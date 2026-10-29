Thi tốt nghiệp THPT 2027: Bộ GD-ĐT đề xuất lắp camera ở tất cả phòng thi

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT đề nghị nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế, sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

Sáng 29.10, tại Trường ĐH Sư phạm - ĐH Đà Nẵng, Bộ GD-ĐT tổ chức Hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026. Tham dự có Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng, ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cùng đại diện các cục nghiệp vụ Bộ Công An và lãnh đạo sở GD-ĐT trên cả nước.

Các đại biểu tham dự Hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 ẢNH: HUY ĐẠT

Tại hội nghị, Bộ GD-ĐT cho biết, kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có hơn 1,2 triệu thí sinh đăng ký dự thi, tăng 61.642 thí sinh so với năm 2025. Đây là kỳ thi có số lượng thí sinh đăng ký đông nhất từ trước đến nay, với 100% thí sinh đăng ký dự thi trực tuyến.

Cả nước tổ chức 2.478 điểm thi với 54.409 phòng thi. Tỷ lệ thí sinh dự thi trên tổng số đăng ký đạt 99,18%, tỷ lệ tốt nghiệp THPT đạt 99,01%.

Tuy nhiên, số thí sinh vi phạm quy chế thi và bị đình chỉ tăng từ 41 trường hợp năm 2025 lên 89 trường hợp trong năm 2026. Đáng chú ý, có 3 giám thị vi phạm quy chế thi, trong khi năm trước không ghi nhận trường hợp nào. Theo Bộ GD-ĐT, tình trạng sử dụng công nghệ cao để gian lận thi cử diễn biến phức tạp, cho thấy các biện pháp phòng ngừa cần được tăng cường, không chỉ dừng ở tuyên truyền.

Sau kỳ thi, qua xác minh các tố giác, cơ quan chức năng đã làm rõ 14 trường hợp thí sinh sử dụng điện thoại di động để gian lận tại các tỉnh Khánh Hòa, Đắk Lắk, Đồng Nai, Cà Mau và Ninh Bình. Các thí sinh này đều bị hủy kết quả thi theo quy định.

Nghiêm trọng nhất là những sai phạm tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang dẫn đến việc Bộ GD-ĐT hủy kết quả thi ngày 11 và 12.6, tổ chức thi lại vào ngày 14 và 15.8.

Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an trực tiếp điều tra vụ án xảy ra tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang ẢNH: LONG QUYỀN

Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng đề nghị nhìn nhận thẳng thắn những hạn chế, sai phạm trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, xác định rõ nguyên nhân, trách nhiệm của từng tổ chức, cá nhân và có giải pháp khắc phục, không để tái diễn những vi phạm tương tự.

Theo Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng, bên cạnh những kết quả đạt được, một số sai phạm đã ảnh hưởng đến uy tín kỳ thi và niềm tin của xã hội đối với tính nghiêm túc, khách quan, công bằng trong thi cử.

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Phạm Ngọc Thưởng phát biểu tại hội nghị ẢNH: HUY ĐẠT

Thứ trưởng Bộ GD-ĐT nhấn mạnh yêu cầu tăng cường phòng ngừa, chủ động nhận diện và quản trị rủi ro; rà soát toàn bộ quy trình tổ chức thi, hoàn thiện quy chế, tăng cường kiểm tra, giám sát, nhất là tại những khâu có nguy cơ phát sinh vi phạm. Việc ứng dụng công nghệ, lắp đặt camera và sử dụng thiết bị kiểm tra an ninh cần được nghiên cứu, triển khai phù hợp, nhưng yếu tố con người vẫn giữ vai trò quyết định.

Thứ trưởng Phạm Ngọc Thưởng cũng yêu cầu chú trọng lựa chọn, tập huấn và quản lý cán bộ tham gia tổ chức thi; phân biệt rõ sai sót nghiệp vụ với hành vi cố ý vi phạm, xử lý nghiêm các trường hợp sai phạm theo quy định pháp luật, bảo đảm khách quan, công bằng, không bao che, né tránh trách nhiệm.

Thứ trưởng đề nghị các địa phương rà soát toàn diện công tác tổ chức kỳ thi, từ lựa chọn nhân sự, bảo mật đề thi, coi thi, chấm thi đến kiểm tra, giám sát; đồng thời thực hiện nghiêm Chỉ thị số 37/CT-TTg ngày 20.10.2026 của Thủ tướng Chính phủ về tăng cường phòng, chống gian lận thi cử, kiểm tra, đánh giá trong giáo dục và đào tạo, chuẩn bị tốt cho kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT), cho rằng những vi phạm đã xảy ra, đặc biệt là tại Trường THPT chuyên Tuyên Quang và một số địa phương cho thấy cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế, rút kinh nghiệm và có giải pháp khắc phục trước kỳ thi tiếp theo.

"Đáng chú ý, một số cán bộ tham gia tổ chức, coi thi vẫn vi phạm quy chế, thậm chí có dấu hiệu vi phạm có tổ chức. Đây là những vấn đề cần tập trung chấn chỉnh trong thời gian tới", ông Chương nói.

Ông Huỳnh Văn Chương, Cục trưởng Cục Quản lý chất lượng (Bộ GD-ĐT) cho rằng cần nghiêm túc nhìn nhận những hạn chế sau những vi phạm trong Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026

ẢNH: HUY ĐẠT

Đề xuất bố trí thí sinh từ các trường khác nhau tại cùng một điểm thi

Ông Huỳnh Văn Chương cho biết Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2027 dự kiến diễn ra vào ngày 11-12.6.2027.

