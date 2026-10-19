Đề xuất giảng viên trường luật được trở thành luật sư

Sáng 19.10, tiếp tục kỳ họp thứ 2 Quốc hội khóa XVI, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Hoàng Thanh Tùng trình bày tờ trình dự án luật Luật sư (sửa đổi), với nhiều đề xuất mới liên quan đến hoạt động hành nghề của luật sư.

Quốc hội nghe tờ trình dự án luật ẢNH: QUOCHOI.VN

Rút gọn quy trình trở thành luật sư

Theo Bộ trưởng Bộ Tư pháp, dự thảo luật bổ sung tiêu chuẩn luật sư về bản lĩnh chính trị, có đạo đức tốt và liêm chính; bắt buộc bồi dưỡng hằng năm về nhận thức chính trị, chuyên môn.

Dự thảo cũng cho phép giảng viên trong lĩnh vực pháp luật tại cơ sở đào tạo đại học chuyên ngành về pháp luật, hoặc cơ sở đào tạo các chức danh tư pháp trở thành luật sư.

Đồng thời, rút gọn quy trình trở thành luật sư từ 4 bước xuống 2 bước (gộp đăng ký tập sự và gia nhập đoàn thành đăng ký gia nhập đoàn luật sư để tập sự; gộp kiểm tra kết quả tập sự và cấp Chứng chỉ hành nghề luật sư thành kỳ thi quốc gia về luật sư).

Hội đồng tuyển chọn luật sư liên ngành, độc lập do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập với sự tham gia của Chủ tịch Liên đoàn Luật sư Việt Nam làm phó chủ tịch thường trực; đại diện TAND tối cao, cơ sở đào tạo, chuyên gia và luật sư làm ủy viên.

Hội đồng sẽ thực hiện việc đánh giá người đáp ứng tiêu chuẩn, điều kiện để được cấp chứng chỉ hành nghề luật sư.

Đáng chú ý, dự thảo luật cho phép luật sư tập sự thực hiện một số hoạt động theo sự phân công, giám sát của luật sư hướng dẫn và được khách hàng đồng ý.

Cùng đó, dự thảo bổ sung khái niệm dịch vụ pháp lý; cấm mạo danh luật sư, quảng cáo trái phép, thu thù lao bất hợp pháp, trừ trường hợp thực hiện dịch vụ về chuyên môn.

Cho phép luật sư ký hợp đồng với cơ quan, doanh nghiệp nhà nước, thẩm định dự án trọng điểm, làm hòa giải viên, trọng tài viên, quản tài viên.

Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu

ẢNH: QUOCHOI.VN

Cần làm rõ hơn tiêu chuẩn "liêm chính, trung thực"

Trình bày báo cáo thẩm tra về dự án luật, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật và Tư pháp của Quốc hội Phan Chí Hiếu cho biết, ủy ban cơ bản tán thành việc bổ sung tiêu chuẩn đối với luật sư nhằm tiếp tục nâng cao hơn nữa chất lượng của đội ngũ luật sư.

Tuy nhiên, cơ quan thẩm tra đề nghị làm rõ hơn tiêu chuẩn của luật sư là "kiên quyết bảo vệ công lý, liêm chính và trung thực".

Cạnh đó, theo quy định của luật Luật sư hiện hành, người muốn trở thành luật sư phải đáp ứng tiêu chuẩn "có bằng cử nhân luật". Dự thảo luật quy định theo hướng cho phép người có bằng thạc sĩ luật hoặc tiến sĩ luật mà không có bằng cử nhân luật có thể trở thành luật sư.

Ủy ban Pháp luật và Tư pháp đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục đánh giá kỹ tác động của việc sửa đổi tiêu chuẩn này để có phương án phù hợp.

Đa số ý kiến trong Ủy ban Pháp luật và Tư pháp cũng tán thành quy định Hội đồng tuyển chọn luật sư do Bộ trưởng Bộ Tư pháp quyết định thành lập với thành phần như đã nêu.

Song, có ý kiến đề nghị nghiên cứu, bổ sung một số đối tượng khác tham gia vào hội đồng như đại diện Viện KSND tối cao, đại diện Hội Luật gia Việt Nam...

Một số ý kiến khác đề nghị cơ quan chủ trì soạn thảo tiếp tục nghiên cứu, chỉnh lý dự thảo luật theo hướng kỳ thi và tổ chức kỳ thi quốc gia về luật sư cần có tính kế thừa công việc đang thực hiện, kế thừa vị trí, vai trò mà Liên đoàn Luật sư Việt Nam đang tham gia vào công tác này.