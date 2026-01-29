Bộ Công thương đề xuất điều chỉnh quy hoạch năng lượng quốc gia 'khớp' mục tiêu 10% GDP

Nâng dự trữ dầu lên 90 ngày nhập ròng

Việc điều chỉnh này nhằm phục vụ mục tiêu tăng trưởng GDP bình quân tối thiểu 10% mỗi năm trong giai đoạn từ 2026 - 2030.

Cụ thể, tổng nhu cầu năng lượng cuối cùng đạt khoảng 120 - 130 triệu tấn dầu quy đổi vào năm 2030, định hướng đạt khoảng 175 - 200 triệu tấn dầu quy đổi đến năm 2050; tổng cung cấp năng lượng sơ cấp đạt khoảng 150 - 170 triệu tấn dầu quy đổi vào năm 2030, định hướng đạt khoảng 210 - 250 triệu tấn dầu quy đổi đến năm 2050.

Nâng tổng mức dự trữ xăng dầu cả nước (bao gồm cả dầu thô và sản phẩm) lên khoảng 90 ngày nhập ròng vào năm 2030. Hiện tại, quy hoạch năng lượng của Việt Nam định hướng đến năm 2030 là khoảng 75 - 80 ngày nhập ròng. Năm 2025, dự trữ xăng dầu nhập ròng của cả nước ước 15 ngày, trước đó chỉ 9 ngày, theo số liệu của Bộ Công thương.

Năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất điện, đạt tỷ lệ khoảng 30,9 - 39,2% vào năm 2030 ẢNH: NG.NGA

Ngoài ra, dự thảo đưa ra mục tiêu từ nay đến 2030 sản lượng khai thác dầu thô đạt 5,8 - 8 triệu tấn/năm, giai đoạn 2031-2035 đạt 7 - 10 triệu tấn/năm. Định hướng giai đoạn 2036 - 2050 đạt 4,8 - 7,8 triệu tấn/năm.

Sản lượng khai thác khí tự nhiên giai đoạn 2026 - 2030 đạt 5,4 - 11 tỉ m3/năm; giai đoạn 2031 - 2035 đạt 11 - 15 tỉ m3/năm. Định hướng giai đoạn 2036 - 2050 đạt 14 - 18,8 tỉ m3/năm.

Hình thành các trung tâm năng lượng tập trung khí LNG hài hòa các vùng miền; hình thành trung tâm công nghiệp năng lượng sạch và xuất khẩu năng lượng tái tạo của khu vực, các trung tâm năng lượng tái tạo tại các vùng...

Đến 2030, năng lượng tái tạo chiếm 47%

Dự thảo đưa ra nhiều mục tiêu đầy tham vọng trong phát triển nguồn năng lượng tái tạo, năng lượng mới. Cụ thể, phát triển mạnh các nguồn năng lượng tái tạo phục vụ sản xuất điện, đạt tỷ lệ khoảng 30,9 - 39,2% vào năm 2030, hướng tới mục tiêu tỷ lệ năng lượng tái tạo 47% nếu nhận được sự hỗ trợ mạnh mẽ về tài chính, công nghệ, quản trị của quốc tế theo JETP.

Định hướng đến năm 2050 tỷ lệ năng lượng tái tạo lên đến 67,5 - 71,5%.

Về phát triển hệ sinh thái công nghiệp và dịch vụ năng lượng tái tạo, Bộ Công thương dự kiến đến 2030, cả nước sẽ hình thành 2 trung tâm công nghiệp, dịch vụ năng lượng tái tạo liên vùng bao gồm sản xuất, truyền tải và tiêu thụ điện; công nghiệp chế tạo thiết bị năng lượng tái tạo, xây dựng, lắp đặt, dịch vụ liên quan, xây dựng hệ sinh thái công nghiệp năng lượng tái tạo tại các khu vực có nhiều tiềm năng như Bắc bộ, Nam Trung bộ, Nam bộ khi có các điều kiện thuận lợi.

Bên cạnh đó, phát triển các nguồn điện từ năng lượng tái tạo và sản xuất năng lượng mới phục vụ xuất khẩu, đặt mục tiêu đến năm 2030, quy mô công suất xuất khẩu điện đạt khoảng 5.000 - 10.000 MW.



