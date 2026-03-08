Đề xuất giảm thuế nhập khẩu ưu đãi về 0% với nhiều mặt hàng xăng dầu

Bộ Tài chính đã vừa gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp để thẩm định đối với dự thảo nghị định sửa đổi mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi (MFN) đối với một số mặt hàng xăng dầu, nguyên liệu sản xuất xăng dầu.

Bộ Tài chính đề xuất giảm mức thuế suất thuế nhập khẩu ưu đãi về 0% với nhiều mặt hàng xăng dầu (ảnh minh họa) ẢNH: T.N

Theo cơ quan soạn thảo, tình hình chiến sự giữa Mỹ, Israel và Iran đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến kinh doanh xăng dầu tại Việt Nam và thế giới.

Eo biển Hormuz hiện bị Iran phong tỏa khiến cho khoảng 20 triệu thùng dầu thô mỗi ngày từ nguồn dầu thô tại các nước Trung Đông không thể đi qua để đến các nhà máy lọc dầu, nhất là khu vực châu Á.

Hậu quả là các nhà máy lọc dầu khu vực châu Á phải cắt giảm công suất, mở kho dự trữ dầu thô, hạn chế, dừng xuất khẩu sản phẩm xăng dầu, khiến giá xăng dầu bị đẩy lên rất cao.

Tương tự, một số nhà máy lọc dầu trong nước cũng gặp phải khó khăn khi nguồn cung dầu thô từ nước ngoài có nguy cơ thiếu hụt dẫn đến việc khó có thể thực hiện được hợp đồng giao hàng hiện hữu.

Bộ Tài chính cho hay, hiện nguồn xăng dầu nhập khẩu vào Việt Nam hầu hết nhập từ Asean và Hàn Quốc với mức thuế suất chủ yếu là 0% theo các cam kết FTA. Song, với bối cảnh chung của cả thế giới, việc mua xăng dầu thành phẩm từ nguồn này cũng sẽ gặp khó khăn.

Nếu tiếp tục duy trì tình trạng trên, nguồn nhập khẩu thay thế, bổ sung vừa khan hiếm vừa bị đội giá kép, thậm chí có thể không có hàng để mua nhập khẩu, nguồn cung trong nước gặp khó khăn, thì Việt Nam có thể gặp bất lợi cả về đảm bảo nguồn cung và bình ổn giá cả.

Để ứng phó, Bộ Tài chính đề xuất giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN từ 10% xuống 0% với các mặt hàng xăng động cơ không pha chì (thuộc các mã HS: 2710.12.21, 2710.12.22, 2710.12.24, 2710.12.25) và mặt hàng Naphtha, reformate cùng các chế phẩm khác dùng để pha chế xăng động cơ (thuộc mã HS 2710.12.80).

Giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN từ 7% xuống 0% với các mặt hàng nhiên liệu diesel, các loại dầu nhiên liệu (thuộc các mã HS 2710.19.71, 2710.19.72, 2710.19.79); nhiên liệu động cơ máy bay (thuộc mã HS 2710.19.81, 2710.19.82); các kerosine khác (thuộc mã HS 2710.19.83).

Giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN từ 3% xuống 0% với mặt hàng Xylen (thuộc mã HS 2707.30.00), condensate (thuộc mã HS 2709.00.20), P-Xylen (thuộc mã HS 2902.43.00).

Mặt hàng Hydrocarbon mạch vòng loại khác thuộc mã HS 2902.90.90 giảm thuế suất thuế nhập khẩu MFN từ 2% xuống 0%.

Dự kiến nghị định sẽ có hiệu lực từ ngày ký đến hết ngày 30.4.2026.

Với việc giảm thuế suất như đã nêu, cơ quan soạn thảo ước tính giảm thu ngân sách (tính theo kim ngạch nhập khẩu năm 2025) là khoảng 1.024 tỉ đồng.

Vẫn theo dự thảo, trường hợp cần thiết phải kéo dài thời gian có hiệu lực của nghị định, Bộ Công thương có ý kiến đề xuất gửi Bộ Tài chính chủ trì, tổng hợp trình Chính phủ ban hành nghị quyết để kéo dài thời gian có hiệu lực của nghị định này.