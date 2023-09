Đề xuất giao 97 ha đất tái định cư sân bay Long Thành cho tỉnh Đồng Nai

Chiều 28.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội tiếp tục phiên họp 26, cho ý kiến tờ trình điều chỉnh một số nội dung Nghị quyết số 53 năm 2017 về dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư sân bay Long Thành.

Đồng Nai sẽ trả lại 46 tỉ đồng tiền bồi thường vào ngân sách T.Ư

Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn báo cáo tại phiên họp GIA HÂN

Theo tờ trình được Thứ trưởng Bộ GTVT Lê Anh Tuấn trình tại phiên họp, Chính phủ đề nghị điều chỉnh 4 nội dung: giảm tổng mức đầu tư dự án; điều chỉnh diện tích đất thu hồi; điều chỉnh thời gian thực hiện dự án và bổ sung nội dung về bố trí tái định cư các hộ dân thuộc 2 tuyến giao thông kết nối T1, T2 vào khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn.

Trong đó, giảm tổng mức đầu tư dự án từ 22.938 tỉ đồng xuống 19.207 tỉ đồng (giảm 3.730 tỉ đồng).

Điều chỉnh diện tích đất thu hồi là 5.317 ha, giảm 82 ha. Trong đó, tăng diện tích đất khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn lên 284,7 ha, tăng 2,35 ha; tăng diện tích đất tái lập hạ tầng ngoài ranh giới cảng hàng không 32,65 ha.

Chính phủ cũng đề nghị giảm thực hiện đầu tư đối với diện tích đất phân khu III - khu dân cư, tái định cư Bình Sơn 97 ha và giảm diện tích đất khu nghĩa trang 20 ha.

Ông Lê Anh Tuấn cho hay, với diện tích khu dân cư, tái định cư Bình Sơn 97 ha, UBND tỉnh Đồng Nai đã đã triển khai công tác thu hồi đất và đền bù tài sản (cây cao su) cho Công ty TNHH MTV Tổng công ty cao su Đồng Nai với diện tích thu hồi là 78,79 ha, giá trị đền bù tài sản cây trồng là 46 tỉ, đồng thời rà soát để phê duyệt dự án đầu tư.

Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh nêu ý kiến thẩm tra tại phiên họp GIA HÂN

Tuy nhiên, do các hộ dân tái định cư tại phân khu III - khu dân cư, tái định cư Bình Sơn có nhu cầu muốn chuyển về khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn, UBND tỉnh Đồng Nai đã chủ động điều chỉnh quy hoạch, tăng số lô tái định cư khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn nhằm đáp ứng việc chuyển đổi bố trí tái định cư cho các hộ dân nêu trên. UBND tỉnh Đồng Nai cũng đã có văn bản tạm ngưng triển khai dự án tại phân khu III - khu dân cư, tái định cư Bình Sơn.

"Chính phủ báo cáo Quốc hội giảm phần diện tích đầu tư xây dựng dự án thành phần xây dựng phân khu III - khu dân cư, tái định cư Bình Sơn ra khỏi dự án nhằm tiết kiệm quỹ đất và giao UBND tỉnh Đồng Nai quản lý, sử dụng để phục vụ phát triển kinh tế - xã hội của địa phương theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật có liên quan", ông Tuấn Anh cho hay.

Đối với phần kinh phí bồi thường của khu đất nêu trên, UBND tỉnh Đồng Nai sử dụng nguồn vốn ngân sách của tỉnh để hoàn trả ngân sách T.Ư.

Nếu sử dụng cho dự án bất động sản sẽ gây khiếu kiện

Thẩm tra nội dung này, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế Vũ Hồng Thanh cho hay, cơ quan thẩm tra cho rằng việc xem xét điều chỉnh các nội dung trên là cần thiết.

