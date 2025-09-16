Đề xuất hộ kinh doanh doanh thu 1 tỉ mới chịu thuế, Bộ Tài chính nói gì?

Bộ Tài chính vừa công bố bảng tổng hợp ý kiến, tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý về dự án luật Thuế thu nhập cá nhân (sửa đổi).

Ngưỡng doanh thu không chịu thuế của hộ kinh doanh hiện nay là 100 triệu đồng/năm ẢNH: NGỌC THẮNG

Dự thảo luật quy định thu nhập từ hoạt động sản xuất, kinh doanh của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thuộc diện chịu thuế khi vượt 200 triệu đồng/năm.

Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Tây Ninh nhìn nhận, việc nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế từ 100 triệu đồng/năm (hiện tại) lên 200 triệu đồng/năm trong dự thảo luật là điều chỉnh tích cực.

Tuy nhiên, mức 200 triệu đồng/năm rất có thể vẫn tạo ra gánh nặng thuế đối với những đối tượng có thu nhập thực tế chỉ đủ đáp ứng mức sống cơ bản. Do đó, đề nghị ban soạn thảo nghiên cứu điều chỉnh ngưỡng thu nhập không chịu thuế theo hướng linh hoạt, phản ánh đúng thực tế kinh tế.

Nhiều ý kiến của cá nhân gửi góp ý vào dự luật phân tích: thu nhập từ kinh doanh không được giảm trừ gia cảnh, nhưng lại chỉ được miễn nếu doanh thu dưới 200 triệu đồng/năm là chưa công bằng giữa các đối tượng người nộp thuế. Ngưỡng này phải nâng lên khoảng 400 triệu đồng/năm mới hợp lý.

Bà Lê Thị Thu Hương, Chủ tịch Hội Tư vấn thuế và Đại lý thuế TP.HCM, đề xuất mức doanh thu không chịu thuế nên điều chỉnh tăng lên tối thiểu 533 triệu đồng/năm, cao nhất thậm chí có thể lên tới 1 tỉ đồng/năm.

Điều này nhằm đảm bảo tính công bằng, bình đẳng giữa người nộp thuế có thu nhập từ tiền lương, tiền công và kinh doanh, cũng như đồng bộ với các chính sách hóa đơn điện tử, tạo thuận lợi cho người nộp thuế.

Các nước trong khu vực đang tính thuế thu nhập cá nhân thế nào?

Trong công văn gửi Tổng Bí thư Tô Lâm, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Bộ Tài chính, Cục Thuế (Bộ Tài chính) góp ý về quản lý thuế và chính sách thuế, hóa đơn với hộ kinh doanh cuối tháng 8, Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín cũng kiến nghị nâng mức doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh lên 1 tỉ đồng/năm.

Ông Nguyễn Văn Được, Tổng giám đốc Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín, phân tích thời gian tới, mức giảm trừ gia cảnh có thể nâng lên lần lượt là 15,5 triệu đồng/tháng với người nộp thuế và 6,2 triệu đồng/tháng với mỗi người phụ thuộc.

Bởi vậy, mức doanh thu miễn thuế có thể được tính bằng giá trị gia tăng của hộ kinh doanh tạo ra tương ứng với mức giảm trừ gia cảnh cho bản thân người nộp thuế là 186 triệu đồng/năm.

Công ty TNHH Kế toán và tư vấn thuế Trọng Tín tính toán, doanh thu miễn thuế tính trung bình của nền kinh tế là 950,66 triệu đồng; tính trung bình theo cơ cấu hộ kinh doanh là 553,86 triệu đồng. Đây là cơ sở để doanh nghiệp đưa ra kiến nghị về mức doanh thu miễn thuế của hộ kinh doanh như trên.

Bộ Tài chính nói gì?

Phản hồi các góp ý, Bộ Tài chính cho biết, luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 đã điều chỉnh mức doanh thu miễn thuế, nâng từ 100 triệu đồng/năm lên 200 triệu đồng/năm (tăng 100%).

Con số này cao hơn mức giảm trừ gia cảnh của người nộp thuế và người phụ thuộc trong 1 năm (là 11 triệu đồng/tháng cho người nộp thuế và 4,4 triệu đồng/tháng đối với người phụ thuộc, tổng là 184,8 triệu đồng/năm).

Nhiều ý kiến đề xuất cần nâng ngưỡng doanh thu không chịu thuế của hộ kinh doanh lên mức cao gấp nhiều lần hiện tại ẢNH: ĐAN THANH

Đồng thời, điều 17 luật Thuế giá trị gia tăng số 48/2024/QH15 đã sửa đổi, bổ sung khoản 1 điều 3 luật Thuế thu nhập cá nhân để điều chỉnh mức doanh thu không phải nộp thuế thu nhập cá nhân cũng là 200 triệu đồng/năm (tăng 100% so với hiện hành) để đồng bộ.

Nội dung điều chỉnh này (cả thuế giá trị gia tăng và thuế thu nhập cá nhân) có hiệu lực thi hành từ ngày 1.1.2026. Vì vậy, dự thảo luật đang quy định theo mức 200 triệu đồng/năm.

Đồng thời, dự thảo luật đã giao Chính phủ quy định và điều chỉnh đối với mức này cho phù hợp tình hình kinh tế - xã hội trong từng thời kỳ.

Với các góp ý chi tiết về ngưỡng doanh thu không chịu thuế, Bộ Tài chính ghi nhận ý kiến để báo cáo các cấp có thẩm quyền.