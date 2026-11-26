Sở Xây dựng Hà Nội vừa có báo cáo gửi UBND TP.Hà Nội về kết quả thực hiện thí điểm vùng phát thải thấp và đề xuất mô hình, lộ trình mở rộng.

Triển khai theo Quyết định 3273 của UBND TP.Hà Nội, Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất giai đoạn 2 sẽ mở rộng thí điểm tại khu vực 1, 2, 3 (các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam) từ ngày 1.1.2027 đến 31.12.2027. Theo đó, mở rộng phạm vi thí điểm vùng phát thải thấp và quy định hạn chế phương tiện khi mở rộng thí điểm.

Hà Nội dự kiến mở rộng vùng phát thải thấp tại vùng 1, 2, 3 khu vực các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam từ 1.1.2027

ẢNH: TUẤN MINH

Sở Xây dựng Hà Nội đề xuất cấm toàn bộ các phương tiện giao thông đường bộ (bao gồm xe mô tô, xe gắn máy, xe ô tô các loại) từ 19 giờ - 24 giờ các ngày thứ sáu, thứ bảy, chủ nhật hằng tuần trong khu vực.

Đặc biệt, với xe mô tô, xe gắn máy sử dụng nhiên liệu xăng (trừ các loại xe thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), sẽ có nhiều quy định hạn chế.

Cụ thể, không lưu thông xe xăng (xe sử dụng nhiên liệu hóa thạch) với các xe công nghệ kinh doanh trên nền tảng phần mềm ứng dụng hỗ trợ kết nối vận tải. Các đơn vị cung cấp phần mềm ứng dụng thực hiện điều hướng phương tiện trên phần mềm quản lý điều hành xe.

Với xe máy, mô tô khác, khuyến khích hạn chế lưu thông các xe mô tô sản xuất, nhập khẩu trước năm 2008 và xe gắn máy sản xuất, nhập khẩu trước 2016.

Sở Xây dựng Hà Nội cũng đề xuất khuyến khích sử dụng phương tiện giao thông công cộng, phi cơ giới; khuyến khích chuyển đổi phương tiện giao thông xanh, xe đạt quy chuẩn khí thải từ mức 3 trở lên theo QCVN 99:2025

Các khu vực thí điểm vùng phát thải thấp theo đề xuất của Sở Xây dựng Khu vực 1 (vùng lõi thí điểm): bên trong đường bao khu vực phố đi bộ và chợ đêm phường Hoàn Kiếm (12 tuyến phố bao quanh: Tràng Tiền - Hàng Khay - Lê Thái Tổ - Hàng Đào - Hàng Ngang - Hàng Buồm - Mã Mây - Hàng Bạc - Hàng Mắm - Nguyễn Hữu Huân - Lý Thái Tổ - Ngô Quyền). Khu vực này có diện tích khoảng 0,45 km²; dân số khoảng 20.000 người. Khu vực 2 (khu vực mở rộng): bên trong đường bao: Tràng Thi - Thợ Nhuộm - Hàng Bông - Phùng Hưng - Phan Đình Phùng - Hàng Đậu - Trần Nhật Duật - Trần Quang Khải - Tràng Tiền - Hàng Khay trở vào trong khu vực phố cổ. Khu vực này có diện tích diện tích 1,65 km²; dân số khoảng 90.000 người. Khu vực 3: khu vực trong đường bao gồm các phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam (gồm các tuyến phố bao quanh: Nguyễn Du - Hàn Thuyên - Trần Hưng Đạo - Trần Khánh Dư - Trần Quang Khải - Trần Nhật Duật - Hàng Đậu - Cửa Đông - Lý Nam Đế - Tôn Thất Thiệp - Điện Biên Phủ - Hàng Bông - Cửa Nam - Lê Duẩn). Diện tích 3,6 km2; dân số khoảng 136.947 người.

Cấm lưu thông xe tải 2 - 3,5 tấn

Với ô tô chạy xăng, dầu (trừ các loại xe thuộc phạm vi quản lý của Bộ Quốc phòng và Bộ Công an), Sở Xây dựng dự kiến:

Xe ô tô vận tải hành khách chạy bằng xăng, dầu trên 16 chỗ (trừ xe buýt, xe ô tô đưa đón học sinh) không lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4 theo QCVN 85:2025. Đồng thời, trong khu vực 1, 2 chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm.

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Trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được Công an TP.Hà Nội chấp thuận bằng văn bản. Thành phố cũng khuyến khích chuyển đổi xe cơ giới sử dụng năng lượng sạch, năng lượng xanh, thân thiện môi trường.

Các loại xe ô tô đưa đón học sinh, xe buýt; xe ô tô từ 16 chỗ trở xuống, xe pick-up cũng chỉ được phép lưu thông xe đạt quy chuẩn khí thải từ mức 4.

Các loại xe tải dưới 2 tấn không lưu thông xe không đạt quy chuẩn khí thải mức 4; chỉ được phép hoạt động ngoài giờ cao điểm; trường hợp hoạt động trong giờ cao điểm phải được công an thành phố chấp thuận bằng văn bản. Đặc biệt, cấm lưu thông hoàn toàn các loại xe ô tô tải có khối lượng từ 2 tấn đến 3,5 tấn.

Để việc triển khai giai đoạn 2, mở rộng thí điểm tại khu vực 1, 2, 3 (Hoàn Kiếm, Cửa Nam) trong năm 2027 hiệu quả, Sở Xây dựng Hà Nội kiến nghị các sở, ngành, UBND các phường tiếp tục triển khai đề án vùng phát thải thấp trong Vành đai 1.

Sở Xây dựng cũng đề xuất UBND TP.Hà Nội chấp thuận cho các phường (trừ các phường Hoàn Kiếm, Cửa Nam) chủ động rà soát, tổ chức triển khai thí điểm vùng phát thải thấp trên địa bàn theo mô hình riêng của từng phường (như phường Cầu Giấy đề xuất mô hình “vùng phát thải thấp theo khu vực trọng điểm”) trên cơ sở bám sát nội dung đề án Vùng phát thải thấp trong Vành đai 1 đã được phê duyệt.