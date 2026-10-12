Đề xuất làm cao tốc 51.000 tỉ nối Lai Châu và Lào Cai

UBND tỉnh Lai Châu vừa gửi Hội đồng thẩm định nhà nước tờ trình báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu đoạn Bảo Hà - Tân Phong.

Theo đó, đoạn cao tốc Bảo Hà - Tân Phong có chiều dài khoảng 119 km, đầu tư quy mô 4 làn xe, vận tốc thiết kế từ 80 - 100 km/giờ. Dự án có điểm đầu tại vị trí giao cắt với đường cao tốc Hà Nội - Lào Cai (Km196+700), thuộc địa bàn xã Bảo Hà, tỉnh Lào Cai. Điểm cuối tại vị trí giao với đại lộ Lê Lợi, thuộc địa bàn phường Tân Phong, tỉnh Lai Châu.

Cao tốc Bảo Hà - Lai Châu sẽ kết nối 2 địa phương miền núi phía bắc là Lai Châu và Lào Cai ẢNH MINH HỌA: T.N

Lai Châu tính toán sơ bộ tổng mức đầu tư dự án gần 51.000 tỉ đồng. Trong đó, chi phí bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khoảng gần 6.400 tỉ đồng; chi phí xây dựng và thiết bị khoảng hơn 37.200 tỉ đồng; chi phí quản lý dự án, tư vấn, khác khoảng hơn 2.600 tỉ đồng; chi phí dự phòng hơn 4.700 tỉ đồng.

Dự án dự kiến sử dụng vốn ngân sách trung ương khoảng gần 49.000 tỉ đồng; vốn ngân sách địa phương khoảng hơn 2.000 tỉ đồng.

Nếu được chấp thuận, dự kiến dự án sẽ hoàn tất các thủ tục liên quan, lựa chọn nhà thầu và khởi công xây dựng trong quý 4/2027, cơ bản hoàn thành năm 2030 và hoàn thành, đưa dự án vào khai thác trong năm 2031.

Tỉnh Lai Châu cũng đề xuất chia dự án thành 4 dự án thành phần, trong đó, Lai Châu dự kiến làm cơ quan chủ quản dự án thành phần 2 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua địa phận tỉnh Lai Châu) và dự án thành phần 4 (toàn bộ phần xây dựng trên địa phận tỉnh Lai Châu, bao gồm cả hầm Khau Co trên địa bàn tỉnh Lào Cai).

Tỉnh Lào Cai dự kiến làm cơ quan chủ quản dự án thành phần 1 (bồi thường, hỗ trợ, tái định cư đoạn qua địa phận tỉnh Lào Cai). Riêng dự án thành phần 3 (toàn bộ phần xây dựng trên địa phận tỉnh Lào Cai, trừ hầm Khau Co), đề xuất Bộ Xây dựng làm cơ quan chủ quản.

Trước đó, hồi giữa tháng 9, Phó thủ tướng thường trực Phạm Gia Túc đã ký quyết định thành lập Hội đồng thẩm định nhà nước thẩm định báo cáo nghiên cứu tiền khả thi dự án đầu tư xây dựng đường bộ cao tốc Bảo Hà - Lai Châu (CT.13), đoạn Bảo Hà - trung tâm hành chính tỉnh Lai Châu.