Đề xuất có ‘Ngày tưởng niệm nạn nhân của ma túy’

Chiều 23.7, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy (C04) Bộ Công an cho biết, cơ quan này đang lấy ý kiến các cơ quan, đơn vị, các nhà nghiên cứu và nhân dân về việc tổ chức "Ngày tưởng niệm nạn nhân của ma túy" ở Việt Nam.

Theo C04, tội phạm ma túy đã tước đoạt mạng sống của rất nhiều người vô tội ẢNH: H.A

Theo C04, ước tính mỗi năm nước ta có hàng nghìn người tử vong hoặc chịu tổn thương vì ma túy, là những nạn nhân vô tội bị sát hại bởi các đối tượng phạm tội liên quan đến ma túy và là những gia đình lâm vào cảnh khốn khó, kiệt quệ về kinh tế, tổn thương về tinh thần khi có người thân nghiện ma túy.

Ngoài ra, không ít những người tử vong do một lần thử, một lần sa ngã vào vòng xoáy của ma túy.

Nước ta đã có "Ngày Toàn dân phòng, chống ma túy" vào 26.6 hàng năm, chủ yếu tập trung vào đấu tranh và kiểm soát, xử lý tội phạm ma túy. Còn khái niệm "nạn nhân của ma túy" - những người bị "tổn thương do hệ lụy của ma túy", vẫn chưa được nhìn nhận đầy đủ.

Cũng theo C04, Singapore là nước đầu tiên tổ chức ngày tưởng niệm dành riêng cho các nạn nhân của ma túy như một hình thức giáo dục đầy nhân văn. Bộ Nội vụ Singapore đã có văn bản đề nghị các nước trong khu vực ASEAN, trong đó có Việt Nam ủng hộ việc tổ chức ngày tưởng niệm này nhằm nâng cao nhận thức của cộng đồng về tác hại do ma túy gây ra.

Trong khi đó, hiện tình hình tội phạm và sử dụng ma túy tại Việt Nam đang diễn biến phức tạp, dẫn đến nhiều hệ lụy xã hội, các vụ án nghiêm trọng xảy ra do người sử dụng ma túy bị loạn thần, hoang tưởng, ảo giác, ảnh hưởng đến an ninh trật tự và an toàn xã hội.

Do vậy, C04 cho rằng, việc hưởng ứng chiến dịch của Singapore là một ý tưởng mang tính nhân văn và có thể đóng góp vào công tác tuyên truyền phòng, chống ma túy.