Đồng thời, từ thực tiễn tổ chức kỳ thi năm 2026, tại hội nghị, đại diện Bộ GD - ĐT cũng cho biết, sẽ rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế thi tốt nghiệp THPT, tập trung vào các giải pháp phòng ngừa và xử lý tiêu cực.

Một trong những đề xuất đáng chú ý là bổ sung hệ thống camera giám sát phòng thi và khu vực thi. Theo Bộ GD-ĐT, dữ liệu camera sẽ là căn cứ quan trọng phục vụ công tác giám sát, hậu kiểm và xử lý vi phạm, góp phần hạn chế tiêu cực trong quá trình coi thi.

Bộ GD-ĐT cũng đề xuất siết chặt việc lựa chọn, bố trí và quản lý cán bộ tham gia kỳ thi; xử lý nghiêm những trường hợp vi phạm quy định tổ chức thi. Công tác kiểm tra, giám sát sẽ được đổi mới theo hướng thực chất, hiệu quả, kịp thời phát hiện và xử lý sai phạm.

Bộ GD-ĐT đề xuất bổ sung camera giám sát tại các phòng thi nhằm tăng cường kiểm tra, hậu kiểm và phòng ngừa gian lận trong kỳ thi tốt nghiệp THPT ẢNH: N.H

Một nội dung khác được đưa ra nghiên cứu là điều chỉnh việc bố trí điểm thi. Hiện giám đốc Sở GD-ĐT được quyết định phương án sắp xếp điểm thi phù hợp với điều kiện địa phương, nhằm giảm việc di chuyển của thí sinh. Theo đề xuất, cần nghiên cứu yêu cầu bố trí thí sinh đến từ các trường khác nhau tại cùng một điểm thi. Trường hợp không thể bố trí thí sinh của nhiều trường cùng điểm thi, địa phương phải xin ý kiến Ban Chỉ đạo thi cấp tỉnh trước khi quyết định.

Ngoài ra, Bộ GD-ĐT đề xuất tăng cường giáo dục pháp luật, đạo đức cho học sinh; nâng cao trách nhiệm nghề nghiệp của đội ngũ nhà giáo; tiếp tục công khai kết quả thi để xã hội giám sát, đồng thời yêu cầu các Sở GD-ĐT đưa ra giải pháp cụ thể nhằm nâng cao chất lượng giáo dục thực chất.

Các nội dung trên được Bộ GD-ĐT đề xuất nghiên cứu sửa đổi, bổ sung quy chế thi trên cơ sở thực tiễn kỳ thi năm 2026 và yêu cầu tăng cường phòng, chống gian lận thi cử.

Cũng tại hội nghị diễn ra trong sáng 29.10, đại diện sở GD-ĐT các địa phương như TP.HCM, Hà Nội, Đà Nẵng, An Giang, Khánh Hòa, Vĩnh Long... cùng đại diện Trường ĐH Luật Hà Nội, Trường ĐH Bách khoa Hà Nội và Trường ĐH Công thương TP.HCM đã trình bày tham luận, tập trung vào công tác tổ chức, kiểm tra, giám sát và các vấn đề pháp lý liên quan đến kỳ thi tốt nghiệp THPT.

Khởi tố 41 bị can trong vụ gian lận thi cử tại Tuyên Quang Liên quan vụ gian lận thi cử tại điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026, cơ quan điều tra đã khởi tố 41 bị can. Trong số này có ông Vũ Đình Hưng, Giám đốc Sở GD-ĐT tỉnh Tuyên Quang; ông Lê Văn Tuyên, Trưởng phòng Quản lý chất lượng thuộc sở; bà Nguyễn Thị Hằng, Hiệu trưởng Trường THPT chuyên Tuyên Quang và bà Trần Thị Thu Hằng, Phó hiệu trưởng Trường THPT Nguyễn Văn Huyên, Trưởng điểm thi. Các bị can còn lại gồm phó trưởng điểm thi, thư ký, cán bộ coi thi và cán bộ phục vụ. Theo kết quả điều tra bước đầu, sai phạm xảy ra ở tất cả các phòng thi và các môn thi tại điểm thi này. Ban coi thi bị xác định đã buông lỏng quản lý, tạo điều kiện cho thí sinh gian lận, thậm chí có cán bộ trực tiếp vào phòng thi nhắc bài, chỉ đáp án. Vụ việc được đánh giá có tính chất đặc biệt nghiêm trọng, xảy ra có tổ chức và mang tính tập thể. Trước đó, điểm thi Trường THPT chuyên Tuyên Quang gây chú ý khi môn toán có 146 điểm 10 trong tổng số 328 thí sinh, điểm trung bình đạt 9,58. Ban đầu, những dấu hiệu bất thường tập trung ở môn thi này. Do tính chất phức tạp của vụ án, Bộ Công an đã rút hồ sơ để trực tiếp điều tra, làm rõ trách nhiệm của các cá nhân liên quan và mở rộng vụ án. Trước đó, Bộ GD-ĐT đã hủy kết quả thi đợt 1 của toàn bộ 328 thí sinh tại điểm thi, đồng thời tổ chức thi lại vào giữa tháng 8.2026 dưới sự giám sát độc lập.



