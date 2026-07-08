Đề xuất hoãn xuất cảnh, cắt điện nước, cắt internet để cưỡng chế xử phạt hành chính

Bộ Tư pháp vừa công bố tài liệu thẩm định dự án luật Xử lý vi phạm hành chính (sửa đổi), do Bộ Công an chủ trì soạn thảo.

Bộ Công an đề xuất bổ sung nhiều biện pháp cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính (ảnh minh họa) ẢNH: T.N

Tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất nâng mức phạt tiền trong xử phạt vi phạm hành chính từ 50.000 đồng đến 1,5 tỉ đồng đối với cá nhân (hiện nay tối đa 1 tỉ đồng), từ 100.000 đồng đến 3 tỉ đồng đối với tổ chức (hiện nay tối đa 2 tỉ đồng).

Riêng địa bàn thuộc các thành phố thì mức phạt tiền có thể cao hơn, nhưng tối đa không quá 2 lần mức phạt chung áp dụng đối với cùng hành vi vi phạm trong một số lĩnh vực như đất đai, xây dựng, giao thông, an toàn thực phẩm…

Luật hiện hành quy định cá nhân, tổ chức bị xử phạt mà không tự nguyện chấp hành quyết định xử phạt, hoặc không tự nguyện hoàn trả kinh phí cho cơ quan đã khắc phục hậu quả, sẽ bị cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Có 3 biện pháp cưỡng chế mà người vi phạm có thể bị áp dụng gồm: khấu trừ lương, tiền từ tài khoản; kê biên tài sản; thu tiền, tài sản khác nếu cố tình tẩu tán.

Tại dự thảo, Bộ Công an đề xuất kế thừa các nội dung trên, đồng thời bổ sung 5 biện pháp cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt.

Nhóm biện pháp mới gồm tạm hoãn xuất cảnh (để ngăn chặn ngay việc bỏ trốn); niêm phong trụ sở; yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ điện, nước; tạm dừng đăng kiểm, đăng ký, cấp giấy phép điều khiển phương tiện; và yêu cầu ngừng cung cấp dịch vụ internet, viễn thông hoặc hạ tầng số.

Đặc biệt, cá nhân, tổ chức vi phạm có thể bị áp dụng một hoặc cùng lúc một số các biện pháp cưỡng chế nêu trên.

Cho ý kiến về dự thảo, một số cơ quan đề nghị cân nhắc thêm về việc áp dụng các biện pháp cưỡng chế xử phạt vi phạm hành chính. Chẳng hạn, điện là dịch vụ thiết yếu được bên bán điện cung cấp cho bên mua điện theo hợp đồng ký kết giữa hai bên. Việc đơn phương ngừng cung cấp điện để cưỡng chế xử phạt là chưa phù hợp.

Hay như tạm hoãn xuất cảnh, đây là biện pháp tác động trực tiếp đến quyền tự do đi lại, quyền xuất cảnh của công dân. Song, dự thảo mới quy định mang tính nguyên tắc, chưa rõ căn cứ áp dụng, dấu hiệu chứng minh nguy cơ bỏ trốn, thời hạn áp dụng, điều kiện chấm dứt… Do đó, cần quy định rõ hơn và giao Chính phủ quy định chi tiết trình tự, thủ tục thực hiện, tránh tùy nghi.

Phản hồi các ý kiến, Bộ Công an cho biết, nội dung trên đã được đánh giá tác động kỹ lưỡng, chi tiết tại hồ sơ chính sách luật và đã được Chính phủ thông qua. Chính phủ sẽ quy định cụ thể về cưỡng chế thi hành quyết định xử phạt nhằm bảo đảm chặt chẽ.