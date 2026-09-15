Đề xuất đưa Tổ hợp lọc hóa dầu Cà Mau vào quy hoạch năng lượng quốc gia

Ngày 15.9, Văn phòng UBND tỉnh Cà Mau cho biết vừa có tờ trình gửi Bộ Công thương xem xét bổ sung Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Cà Mau vào Quy hoạch tổng thể về năng lượng quốc gia thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Dự án dự kiến đặt tại Khu công nghiệp Tân Thuận, xã Tân Thuận, tỉnh Cà Mau. Giai đoạn 1 có công suất khoảng 65.000 thùng/ngày, tương đương 3 triệu tấn/năm. Sang giai đoạn 2, tổng công suất được nâng lên khoảng 155.000 thùng/ngày, tương đương 7 triệu tấn/năm. Tiến độ dự kiến từ năm 2026 - 2030.

Xã Tân Thuận, nơi Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Cà Mau dự kiến đặt tại Khu công nghiệp Tân Thuận ẢNH: G.B

Theo UBND tỉnh Cà Mau, tỉnh có vị trí chiến lược tại địa đầu cực Nam của Tổ quốc, vùng biển rộng, tiếp giáp Biển Đông và vùng biển phía Tây; đã hình thành Cụm Khí - Điện - Đạm Cà Mau. Địa phương đồng thời có tiềm năng lớn về điện gió, điện khí LNG và các loại hình năng lượng mới.

Khu kinh tế Năm Căn, các khu công nghiệp cùng hệ thống giao thông chiến lược đang được đầu tư đồng bộ; trong đó, tuyến đường bộ cao tốc Cà Mau - Đất Mũi và Cảng tổng hợp lưỡng dụng Hòn Khoai dự kiến hoàn thành trong năm 2028.

Những công trình này sẽ tạo điều kiện thuận lợi để kết nối nhập khẩu nguyên liệu, chế biến, dự trữ, trung chuyển và phân phối sản phẩm năng lượng.

Trên cơ sở đó, UBND tỉnh Cà Mau đánh giá Dự án Tổ hợp lọc hóa dầu Cà Mau có khả năng tạo liên kết với hệ thống công nghiệp dầu khí, cảng biển và logistics hiện hữu, đang được đầu tư; phù hợp định hướng đưa Cà Mau trở thành trung tâm công nghiệp năng lượng, dịch vụ logistics của vùng và đề xuất hình thành trung tâm dự trữ năng lượng quốc gia tại tỉnh Cà Mau.