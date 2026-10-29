    Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
    Theo dõi báo trên
    YoutubeFacebookTiktokZalo
    Quảng cáoĐặt báo
    Đóng menu
    Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
    Video Magazine
    Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo

    Đề xuất hạn chế kiểm tra về giáo dục trong một số tháng

    Tuệ Nguyễn
    Tuệ Nguyễn
    Để hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ năm học và các kỳ thi, Bộ GD-ĐT đề xuất hạn chế bố trí các cuộc kiểm tra vào tháng 1, tháng 5, tháng 6 và tháng 12, trừ trường hợp kiểm tra các kỳ thi, cuộc thi.

    Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo thông tư quy định về quy trình kiểm tra chuyên ngành trong lĩnh vực giáo dục. 

    Một trong những nội dung đáng chú ý là việc phân định thẩm quyền, tổ chức kiểm tra chuyên ngành theo nhiều phương thức, gồm kiểm tra trực tiếp, kiểm tra trực tuyến, từ xa dựa trên dữ liệu điện tử hoặc kết hợp các phương thức. 

    Đề xuất hạn chế kiểm tra về giáo dục trong một số tháng - Ảnh 1.

    Bộ GD-ĐT kiểm tra công tác tổ chức thi tốt nghiệp THPT ở các địa phương

    ẢNH: MOET

    Trong đó, kiểm tra trực tuyến, từ xa được ưu tiên áp dụng đối với các đơn vị có hệ thống thông tin, cơ sở dữ liệu, hồ sơ điện tử bảo đảm đầy đủ, chính xác, có khả năng khai thác và đáp ứng yêu cầu kiểm tra.

    Để hạn chế ảnh hưởng đến tiến độ năm học và các kỳ thi, dự thảo quy định hạn chế bố trí các cuộc kiểm tra vào tháng 1, tháng 5, tháng 6 và tháng 12, trừ trường hợp kiểm tra các kỳ thi, cuộc thi; kiểm tra có dấu hiệu vi phạm hoặc theo yêu cầu của thủ trưởng cơ quan có thẩm quyền kiểm tra chuyên ngành.

    Về thời gian và địa điểm làm việc, trưởng đoàn kiểm tra phải thông báo bằng văn bản cho đối tượng kiểm tra chậm nhất 3 ngày làm việc trước ngày công bố quyết định kiểm tra, trừ các trường hợp ngoại lệ theo quy định. Đối với hình thức kiểm tra trực tuyến, từ xa dựa trên dữ liệu điện tử, thời gian và phương thức thực hiện phải được thông báo và thống nhất với đối tượng kiểm tra.

    Để hạn chế chồng chéo, trùng lặp, kế hoạch kiểm tra chuyên ngành của Bộ GD-ĐT được gửi đến Thanh tra Chính phủ trong thời hạn 10 ngày làm việc kể từ ngày ban hành; kế hoạch của UBND cấp tỉnh, cấp xã được gửi đến thanh tra tỉnh.

    Dự thảo thông tư quy định quy trình kiểm tra chuyên ngành đối với việc tổ chức các kỳ thi, cuộc thi do Bộ GD-ĐT và địa phương quy định, trong đó có kỳ thi tốt nghiệp THPT, kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp quốc gia THPT, kỳ thi chọn học sinh THPT vào các đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế và khu vực, cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dành cho học sinh THCS và THPT, cùng các kỳ thi, cuộc thi, hội thi khác.

    Việc kiểm tra có thể được thực hiện trong khi các khâu của kỳ thi, cuộc thi đang diễn ra. Sau kiểm tra trực tiếp, đoàn kiểm tra lập biên bản, ghi nhận ưu điểm, tồn tại, hạn chế, bất cập, vi phạm (nếu có), đồng thời đề xuất, kiến nghị xử lý, khắc phục kịp thời nhằm bảo đảm kỳ thi diễn ra an toàn, nghiêm túc, đúng quy định.

    Tin liên quan

    Bộ GD-ĐT điều động hơn 5.500 cán bộ, giảng viên kiểm tra thi tốt nghiệp THPT 2025

    Bộ GD-ĐT điều động hơn 5.500 cán bộ, giảng viên kiểm tra thi tốt nghiệp THPT 2025

    Bộ GD-ĐT điều động hơn 5.500 cán bộ, giảng viên các cơ sở giáo dục ĐH tham gia tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025.

    5 nguyên tắc Thứ trưởng Bộ GD-ĐT yêu cầu khi kiểm tra thi tốt nghiệp THPT

    TP.HCM thành lập 5 đoàn kiểm tra dạy thêm, học thêm

    Khám phá thêm chủ đề

    Đoàn kiểm tra dự thảo thông tư KIỂM TRA THI TỐT NGHIỆP thpt Bộ GD-ĐT

    Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
    60 giây nữa.

    Bình luận (0)

    Gửi bình luận
    Xem thêm bình luận