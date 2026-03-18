Đề xuất chấm KPI bộ ngành, văn bản pháp luật bị 'tuýt còi' thì trừ sạch điểm

Thứ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Thanh Tú vừa có buổi làm việc với các đơn vị về đề án "Ban hành chỉ số đánh giá, chấm điểm KPI về công tác xây dựng pháp luật".

Theo dự thảo, việc đánh giá, chấm điểm công tác xây dựng pháp luật với các bộ, cơ quan ngang bộ sẽ căn cứ vào 2 nhóm tiêu chí.

Một là tiến độ trình, ban hành hồ sơ chính sách, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật. Hai là chất lượng của hồ sơ chính sách, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật.

Về thang điểm của nhóm tiêu chí thứ hai, Bộ Tư pháp sẽ phối hợp với các bộ, ngành để thống nhất thực hiện theo hướng: trường hợp hồ sơ chính sách, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật do cơ quan chủ trì soạn thảo gửi Bộ Tư pháp thẩm định nhưng báo cáo thẩm định của Bộ Tư pháp kết luận chưa đủ điều kiện trình, văn bản đó bị trừ 20 điểm.

Trường hợp hồ sơ chính sách, dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật gửi Văn phòng Chính phủ nhưng bị trả lại do chưa đủ điều kiện để xin ý kiến thành viên Chính phủ hoặc chưa đủ điều kiện trình Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, văn bản đó bị trừ 20 điểm.

Trường hợp sau khi lấy ý kiến thành viên Chính phủ, hồ sơ chính sách, dự án, dự thảo văn bản phải thực hiện lại quy trình soạn thảo hoặc thẩm định do chưa bảo đảm yêu cầu, văn bản đó bị trừ 20 điểm.

Trường hợp hồ sơ dự án, dự thảo văn bản quy phạm pháp luật sau khi trình Ủy ban Thường vụ Quốc hội bị trả lại hoặc không được Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội thông qua, văn bản đó bị trừ 20 điểm.

Trường hợp việc trả lại hồ sơ hoặc yêu cầu chỉnh lý hoặc tạm ngưng hiệu lực thi hành của văn bản xuất phát từ nguyên nhân khách quan (do thay đổi chính sách trong văn bản quy phạm pháp luật của cơ quan nhà nước cấp trên, hoặc thay đổi, chủ trương, chính sách của Đảng) thì không bị trừ điểm.

Trường hợp văn bản quy phạm pháp luật sau khi ban hành bị cơ quan có thẩm quyền quyết định tạm ngưng hiệu lực thi hành hoặc bị đình chỉ thi hành do có sai sót trong kỳ đánh giá, chấm điểm, văn bản đó bị trừ tất cả các điểm và bị chấm 0 điểm.

Như vậy, điểm chất lượng của mỗi văn bản được xác định bằng điểm tiến độ trừ đi số điểm bị trừ theo các trường hợp nêu trên.

Điểm của tiêu chí chất lượng đối với mỗi bộ, cơ quan ngang bộ được tính bằng trung bình cộng điểm chất lượng của tất cả các văn bản do cơ quan đó chủ trì trong kỳ đánh giá.

Góp ý đối với dự thảo, các đại biểu cơ bản thống nhất với các nội dung đề xuất của Bộ Tư pháp. Một số thì đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo xác định thời gian ban hành tiêu chí thành phần; cân nhắc thêm cơ chế trả lời của các bộ, ngành khi được lấy ý kiến; giao cho các bộ, ngành, trong trường hợp cần thiết thì tự xây dựng tiêu chí KPI của mình…