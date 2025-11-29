Đề xuất đánh thuế mua bán nhà trên lãi, Bộ Tài chính nói gì?

Tại dự thảo một số nội dung tiếp thu, giải trình ý kiến về dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi) gửi xin ý kiến các thành viên Chính phủ mới đây, Bộ Tài chính giải trình nhiều vấn đề liên quan thuế với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản.

Thuế không phải công cụ ưu tiên nhất để tránh đầu cơ bất động sản

Dự thảo luật quy định thuế với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được xác định bằng giá chuyển nhượng nhân với thuế suất 2%, về cơ bản giữ như hiện hành.

Theo dự thảo luật, thuế với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản được tính bằng giá chuyển nhượng nhân thuế suất 2% ẢNH: ĐAN THANH

Ý kiến kiến thẩm tra cho rằng, dự thảo luật chưa giải quyết được yêu cầu đặt ra về hoàn thiện chính sách thuế liên quan đến bất động sản nhằm khuyến khích sử dụng nhà, đất có hiệu quả, hạn chế đầu cơ.

Có ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung quy định theo hướng tăng thuế với chuyển nhượng bất động sản. Ý kiến khác lại đề nghị nên tính thuế trên lợi nhuận (giá bán trừ giá mua và chi phí) nếu có đầy đủ chứng từ; có thể áp dụng thuế suất khác nhau theo thời gian nắm giữ (nắm giữ càng lâu, thuế suất càng thấp)...

Giải trình các nội dung, Bộ Tài chính nhấn mạnh: dự thảo luật kế thừa quy định hiện hành về phương pháp tính thuế đối với chuyển nhượng bất động sản đã được áp dụng ổn định. Thu theo phương pháp này đơn giản, dễ kiểm tra.

Trong khi đó, việc thu thuế đối với thu nhập từ chuyển nhượng bất động sản cần nghiên cứu tổng thể, đảm bảo đồng bộ với quá trình hoàn thiện loạt chính sách khác liên quan đến đất đai, xây dựng, nhà ở, kinh doanh bất động sản để có giải pháp tổng thể (như tăng cung, giảm giá thành...).

Cạnh đó, cần có đánh giá kỹ lưỡng tác động, đảm bảo tương đồng với mức độ sẵn sàng của cơ sở dữ liệu cũng như hạ tầng công nghệ thông tin về đăng ký, chuyển nhượng đất đai, bất động sản. Khi có đủ dữ kiện dữ liệu về số hóa đất đai gắn với dữ kiện dữ liệu về VNeID thì có thể từng bước thực hiện theo đúng bản chất của thuế là thu trên thu nhập.

"Tránh đầu cơ bất động sản cần có giải pháp tổng thể nhiều chính sách. Trong đó, việc quản lý đất, thu hồi đất được thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai; việc quản lý thị trường bất động sản (có việc tránh đầu cơ) được thực hiện chủ yếu thông qua pháp luật về kinh doanh bất động sản và nhà ở.

Chính sách thuế không phải công cụ ưu tiên, tối ưu nhất để thực hiện mục tiêu trên. Vì vậy, đề nghị giữ như quy định tại dự thảo luật", Bộ Tài chính nêu.

Chuyển nhượng chứng khoán lỗ hay lãi đều phải nộp thuế

Về thuế thu nhập cá nhân với thu nhập từ chuyển nhượng vốn, ý kiến thẩm tra đề nghị cơ quan soạn thảo nghiên cứu bổ sung các quy định nhằm tăng cường kiểm soát, khắc phục tình trạng người nộp thuế kê khai giá bán bằng giá mua để không phải nộp thuế.

Thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán vẫn được quy định thu theo tỷ lệ 0,1% trên giá chuyển nhượng từng lần ẢNH: TN

Có ý kiến cho rằng, đối với chuyển nhượng chứng khoán, quy định thu 0,1% trên giá chuyển nhượng theo từng lần như hiện hành sẽ chưa xử lý được bất cập trong trường hợp nhà đầu tư bị lỗ (giá chuyển nhượng thấp hơn giá mua vào) nhưng vẫn phải nộp thuế.

Theo Bộ Tài chính, bổ sung các quy định nhằm tăng cường kiểm soát, khắc phục tình trạng người nộp thuế kê khai giá bán bằng giá mua để không phải nộp thuế thuộc phạm vi về quản lý thuế. Do đó, Chính phủ sẽ nghiên cứu quy định này khi xây dựng các văn bản quy định chi tiết luật Quản lý thuế.

Về thuế thu nhập cá nhân đối với chuyển nhượng chứng khoán: việc quy định thu theo tỷ lệ 0,1% trên giá chuyển nhượng theo từng lần, không phân biệt lãi, lỗ như hiện hành đảm bảo cho cá nhân thuận tiện, đơn giản trong kê khai, khấu trừ, không phải quyết toán thuế.

Theo quy định hiện hành, khi nhà đầu tư có lãi cũng chỉ huy động ở mức thấp 0,1%. Trường hợp thay đổi phương pháp thu thuế như đề xuất của cơ quan thẩm tra là khi cá nhân bị lỗ sẽ không phải chịu thuế, khi đó trường hợp cá nhân có lãi sẽ có ứng xử khác, mức huy động có thể cao hơn hiện hành, có thể gây xáo trộn và phản ứng của nhà đầu tư.

Từ những phân tích trên, Bộ Tài chính đề nghị giữ như quy định hiện hành.