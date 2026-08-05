Đề xuất chủ đầu tư công khai rõ tranh chấp, thế chấp dự án bất động sản

Tại hội thảo góp ý dự thảo luật Đất đai, luật Kinh doanh bất động sản và luật Nhà ở do Đoàn đại biểu Quốc hội TP.HCM tổ chức gần đây, Viện KSND TP.HCM và Sở Xây dựng TP.HCM đã kiến nghị sửa đổi nhiều quy định nhằm hoàn thiện dự thảo luật Kinh doanh bất động sản.

Cần minh bạch về thông tin dự án cho người dân

Góp ý về điều 5 quy định công khai thông tin bất động sản, dự án đưa vào kinh doanh, bà Nguyễn Thị Bảo Trân, đại diện Viện KSND TP.HCM, cho biết dự thảo mới chỉ xác định các nhóm thông tin phải công khai như pháp lý về đầu tư, đất đai, quy hoạch, xây dựng; hạn chế về quyền sở hữu, quyền sử dụng; tranh chấp, thế chấp; hợp đồng mẫu và các thông tin khác, còn nội dung cụ thể giao Chính phủ quy định.

Bà Nguyễn Thị Bảo Trân, đại diện Viện KSND TP.HCM, phát biểu góp ý kiến ẢNH: NGÂN NGA

Theo bà Trân, quy định hiện nay chưa làm rõ phạm vi của cụm từ "thông tin về tranh chấp, thế chấp". Chẳng hạn, chủ đầu tư phải công khai tất cả khiếu nại, phản ánh hay chỉ những tranh chấp đã được cơ quan có thẩm quyền thụ lý. Đối với tài sản thế chấp thì phải công khai toàn bộ dự án hay đến từng căn hộ, công trình hoặc quyền sử dụng đất.

Từ đó, đại diện Viện KSND TP.HCM đề nghị bổ sung ngay trong điều 5 danh mục thông tin tối thiểu phải công khai, đồng thời quy định thông tin công khai phải kèm theo tài liệu hoặc dữ liệu điện tử có giá trị kiểm chứng, thể hiện rõ thời điểm cập nhật, chủ thể cập nhật và tình trạng còn hiệu lực của tài liệu.

Đại diện cơ quan này cũng kiến nghị bổ sung trách nhiệm cập nhật thông tin trong thời hạn cụ thể khi có thay đổi, cũng như trách nhiệm bồi thường nếu thông tin thiếu, sai hoặc chậm cập nhật gây thiệt hại cho khách hàng.

Đề xuất "nới" điều kiện chuyển nhượng dự án

Đối với điều 15 về nghĩa vụ của bên bán, cho thuê, cho thuê mua bất động sản, bà Nguyễn Thị Bảo Trân cho biết dự thảo quy định bên cho thuê không được đơn phương chấm dứt hợp đồng khi bên thuê thực hiện đúng nghĩa vụ theo hợp đồng.

Tuy nhiên, theo đại diện Viện KSND TP.HCM, trên thực tế vẫn có những trường hợp bên cho thuê phải chấm dứt hợp đồng vì lý do khách quan, bất khả kháng như thay đổi chính sách pháp luật hoặc theo yêu cầu của cơ quan nhà nước. Vì vậy, cơ quan này đề nghị sửa điểm g khoản 1 điều 15 theo hướng bổ sung ngoại lệ "trừ trường hợp bất khả kháng".

Đối với điều 30 dự thảo về điều kiện chuyển nhượng dự án bất động sản, quy định dự án đang thế chấp để bảo đảm thực hiện nghĩa vụ phải giải chấp trước khi chuyển nhượng.

Đại diện Viện KSND TP.HCM đề nghị sửa theo hướng không bắt buộc giải chấp nếu bên nhận chuyển nhượng và ngân hàng nhận thế chấp cùng đồng ý bằng văn bản. Theo bà Trân, quy định này sẽ bảo đảm tính đồng bộ với khoản 5 điều 321 bộ luật Dân sự năm 2015, điều 88 và điều 183 luật Nhà ở năm 2023, đồng thời phù hợp với thực tiễn xử lý tài sản bảo đảm.

Ông Tô Văn Lâm, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM ẢNH: NGÂN NGA

Ông Tô Văn Lâm, đại diện Sở Xây dựng TP.HCM cũng đề nghị xem xét và tiếp thu vào dự thảo luật Kinh doanh bất động sản. Cụ thể, về quy định đối với hoạt động môi giới bất động sản, Sở Xây dựng đề nghị bổ sung cụm từ "bất động sản" vào tiêu đề khoản 1 điều 44 cũ. Đồng thời, đại diện sở này kiến nghị quy định rõ phạm vi công việc, mức thù lao và hoa hồng môi giới phải được các bên thỏa thuận trong hợp đồng.

Tuy nhiên, ông Lâm cho rằng tại dự thảo mới nhất, điều 45 vẫn giữ nguyên tiêu đề "nội dung môi giới" và chưa bổ sung quy định bắt buộc các nội dung này phải được thỏa thuận thông qua hợp đồng như đề xuất của Sở Xây dựng.