Lãnh đạo Viện KSND TP.HCM trúng cử đại biểu Quốc hội và HĐND TP.HCM

Chiều 21.3, trong danh sách 500 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ông Lê Văn Đông (Viện trưởng Viện KSND TP.HCM) đã trúng cử, với tỷ lệ phiếu là 71,31%.

Như vậy, theo Nghị quyết 232/NQ-HĐBCQG về kết quả bầu cử, và danh sách những người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, ngành Kiểm sát nhân dân có 6 người trúng cử, gồm: ông Nguyễn Huy Tiến, Viện trưởng Viện KSND tối cao; ông Lê Văn Đông, Viện trưởng Viện KSND TP.HCM; ông Nguyễn Tiến Hùng, Viện trưởng Viện KSND TP.Huế; ông Bùi Mạnh Cường, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Khánh Hòa; ông Lý Văn Huấn, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Tuyên Quang; ông Trần Thế Kính, Viện trưởng Viện KSND tỉnh Thanh Hóa.

Ông Lê Văn Đông cho biết, việc bản thân trúng cử với tỷ lệ tín nhiệm cao không chỉ là vinh dự cá nhân mà còn thể hiện sự ghi nhận của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với những đóng góp của ngành kiểm sát trong công tác cải cách tư pháp và bảo vệ pháp luật tại đô thị lớn nhất cả nước.

Ở cấp địa phương, sáng 20.3.2026, Ủy ban Bầu cử TP.HCM cũng đã công bố kết quả bầu cử và danh sách 125 người trúng cử đại biểu TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Trong danh sách này, ông Ngô Phạm Việt (Phó Viện trưởng Viện KSND TP.HCM) đã được cử tri tin tưởng bầu chọn và trúng cử đại biểu HĐND TP.HCM.

Theo Viện KSND TP.HCM, việc ứng cử thành công của 2 lãnh đạo đơn vị trong kỳ bầu cử lần này là điều kiện thuận lợi để ngành KSND thành phố tiếp tục phát huy vai trò trong việc tham gia xây dựng pháp luật, giám sát thực thi pháp luật và quyết định các vấn đề quan trọng của đất nước cũng như của thành phố.

Ngoài ra, sự hiện diện của 2 lãnh đạo ngành kiểm sát trong các cơ quan dân cử sẽ góp phần nâng cao hiệu quả công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm, vi phạm pháp luật, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân, đồng thời thúc đẩy sự phát triển bền vững của TP.HCM trong kỷ nguyên mới.