Kinh tế Chính sách - Phát triển

Đề xuất giảm thuế suất bậc 2, 3 đối với người làm công ăn lương

Thanh Xuân
Thanh Xuân
28/11/2025 20:04 GMT+7

Tiếp thu các ý kiến đóng góp sửa đổi, bổ sung luật thuế Thu nhập cá nhân (TNCN), Bộ Tài chính đã chỉnh lý lại thuế suất bậc 2 và 3 của biểu lũy tiến từng phần theo xu hướng giảm.

Bộ Tài chính đã rà soát, điều chỉnh giảm số bậc thuế biểu thuế TNCN lũy tiến từng phần đối với người làm công ăn lương từ 7 xuống 5 bậc, nới rộng khoảng cách giữa các bậc và điều chỉnh lại 2 bậc thuế suất để tất cả các cá nhân đang thực hiện ở các bậc thuế đều được giảm so với biểu thuế hiện hành, đồng thời khắc phục được việc tăng đột ngột giữa các bậc. Cụ thể, lần điều chỉnh này giảm bậc thuế suất 15% (ở bậc 2) xuống 10% và thuế suất 25% (bậc 3) xuống 20%.

Đề xuất giảm thuế suất bậc 2, 3 đối với người làm công ăn lương- Ảnh 1.

Biểu thuế theo dự thảo sửa đổi, bổ sung trước

ẢNH: T.X

Đề xuất giảm thuế suất bậc 2, 3 đối với người làm công ăn lương- Ảnh 2.

Biểu thuế chỉnh lý sau khi các đại biểu Quốc hội góp ý

ẢNH: T.X

Về mức giảm trừ gia cảnh, dự thảo luật đề cập mức 15,5 triệu đồng/tháng (186 triệu đồng/năm) đối với người nộp thuế; mức giảm trừ người phụ thuộc là 6,2 triệu đồng/tháng. Đồng thời giao Chính phủ trình Ủy ban thường vụ Quốc hội điều chỉnh mức giảm trừ gia cảnh này trên cơ sở biến động của giá cả, thu nhập cho phù hợp với tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Ngoài ra, một số nội dung được tiếp thu và chỉnh lý như bỏ nội dung "Thu nhập khác do Chính phủ quy định" do chưa xác định được cụ thể, khi nào có phát sinh khoản thu nhập cần thu thuế thì Bộ Tài chính sẽ báo cao trình Quốc hội xem xét, bổ sung. Một số quy định về thu nhập khác, miễn, giảm thuế và người phụ thuộc được chỉnh lý như "Thu nhập từ chuyển nhượng biển số xe trúng đấu giá theo quy định của pháp luật" thay vì cụ thể xe ô tô; miễn thuế với lãi trái phiếu chính quyền địa phương…

Tiếp thu ý kiến góp ý của Đại biểu Quốc hội về sửa đổi bổ sung luật Thuế thu nhập cá nhân (TNCN), Bộ Tài chính vừa có công văn gửi Thủ tướng Chính phủ, Phó thủ tướng Hồ Đức Phớc đề xuất tăng mức doanh thu không phải nộp thuế từ 200 triệu đồng lên 500 triệu đồng.

Thuế Người làm công ăn lương Bộ Tài chính thu nhập cá nhân Thuế suất
