Đề xuất giảm 50% thuế thu nhập doanh nghiệp cho cơ quan báo chí

Sáng 23.9, tiếp tục phiên họp 37, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật Thuế thu nhập doanh nghiệp (sửa đổi). Đây là dự luật dự kiến trình Quốc hội tại kỳ họp 8 khai mạc vào tháng 10 tới.



Tại tờ trình Chính phủ, ông Cao Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Tài chính, cho biết dự thảo luật đề xuất bổ sung một số đối tượng doanh nghiệp được hưởng ưu đãi thuế này. Chẳng hạn, dự án đầu tư tại khu kinh tế ở địa bàn kinh tế khó khăn, đặc biệt khó khăn sẽ được hưởng thuế suất thu nhập doanh nghiệp là 10% trong 15 năm, tức giảm một nửa thuế suất so với hiện hành là 20%.

Chính phủ cũng đề xuất cơ quan báo chí không phải loại hình báo in (điện tử, truyền hình, phát thanh) có thể được hưởng thuế ưu đãi 15%, giảm 5% so với hiện nay. Riêng báo in vẫn áp dụng mức ưu đãi 10% như quy định hiện hành. Mức thuế ưu đãi được áp dụng cả với thu nhập từ hoạt động quảng cáo trên báo.

Ngoài ra, Chính phủ cũng đề xuất dự án đầu tư kinh doanh cơ sở kỹ thuật, ươm tạo, khu làm việc chung hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa, khởi nghiệp sáng tạo dự kiến được giảm 3% thuế thu nhập doanh nghiệp, về 17% trong 10 năm.

Nêu ý kiến tại phiên họp, Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục Nguyễn Đắc Vinh cho biết, hiện các cơ quan báo in đang được hưởng ưu đãi thuế thu nhập doanh nghiệp là 10%, còn cơ quan báo điện tử thì không được ưu đãi nên rất khó khăn.

Theo ông Vinh, các cơ quan báo chí dù là báo in, báo điện tử hay truyền hình, phát thanh đều là báo chí cách mạng, là đơn vị sự nghiệp công lập thuộc các cơ quan nhà nước.

Hiện tại, thu nhập của các cơ quan báo chí chủ yếu phụ thuộc vào quảng cáo. Tuy nhiên, miếng bánh quảng cáo cũng đang bị thu hẹp, khiến cơ quan báo chí gặp nhiều khó khăn.

"Chúng tôi đề nghị một mức ưu đãi thuế thu nhập chung cho báo in, báo điện tử và các loại hình báo chí khác như đang áp dụng cho báo in hiện nay", Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục kiến nghị.

Theo luật Thuế thu nhập doanh nghiệp hiện hành, thu nhập của cơ quan báo chí từ hoạt động báo in, kể cả quảng cáo trên báo in theo quy định của luật Báo chí, được hưởng mức thuế thu nhập doanh nghiệp ưu đãi là 10%. Còn các cơ quan báo chí thuộc các loại hình khác như báo điện tử, truyền hình, phát thanh chưa có quy định.

Giải trình thêm, Thứ trưởng Bộ Tài chính Cao Anh Tuấn cho hay, diện hưởng ưu đãi thuế tại dự án luật Thuế thu nhập doanh nghiệp thực chất đã được thu hẹp theo các quy định hiện hành. Tại dự thảo trình Quốc hội, Chính phủ đã sắp xếp lại khoảng 25 nhóm ngành nghề. Mức thuế suất ưu đãi cũng được chia làm 5 nhóm theo từng loại hình.