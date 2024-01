Đề xuất gần 10 tỉ USD xây đường sắt tốc độ cao TP.HCM - Cần Thơ

Trong văn bản gửi Chính phủ mới đây, Tập đoàn CT Group đề xuất sẽ làm tuyến đường sắt tốc độ cao TP.HCM - Cần Thơ.

Phương án tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ T.N

Dự kiến tuyến đường dài 174 km, khổ 1,435 m, điện khí hóa, gồm 12 ga, chạy cả tàu khách và tàu hàng; đi qua 6 địa phương, gồm: TP.HCM, Bình Dương, Long An, Tiền Giang, Vĩnh Long và Cần Thơ. Tuy nhiên, Tập đoàn CT Group chưa đưa ra phương án tốc độ dự kiến.

Doanh nghiệp này dự kiến sẽ liên danh với Tập đoàn Cầu đường Trung Quốc, Tập đoàn Xây dựng điện Trung Quốc. Đồng thời, đang nghiên cứu thỏa thuận để nhận gói hỗ trợ tài chính cho dự án từ các tổ chức tài chính lớn như Ngân hàng Thế giới (WB), Ngân hàng Xây dựng Trung Quốc, Ngân hàng Quốc gia Trung Quốc để đảm bảo nguồn tài chính cho dự án.

Trong tổng mức đầu tư dự kiến 9,98 tỉ USD (hơn 242.000 tỉ đồng), liên danh góp vốn tỷ lệ 85%, Nhà nước khoảng 15%.

Để phát triển đồng bộ kinh tế các tỉnh đồng bằng sông Cửu Long, doanh nghiệp đề xuất lập phương án phát triển đồng bộ 12 khu đô thị ga dọc tuyến theo mô hình TOD (phát triển đô thị gắn với giao thông công cộng), giúp rút ngắn thu hồi vốn từ 50 năm xuống 25 năm và tạo sự phát triển cho các tỉnh, thành.

Mỗi nhà ga sẽ là công trình hiện đại mang bản sắc của mỗi tỉnh. Từ ga đến bán kính 500 m là vành đai thương mại dịch vụ, khu dân cư, khu công nghệ; vòng ngoài bán kính 10 km là logistics và nông nghiệp công nghệ cao theo định hướng đô thị xanh.

Trong đó, 5 khu ga trọng điểm là ga Tân Kiên - Bình Chánh (kết nối tuyến metro 3A), ga Bến Lức - Long An (kết nối sân bay Long Thành), ga Tân An - Long An, ga Mỹ Tho - Tiền Giang và ga Cảng Cái Cui - Cần Thơ.

Doanh nghiệp dự án cam kết hoàn thành báo cáo nghiên cứu tiền khả thi trong 6 tháng đầu năm, huy động nguồn lực để hoàn thành dự án trước năm 2032. Theo đó, công tác chuẩn bị đầu tư, phê duyệt dự án trong năm 2024; giải phóng mặt bằng năm 2025 - 2026; triển khai thi công, đào tạo nhân lực, tổ chức vận hành từ năm 2027 - 2032.

Dự báo, nhu cầu vận chuyển hành khách trên tuyến đường sắt này đến năm 2035 hơn 16,4 triệu lượt và 19,1 triệu tấn hàng hóa mỗi năm; đến năm 2050 là hơn 42 triệu lượt hành khách, 81 triệu tấn hàng hóa.

Tập đoàn CT Group cho biết đã nghiên cứu dự án trong 10 năm. Liên danh tư vấn cũng đã có kinh nghiệm khi làm tuyến tàu điện quy mô tương tự ở Jakarta - Bandung (Indonesia). Do công tác đào tạo nhân lực, vận hành được tổ chức song song, nên tổng thời gian thực hiện chỉ còn 9 năm.

Theo quy hoạch, tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ dài khoảng 174 km đi qua 6 tỉnh, thành phố, lộ trình nghiên cứu và triển khai trước năm 2030. Bộ GTVT đã giao Ban Quản lý dự án đường sắt là chủ đầu tư, bố trí vốn để lập báo cáo nghiên cứu tiền khả thi và phối hợp với các địa phương rà soát vị trí ga, hướng tuyến. Theo nghiên cứu của Ban Quản lý dự án đường sắt, tuyến đường sắt TP.HCM - Cần Thơ từ Bình Dương (ga An Bình) đến Cần Thơ (ga Cần Thơ) có 15 ga, 11 trạm bảo dưỡng, sửa chữa. Tốc độ thiết kế lớn nhất là 190 km/giờ, khai thác tàu khách với tốc độ dưới 190 km/giờ, tàu hàng dưới 120 km/giờ.