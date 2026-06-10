Đề xuất các trường hợp cán bộ tại Hà Nội được mua nhà ở xã hội không cần bốc thăm

Đề xuất nêu trên thể hiện trong dự thảo Nghị quyết cơ chế, chính sách về đầu tư, phát triển và hỗ trợ nhà ở trên địa bàn thành phố, được UBND TP.Hà Nội xây dựng, trình HĐND thành phố để xem xét, thông qua tại kỳ họp thứ 4 (kỳ họp chuyên đề), dự kiến diễn ra từ ngày 12.6.

Một góc Hà Nội nhìn từ trên cao ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Dự thảo đề xuất dành tỷ lệ tối đa 20% tổng số căn nhà ở xã hội tại mỗi dự án để bán hoặc cho thuê mua trực tiếp đối với cán bộ, công chức, viên chức trên địa bàn thành phố mà không phải bốc thăm.

Các đối tượng được hưởng chính sách này gồm: cán bộ, công chức, viên chức đang công tác hoặc được điều động, luân chuyển, biệt phái, phân công công tác tại các cơ quan, đơn vị thuộc TP.Hà Nội hoặc thuộc Trung ương trên địa bàn thành phố.

Cạnh đó, đối tượng đã trả nhà ở công vụ trên địa bàn thành phố thuộc trường hợp nghỉ hưu trước tuổi do không đủ điều kiện về tuổi tái cử, tái bổ nhiệm… cũng thuộc diện được hưởng chính sách.

Để được mua nhà ở xã hội mà không cần bốc thăm, cán bộ, công viên chức phải thuộc 1 trong 4 trường hợp.

Một là, thuộc đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội theo quy định của pháp luật về nhà ở khi mua, thuê mua, thuê nhà ở xã hội.

Hai là, đáp ứng điều kiện đối với đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở công vụ theo quy định tại Nghị quyết này và quy định của pháp luật về nhà ở khi thuê nhà ở công vụ.

Ba là, người có tài năng theo quy định của pháp luật về chính sách thu hút, trọng dụng người có tài năng làm việc trong cơ quan, tổ chức, đơn vị của Đảng, Nhà nước, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến cơ sở cũng thuộc diện được hưởng.

Bốn là, đối tượng được thuê nhà ở thương mại không phải đáp ứng điều kiện theo quy định, gồm: đối tượng được hưởng chính sách hỗ trợ về nhà ở xã hội; cán bộ, công viên chức, người lao động hưởng lương từ ngân sách chưa có nhà ở thuộc sở hữu của mình hoặc có nhà ở mà cách xa nơi làm việc 20 km trở lên.

Chủ sở hữu nhà, người sử dụng đất bị thu hồi để thực hiện các dự án cải tạo chỉnh trang đô thị trên địa bàn thành phố; nhân lực chất lượng cao hoặc đối tượng khác do UBND TP.Hà Nội quyết định cũng được đề xuất mua nhà ở xã hội mà không cần bốc thăm.

Ưu tiên hỗ trợ nhà ở cho cán bộ làm việc xa nơi ở

TP.Hà Nội dự kiến, thứ tự ưu tiên hàng đầu khi hỗ trợ nhà ở được dành cho cán bộ, công chức chịu tác động do sắp xếp lại đơn vị hành chính và có địa điểm làm việc xa nơi ở. Tiếp theo là nhóm nhân lực chất lượng cao.

Cùng với các chính sách hỗ trợ nhà ở, Hà Nội cũng đưa ra cơ chế đầu tư, phát triển và quản lý nhà ở cho thuê.

Theo nội dung dự thảo, UBND thành phố có thẩm quyền quyết định vị trí xây dựng nhà ở cho thuê tại khu vực đô thị, nông thôn, cũng như trong các khu công nghiệp, khu chế xuất và khu công nghệ cao.

Đáng chú ý, các dự án đầu tư xây dựng nhà ở cho thuê sẽ được áp dụng cơ chế "đặc thù", giao chủ đầu tư hoặc chấp thuận chủ trương đầu tư đồng thời giao chủ đầu tư trực tiếp mà không cần phải thông qua hình thức đấu giá hay đấu thầu lựa chọn dự án.

Điều kiện để được áp dụng cơ chế đặc thù là dự án phải dành tối thiểu 50% tổng số căn nhà để làm nhà ở cho thuê; hoặc dành tối thiểu 70% tổng số căn hộ cho thuê dành cho đối tượng chính sách thuê…