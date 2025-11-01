Đề xuất cho người dưới 18 tuổi được hiến tạng

Gia tăng người bệnh được ghép tạng từ người hiến chết não

Hội nghị khoa học quốc tế của Bệnh viện hữu nghị Việt Đức với chủ đề "Vai trò ngoại khoa và ghép tạng" được tổ chức ngày 1.11, tại Hà Nội, với sự tham dự của 500 bác sĩ, phẫu thuật viên trên cả nước cùng các chuyên gia đến từ Nhật Bản, Trung Quốc, Pháp.

Tại hội nghị, tiến sĩ Nguyễn Trọng Khoa, Phó cục trưởng Cục Quản lý khám, chữa bệnh (Bộ Y tế), cho biết Việt Nam hiện có 30 bệnh viện đủ điều kiện lấy, ghép bộ phận cơ thể người; 85 bệnh viện được đào tạo về vận động hiến tạng, đánh giá chết não; 12 cơ sở y tế được cấp phép hoạt động ngân hàng mô. Các ca ghép tạng từ người hiến chết não đang tăng trong các năm gần đây.

Trước thực tế số người đăng ký hiến tạng sau khi qua đời tăng liên tục, với gần 130.000 người đã đăng ký, ông Khoa cho rằng, các ca ghép tạng hiện vẫn chủ yếu từ người hiến sống; hệ thống điều phối hiến ghép tạng chưa liên thông cả nước; có nguy cơ thương mại hóa, môi giới trong hiến, ghép tạng trong khi cơ chế giám sát thực hiện quy trình hiến, lấy, ghép và bảo vệ quyền lợi người hiến chưa được thực hiện chặt chẽ.

Cũng theo ông Khoa, để thêm nguồn tạng hiến và cơ hội cho bệnh nhi được cứu sống nhờ ghép tạng, Bộ Y tế đang xây dựng dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Hiến, ghép bộ phận cơ thể người và hiến, lấy xác, chú trọng sửa đổi bổ sung các quy định không phù hợp, còn trống. Trong đó, quy định cho phép người dưới 18 tuổi hiến tạng sau khi chết não, có sự đồng ý của cha, mẹ hoặc người giám hộ.

Đồng thời, bổ sung quy định về chết tuần hoàn (ngừng tim) và điều chỉnh quy định về chết não (theo hướng nới lỏng quy định bắt buộc thời gian giám định pháp y).

Là đơn vị đứng đầu cả nước về các ca ghép tạng, đi đầu về các ca ghép đa tạng là kỹ thuật rất khó, tiến sĩ Dương Đức Hùng, Giám đốc Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, chia sẻ rất nhiều trẻ em cần được ghép tạng để có được sự sống, nhưng tạng ghép hiện chỉ có thể lấy từ người hiến từ 18 tuổi. Do đó, cần có quy định này, đảm bảo công bằng về cơ hội cho mọi người bệnh.

Ghép đa tạng kéo dài sự sống

Thông tin về kết quả hiến, ghép tạng tại Bệnh viện hữu nghị Việt Đức, đại diện bệnh viện cho biết, năm 2007, bệnh viện thực hiện ca ghép tạng (thận) đầu tiên. Năm 2010, bệnh viện thực hiện ca lấy đa tạng đầu tiên từ người hiến chết não.

Từ năm 2010 - 2024, bệnh viện thực hiện 225 ca ghép thận, 116 ca ghép gan, 77 ca ghép tim, 7 ca ghép phổi và 5 ca ghép đa tạng (1 ca ghép tim, gan; 2 ca ghép gan, thận; 2 ca ghép tim, thận).

Nhiều báo cáo quốc tế cho thấy tỷ lệ sống 5 năm sau ghép khối tim, phổi hiện đạt khoảng 60%, minh chứng cho hiệu quả của phương pháp này trong kéo dài và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh.

Tại hội nghị khoa học, các chuyên gia cũng chia sẻ, thảo luận về các kỹ thuật khó trong ghép tạng, đặc biệt với kỹ thuật mới trong ghép gan, ghép đa tạng.