Tuy nhiên, với đề xuất không thực hiện đầu tư diện tích đất phân khu III - khu dân cư, tái định cư Bình Sơn, Thường trực Ủy ban Kinh tế đề nghị đánh giá, làm rõ hơn việc chuẩn bị thực hiện các dự án thành phần trước khi tạm ngưng triển khai như công tác thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư và các chi phí liên quan.

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ nêu ý kiến tại phiên họp GIA HÂN

Thường trực ủy ban này cũng đề nghị đánh giá tác động cũng như làm rõ cơ sở pháp lý việc sử dụng ngân sách địa phương để hoàn trả ngân sách T.Ư phần chi phí bồi thường giải phóng mặt bằng phân khu III - khu dân cư, tái định cư Bình Sơn.

Theo ông Thanh, Thường trực Ủy ban Kinh tế cho rằng, diện tích đất đã thu hồi để thực hiện Khu dân cư, tái định cư Bình Sơn thì giao địa phương quản lý, sử dụng theo đúng mục đích thu hồi của dự án hoặc bố trí sử dụng vào mục đích khác của dự án trong dài hạn.

Việc này nhằm phục vụ phát triển sản xuất, bảo đảm ổn định đời sống của người dân tái định cư và nguồn kinh phí vẫn lấy từ nguồn ngân sách T.Ư đã bố trí.

"Trường hợp thực sự không sử dụng đến mới xem xét giao lại cho địa phương quản lý, sử dụng", ông Thanh nhấn mạnh.

Nêu ý kiến, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ cho rằng nếu sử dụng đất tăng lên thì mới phải trình Quốc hội điều chỉnh chủ trương để thu hồi thêm đất. Còn nếu giảm đi, không sử dụng đến thì tốt, sau chỉ cần báo cáo lại Quốc hội là cho thế nhưng thực tế chỉ làm thế thôi.

Từ đó, Chủ tịch Quốc hội cho rằng, chỉ có nội dung kéo dài thời gian thực hiện nghị quyết, và chuyển các hộ dân thuộc 2 tuyến giao thông kết nối T1, T2 vào khu dân cư, tái định cư Lộc An - Bình Sơn là thuộc thẩm quyền của Quốc hội, còn diện tích đất giảm, kinh phí giảm hoặc có dự án thành phần tăng một chút là do tổ chức thực hiện.

"Quốc hội điều chỉnh nghị quyết thì đủ cơ sở để điều chỉnh không? Sau này kiểm toán vào nói không phải thế, các cơ quan chức năng bảo không phải thế thì tự dưng Quốc hội lại đi làm cái việc là hợp thức hóa các nội dung thực tế phát sinh", Chủ tịch Quốc hội nêu và đặc biệt lưu ý, thu hồi đất thực hiện dự án mà sử dụng cho mục đích khác lại là chuyện khác, "phải giải trình với Quốc hội".

Phó thủ tướng Trần Hồng Hà nêu ý kiến tại phiên họp GIA HÂN

Báo cáo thêm vấn đề này, ông Thanh cho biết rất băn khoăn về việc giảm, không thực hiện đầu tư đối với diện tích đất phân khu III - khu dân cư, tái định cư Bình Sơn 97 ha. Vì trước đây ngân sách T.Ư bố trí để thu hồi đất và nay tỉnh Đồng Nai đề nghị trả lại cho ngân sách T.Ư.

"Thu hồi đất cho tái định cư mà nay không sử dụng đúng mục đích, nếu sử dụng cho nhà ở thương mại hay dự án bất động sản gì đó thì sẽ gây khiếu kiện", ông Thanh lo ngại và đề nghị Ủy ban Thường vụ Quốc hội hết sức cân nhắc vấn đề này.

Liên quan đến vấn đề này, Phó thủ tướng Trần Hồng Hà đề nghị Quốc hội cho phép các địa phương được sử dụng như quỹ đất công, ưu tiên cho tái định cư. Nếu sử dụng mục đích khác thì phải đúng quy định của pháp luật để không lãng phí.