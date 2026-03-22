Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Chính trị

Lãnh đạo Viện KSND TP.HCM trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM

Phan Thương
22/03/2026 15:05 GMT+7

Viện trưởng Viện KSND TP.HCM Lê Văn Đông đã trúng cử đại biểu Quốc hội; Phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM Ngô Phạm Việt trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM.

Chiều 21.3, trong danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông Lê Văn Đông (Viện trưởng Viện KSND TP.HCM) đã trúng cử, với tỷ lệ phiếu là 71,31%.

Lãnh đạo Viện KSND TP.HCM trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM- Ảnh 1.

Ông Lê Văn Đông (Viện trưởng Viện KSND TP.HCM) trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

ẢNH: PHAN THƯƠNG

Như vậy, theo Nghị quyết 232/NQ-HĐBCQG về kết quả bầu cử, và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ngành Kiểm sát nhân dân có 6 người trúng cử, gồm: ông Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện KSND tối cao; ông Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện KSND TP.HCM; ông Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng Viện KSND TP.Huế; ông Bùi Mạnh Cường, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa; ông Lý Văn Huấn, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tuyên Quang; ông Trần Thế Kính, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Văn Đông cho biết, việc bản thân trúng cử với tỷ lệ tín nhiệm cao không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp của ngành kiểm sát trong công tác cải cách tư pháp và bảo vệ pháp luật tại đô thị lớn nhất cả nước.

Ở cấp địa phương, sáng 20.3.2026, Ủy ban Bầu cử TP.HCM cũng đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 125 người trúng cử đại biểu TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Lãnh đạo Viện KSND TP.HCM trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM- Ảnh 2.

Ông Ngô Phạm Việt (Phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM) trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM

ẢNH: PHAN THƯƠNG

Trong danh sách này, ông Ngô Phạm Việt (Phó Viện trưởng Viện KSND TP.HCM) đã được cử tri tin tưởng bầu chọn và trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM.

Theo Viện KSND TP.HCM, việc ứng cử thành công của 2 lãnh đạo đơn vị trong kỳ bầu cử lần này là điều kiện thuận lợi để ngành KSND thành phố tiếp tục phát huy vai trò trong việc tham gia xây dựng pháp luật, giám sát thực thi pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước cũng như của thành phố.

Ngoài ra, sự hiện diện của 2 lãnh đạo ngành kiểm sát trong các cơ quan dân cử sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của TP.HCM trong kỷ nguyên mới.

Danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Danh sách, tiểu sử 500 người đại biểu Quốc hội khóa XVI, nhiệm kỳ 2026 - 2031 được Hội đồng Bầu cử Quốc gia công bố, chiều 21.3.2026.

Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận