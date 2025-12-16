Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Thời sự

Đề xuất làm bãi giữ xe 2 bánh ở sân khấu Sen Hồng

Sỹ Đông
Sỹ Đông
16/12/2025 04:24 GMT+7

Sân khấu Sen Hồng ở khu B công viên 23 Tháng 9 được đề xuất sử dụng làm bãi xe gắn máy tạm thời phục vụ khách đi metro Bến Thành - Suối Tiên.

Ngày 15.12, Sở Xây dựng gửi văn bản đề xuất UBND TP.HCM giao Công ty TNHH MTV dịch vụ công ích Thanh niên xung phong tổ chức bãi giữ xe 2 bánh phục vụ hành khách đi tuyến metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) tại mặt bằng khu vực sân khấu Sen Hồng.

Đề xuất đưa ra sau khi Sở Xây dựng cân nhắc 3 phương án tổ chức bãi xe 2 bánh cho khách đi metro số 1 tại sân khấu Sen Hồng, tầng hầm khu B công viên 23 Tháng 9 và tòa nhà văn phòng của Trung tâm Phát triển quỹ đất (cũ), cũng thuộc khu B công viên 23 Tháng 9.

Thời gian tổ chức bãi giữ xe máy kéo dài đến khi có chỉ đạo việc thu hồi mặt bằng để khởi công xây dựng công viên hoặc triển khai các đề án liên quan.

Đề xuất làm bãi giữ xe 2 bánh ở sân khấu Sen Hồng- Ảnh 1.

Sân khấu Sen Hồng bỏ trống nhiều năm qua

ẢNH: NHẬT THỊNH

Khu vực sân khấu Sen Hồng (khu B, công viên 23 Tháng 9, phường Bến Thành) hiện do Trung tâm Phát triển quỹ đất TP.HCM quản lý tài sản. Còn Trung tâm Quản lý hạ tầng kỹ thuật (thuộc Sở Xây dựng) thực hiện công tác duy tu, bảo dưỡng hệ thống công viên cây xanh và các tiện ích công cộng trên mặt bằng công viên để phục vụ người dân đến vui chơi, sinh hoạt. Phía dưới khu vực sân khấu là tầng hầm, có một khu mua sắm, ẩm thực và bãi giữ xe.

Theo Sở Xây dựng, sân khấu Sen Hồng ở vị trí tương đối thuận tiện cho việc phục vụ bãi giữ xe 2 bánh dành cho khách đi metro số 1. Nơi đây có 3 mặt tiền đường gồm Lê Lai, Nguyễn Thị Nghĩa và Phạm Ngũ Lão, gần khu phố tây Bùi Viện.

Bên cạnh đó, việc di chuyển đến lối xuống nhà ga metro số 1 thuận lợi, giao lộ đã có hệ thống đèn tín hiệu giao thông và vạch kẻ đường cho người đi bộ. Hạn chế của việc tổ chức bãi xe 2 bánh tại đây là ảnh hưởng đến cảnh quan công viên, mỹ quan khu vực.

