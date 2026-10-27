Đề xuất chi hơn 22.200 tỉ đồng tái thiết không gian hồ Hoàn Kiếm và phụ cận

Ngày 27.10, UBND TP.Hà Nội có tờ trình gửi HĐND thành phố xem xét, quyết định chủ trương đầu tư, đồng thời phê duyệt nhà đầu tư thực hiện Dự án cải tạo, chỉnh trang, tái thiết và tái cấu trúc không gian khu vực hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận.

Không gian hồ Hoàn Kiếm và vùng phụ cận nhìn từ quảng trường Đông Kinh Nghĩa Thục (P.Hoàn Kiếm, Hà Nội) ẢNH: NGUYỄN TRƯỜNG

Sơ bộ tổng mức đầu tư của dự án này là 22.229 tỉ đồng, địa điểm thực hiện tại địa bàn 2 phường Hoàn Kiếm và Cửa Nam. Dự án được triển khai theo phương thức đối tác công tư (PPP), loại hợp đồng xây dựng - chuyển giao (BT), với mốc hoàn thành toàn bộ dự án dự kiến vào năm 2029.

Dự án tái thiết không gian khu hồ Hoàn Kiếm và phụ cận được chia thành 3 dự án thành phần độc lập.

Trong đó, dự án thành phần 1 sẽ thực hiện giải phóng mặt bằng toàn bộ khu vực thực hiện dự án, với quy mô nghiên cứu quy hoạch khoảng 66,82 ha; quy mô sử dụng đất đề xuất dự án khoảng 30,82 ha. Dự án có tổng mức đầu tư 9.924 tỉ đồng, từ nguồn vốn ngân sách thành phố (đầu tư công), do UBND P.Hoàn Kiếm làm chủ đầu tư.

Dự án thành phần 2 là đầu tư xây dựng trung tâm thương mại ngầm tại khu vực công viên, quảng trường phía đông (lô B2.5) và phía bắc hồ Hoàn Kiếm (lô B1.3).

Trung tâm thương mại này có quy mô 4 tầng hầm, tổng diện tích sàn hơn 82.600 m², với tổng vốn 4.611 tỉ đồng, do Công ty cổ phần bất động sản Mặt Trời Thủ đô là chủ đầu tư. Dự kiến, tiền thuê đất từ khai thác không gian ngầm này đạt khoảng 1.604 tỉ đồng, đóng góp vào ngân sách để thanh toán cho dự án thành phần 3.

Dự án thành phần 3 là đầu tư công trình và cải tạo, chỉnh trang cảnh quan hồ Hoàn Kiếm và khu vực phụ cận theo phương thức PPP - loại hợp đồng BT, có sơ bộ tổng mức đầu tư 7.694 tỉ đồng.

Theo đó, sẽ xây mới khu vực trụ sở UBND TP.Hà Nội (khoảng 3.518 tỉ đồng); cải tạo, chỉnh trang trụ sở HĐND thành phố (khoảng 268 tỉ đồng); cải tạo cảnh quan khu vực phía đông nam hồ Hoàn Kiếm (khoảng 3.908 tỉ đồng). Nhà đầu tư đề xuất cũng là Công ty cổ phần bất động sản Mặt Trời Thủ đô.

Về phương thức thanh toán đối với dự án thành phần 3, Hà Nội dự kiến thanh toán bằng quỹ đất kết hợp ngân sách nhà nước và giá trị thuê đất khai thác sử dụng không gian ngầm ở dự án thành phần 2, hoặc thanh toán bằng ngân sách nhà nước từ nguồn ngân sách thu được sau đấu giá 6 khu đất.

Quỹ đất thanh toán 6 khu đất này có tổng diện tích khoảng 7,31 ha, giá trị sơ bộ 4.878 tỉ đồng. Các khu đất dự kiến bao gồm: khu đất tại Tràng Tiền (0,77 ha), khu đất hai bên bưu điện (0,52 ha), số 1 - 3 Tăng Bạt Hổ (2,29 ha), số 5 Lê Thánh Tông (0,34 ha), số 15 Hai Bà Trưng (0,09 ha) và khu đất tại xã Đông Anh (3,30 ha).

TP.Hà Nội nhấn mạnh, việc sử dụng các quỹ đất nêu trên có thể xem xét giao nhà đầu tư hoặc tổ chức đấu giá quyền sử dụng đất để thanh toán cho nhà đầu tư thực hiện dự án BT.

Theo TP.Hà Nội, mục tiêu đầu tư của dự án nhằm hình thành không gian quảng trường lớn, liên kết hồ Hoàn Kiếm với quảng trường Cách mạng Tháng Tám, Nhà hát Lớn, Bảo tàng Lịch sử quốc gia và các khu vực lân cận.

Đồng thời, mở rộng không gian công cộng, tổ chức lại hệ thống giao thông và không gian ngầm; bảo tồn và phát huy giá trị di sản và bổ sung các chức năng văn hóa, dịch vụ phù hợp.

Đáng chú ý, trong tờ trình dự án, UBND TP.Hà Nội đề nghị Kiểm toán Nhà nước tham gia kiểm toán ngay từ giai đoạn triển khai dự án. Việc này làm cơ sở rà soát, xác định tổng mức đầu tư cũng như các khoản chi phí, bảo đảm quản lý, sử dụng nguồn lực đúng quy định, tiết kiệm, hiệu quả.