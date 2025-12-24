Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đề xuất chồng được yêu cầu ly hôn nếu vợ mang thai với người khác

Tuyến Phan
Tuyến Phan
24/12/2025 16:51 GMT+7

Đại diện TAND tối cao đề xuất mở rộng quyền yêu cầu giải quyết ly hôn đối với người chồng nếu chứng minh vợ mình mang thai, sinh con nhưng không phải con chung hoặc mang thai hộ.

Theo quy định hiện hành, chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con (không phân biệt vợ có thai, sinh con với ai) hoặc đang nuôi con dưới 12 tháng tuổi.

Đề xuất chồng được yêu cầu ly hôn nếu vợ mang thai với người khác - Ảnh 1.

Pháp luật hiện hành quy định chồng không có quyền yêu cầu ly hôn trong trường hợp vợ đang có thai, sinh con mà không phân biệt vợ có thai, sinh con với ai

ẢNH MINH HỌA

Đề cao quyền của vợ, nhưng chưa phù hợp với quyền của chồng

Báo cáo tổng kết 10 năm thi hành luật Hôn nhân và gia đình năm 2014, Bộ Tư pháp cho rằng quy định trên tuy đề cao quyền lợi chính đáng của người vợ, nhưng lại chưa phù hợp với quyền lợi chính đáng của người chồng.

Chẳng hạn trường hợp người vợ mang thai hoặc nuôi con nhỏ mà thai nhi hoặc đứa trẻ đó không phải là con của người chồng, hoặc người vợ ngoại tình, vi phạm nghiêm trọng nghĩa vụ vợ chồng, làm hôn nhân lâm vào tình trạng trầm trọng, không thể hàn gắn.

Có ý kiến nhận định luật chưa thực sự bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của người chồng khi hạn chế quyền yêu cầu ly hôn như đã đề cập.

Tại hội nghị do Bộ Tư pháp tổ chức sáng nay 24.12, đại diện TAND tối cao cũng dẫn chứng bằng tình huống ông A. và bà B. có đăng ký kết hôn, vợ chồng phát sinh mâu thuẫn và đã sống ly thân nhiều năm. Bà B. chung sống và hiện đang mang thai với người khác.

Ông A. có đủ căn cứ để chứng minh đó là con người khác nhưng khi ông A. yêu cầu tòa án giải quyết cho ly hôn với bà B. thì luật Hôn nhân và gia đình lại quy định ông A. không được quyền khởi kiện và tòa án trả lại đơn khởi kiện.

Điều này đã hạn chế quyền ly hôn của họ khi mục đích của hôn nhân không đạt được.

Để khắc phục bất cập, đại diện TAND tối cao đề xuất sửa đổi, bổ sung theo hướng mở rộng quyền yêu cầu giải quyết ly hôn đối với người chồng trong trường hợp chứng minh được con dưới 12 tháng tuổi hoặc vợ đang mang thai, sinh con nhưng không phải con chung của vợ chồng hoặc mang thai hộ.

Đề xuất ngoại tình là căn cứ ly hôn

Đại diện TAND tối cao cũng đề xuất nghiên cứu, sửa đổi, bổ sung căn cứ ly hôn khi vợ hoặc chồng có hành vi ngoại tình nhằm phù hợp với thực tiễn, gồm:

Trường hợp một bên vợ hoặc chồng có hành vi ngoại tình lặp đi lặp lại nhiều lần hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà vẫn tiếp tục vi phạm hoặc có văn bản của cơ quan điều tra là có dấu hiệu tội phạm (tội vi phạm chế độ một vợ, một chồng) nhưng chưa đến mức truy cứu trách nhiệm hình sự.

Hành vi ngoại tình của vợ hoặc chồng gây ra hậu quả nghiêm trọng. Hậu quả nghiêm trọng có thể là gây tổn hại đến tính mạng, sức khỏe, tinh thần của bên còn lại, làm cho gia đình tan vỡ.

Trường hợp vợ hoặc chồng có hành vi ngoại tình và bỏ nhà đi quá 2 năm mà không có tin tức, không có trách nhiệm với gia đình, không cùng nhau xây dựng mục đích hôn nhân làm cho quan hệ vợ chồng rạn nứt.

Đồng thời, nghiên cứu, bổ sung hành vi bạo lực gia đình làm căn cứ cho ly hôn, gồm bạo lực vật chất (đánh đập, ngược đãi, hành hạ…) và bạo lực tinh thần (chửi bới, sỉ nhục, xâm phạm nhân phẩm, danh dự…).

Cùng đó, bổ sung quy định ly thân là một trong những căn cứ để cho ly hôn. Theo đó, nếu vợ chồng đã sống ly thân hơn 3 năm mà vẫn không thể quay về với nhau để chung sống hạnh phúc hoặc sống ly thân hơn 3 năm theo quyết định của tòa án thì tòa án giải quyết cho ly hôn mà không phải xem xét, đánh giá thực trạng quan hệ vợ chồng và các bên không phải chứng minh tình trạng trầm trọng của hôn nhân.

Tin liên quan

Đề xuất 'định giá' công việc nội trợ khi phân chia tài sản ly hôn

Đề xuất 'định giá' công việc nội trợ khi phân chia tài sản ly hôn

Các công việc nội trợ, chăm sóc gia đình cần được lượng hóa giá trị cụ thể, nhằm tính toán công sức khi phân chia tài sản ly hôn giữa vợ và chồng.

Khám phá thêm chủ đề

ly hôn Ngoại tình vợ mang thai với người khác quyền yêu cầu ly hôn
