanh sân bay Biên Hòa, các phường Biên Hòa, Trảng Dài, Bình Phước…

Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Đồng Nai đề nghị công an tỉnh chỉ đạo lực lượng thuộc quyền phối hợp Ban Chỉ huy quân sự xã, phường tăng cường kiểm tra, giám sát hoạt động của UAV, tình trạng sử dụng đèn laze, đèn công suất lớn và thả diều bay.

Khu vực cấm bay và hạn chế bay tại tỉnh Bình Phước (cũ) trước khi sáp nhập ẢNH CHỤP MÀN HÌNH

Xử lý nghiêm các trường hợp UAV hoạt động không phép hoặc vi phạm chế độ bay theo quy định của pháp luật, nhất là ở các khu vực xung quanh và khu vực tiếp cận cất, hạ cánh sân bay Long Thành, sân bay Biên Hòa, sân bay Tân Sơn Nhất; các xã Long Thành, Long Phước, Long An, Lộc An, Xuân Lộc, phường Tam Phước, Phước Tân, Long Hưng, Biên Hòa, Tân Triều, Hàng Gòn....) và khu vực biên giới.

Cửa khẩu Quốc tế Hoa Lư (xã Lộc Thạnh, tỉnh Đồng Nai), khu vực giáp biên giới Việt Nam và Campuchia được xác định trong vùng cấm bay ẢNH: HOÀNG GIÁP

Tuyên truyền người dân đăng ký phương tiện bay theo quy định; các mức xử phạt hành chính khi sử dụng UAV hoạt động không phép để nhân dân nâng cao ý thức chấp hành pháp luật.

Các sở, ban ngành tiếp tục phổ biến khu vực cấm bay, khu vực hạn chế bay được đăng tải trên cổng thông tin điện tử bộ quốc phòng tại địa chỉ: http://cambay.mod.gov.vn; hướng dẫn các cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan khi phối hợp công tác có liên quan đến hoạt động bay UAV phải đăng ký cấp phép bay UAV trước khi hoạt động.

UBND các xã, phường chỉ đạo Ban Chỉ huy quân sự, công an xã, phường tăng cường quản lý, giám sát UAV hoạt động trên địa bàn, kiên quyết xử lý các trường hợp vi phạm, không làm ảnh hưởng đến an ninh, an toàn bay trên địa bàn.