Đề xuất chỉ tạm hoãn xuất cảnh khi thông báo hợp lệ nhưng người nộp thuế chây ì

Góp ý cho dự thảo nghị quyết về chính sách đặc thù để tháo gỡ khó khăn cho người nộp thuế mới đây, VCCI kiến nghị phải tháo gỡ triệt để vướng mắc tạm hoãn xuất cảnh và bảo vệ nạn nhân bị mạo danh giấy tờ tùy thân.

Cụ thể, khoản 6 điều 4 dự thảo nghị quyết của Chính phủ và dự thảo nghị quyết của Quốc hội, VCCI cho rằng quy định trường hợp cá nhân bị mạo danh, đánh cắp thông tin căn cước công dân (CCCD) để thành lập doanh nghiệp, nếu đã có văn bản đề nghị xử lý và cơ quan công an có văn bản tiếp nhận giải quyết thì cơ quan thuế tạm thời chưa áp dụng biện pháp tạm hoãn xuất cảnh, thể hiện tính nhân văn.

Tuy nhiên, để bảo đảm tính thực chất, bảo vệ quyền con người, quyền công dân theo Hiến pháp, VCCI kiến nghị hoàn thiện quy định theo hướng: Một là bãi bỏ việc áp dụng tạm hoãn xuất cảnh đối với người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp thuộc trạng thái 06 chỉ do vi phạm thủ tục. Theo VCCI, việc áp dụng biện pháp này đối với người đại diện doanh nghiệp, kể cả khi số nợ thuế không lớn hoặc doanh nghiệp chỉ vi phạm thủ tục thông báo địa chỉ kinh doanh, đã gây bức xúc trong cộng đồng kinh doanh, cản trở quyền tự do đi lại, cơ hội tìm kiếm việc làm và phục hồi kinh tế của công dân.

VCCI cũng kiến nghị nghị quyết của Quốc hội quy định rõ chỉ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh khi người nộp thuế có quyết định ấn định nợ thuế cụ thể bằng văn bản, với số tiền vượt ngưỡng luật định. Đồng thời, cơ quan thuế đã tống đạt thông báo hợp lệ nhưng người nộp thuế cố tình chây ỳ.

VCCI cũng kiến nghị nghị quyết của Quốc hội quy định rõ chỉ áp dụng tạm hoãn xuất cảnh khi người nộp thuế có quyết định ấn định nợ thuế cụ thể bằng văn bản ẢNH: TN

Đề xuất trên được VCCI đưa ra trên cơ sở kiến nghị trước đây tại Công văn số 2484, góp ý dự thảo nghị định quy định chi tiết luật Quản lý thuế về tạm hoãn xuất cảnh.

Vấn đề nữa được VCCI đề xuất là hoàn thiện cơ chế khôi phục toàn diện quyền tự do kinh doanh đối với người bị mạo danh CCCD. VCCI cho rằng quy định tạm thời chưa áp dụng tạm hoãn xuất cảnh mới chỉ giải quyết quyền đi lại, trong khi thông tin của người bị đánh cắp CCCD vẫn có thể bị ghi nhận là người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp vi phạm trên Cơ sở dữ liệu quốc gia về đăng ký doanh nghiệp. Điều này khiến người bị mạo danh có thể gặp khó khăn khi mở tài khoản ngân hàng, tiếp cận tín dụng, thậm chí bị cơ quan đăng ký kinh doanh từ chối cấp phép khi thành lập doanh nghiệp mới.

Vì vậy, VCCI kiến nghị bổ sung quy định tại khoản 6 điều 4 dự thảo nghị quyết của Chính phủ, theo đó, trong thời hạn không quá 30 ngày kể từ ngày nhận được văn bản thụ lý của cơ quan công an về phản ánh của cá nhân bị sử dụng trái phép thông tin giấy tờ tùy thân, cơ quan thuế phải ban hành quyết định giải tỏa toàn bộ các biện pháp cưỡng chế thuế liên quan đến cá nhân đó.

Đồng thời, cơ quan thuế phối hợp với cơ quan đăng ký kinh doanh tạm đình chỉ ghi nhận thông tin nhân thân của cá nhân với tư cách người đại diện theo pháp luật, chủ sở hữu doanh nghiệp vi phạm trên hệ thống dữ liệu, nhằm khôi phục đầy đủ quyền tự do thành lập, quản lý doanh nghiệp và các quyền dân sự hợp pháp khác của công dân.



