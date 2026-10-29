Đề xuất hạn chế kiểm tra về giáo dục trong một số tháng

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo thông tư quy định về quy trình kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục.

Một trong những nội dung đáng chú ý là việc phân định thẩm quyền, tổ chức kiểm tra chuyên ngành theo nhiều phương thức, gồm kiểm tra trực tiếp, kiểm tra trực tuyến, từ xa dựa trên dữ liệu điện tử hoặc kết hợp các phương thức.

Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT ở các địa phương ẢNH: MOET

Trong đó, kiểm tra trực tuyến, từ xa được ưu tiên áp dụng đối với các đơn vị có hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, hồ sơ điện tử bảo đảm đầy đủ, chính xác, có khả năng khai thác và đáp ứng yêu cầu kiểm tra.

Để hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ năm học và các kỳ thi, dự thảo quy định hạn chế bố trí các cuộc kiểm tra vào tháng 1, tháng 5, tháng 6 và tháng 12, trừ trường hợp kiểm tra các kỳ thi, cuộc thi; kiểm tra có dấu hiệu vi phạm hoặc theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành.

Về thời gian và địa điểm làm việc, trưởng đoàn kiểm tra phải thông báo bằng văn bản cho đối tượng kiểm tra chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày công bố quyết định kiểm tra, trừ các trường hợp ngoại lệ theo quy định. Đối với hình thức kiểm tra trực tuyến, từ xa dựa trên dữ liệu điện tử, thời gian và phương thức thực hiện phải được thông báo và thống nhất với đối tượng kiểm tra.

Để hạn chế chồng chéo, trùng lặp, kế hoạch kiểm tra chuyên ngành của Bộ GD-ĐT được gửi đến Thanh tra Chính phủ trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành; kế hoạch của UBND cấp tỉnh, cấp xã được gửi đến thanh tra tỉnh.

Dự thảo thông tư quy định quy trình kiểm tra chuyên ngành đối với việc tổ chức các kỳ thi, cuộc thi do Bộ GD-ĐT và địa phương quy định, trong đó có kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT, kỳ thi chọn học sinh THPT vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT, cùng các kỳ thi, cuộc thi, hội thi khác.

Việc kiểm tra có thể được thực hiện trong khi các khâu của kỳ thi, cuộc thi đang diễn ra. Sau kiểm tra trực tiếp, đoàn kiểm tra lập biên bản, ghi nhận ưu điểm, tồn tại, hạn chế, bất cập, vi phạm (nếu có), đồng thời đề xuất, kiến nghị xử lý, khắc phục kịp thời nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.