Đề xuất làm đường trên cao từ ngã tư An Sương nối thẳng Tân Sơn Nhất

Theo đề xuất, dự án có tổng chiều dài khoảng 11 km, điểm đầu từ ngã tư An Sương, kết thúc tại bùng binh Nguyễn Thái Sơn - ngay cửa ngõ vào sân bay Tân Sơn Nhất. Tuyến đường được định hướng đi trên cao chạy dọc theo các trục hiện hữu gồm Trường Chinh, Cộng Hòa, Trường Sơn và Hồng Hà.

Trục Cộng Hòa - Trường Chinh là một trong những tuyến giao thông huyết mạch kết nối khu vực cửa ngõ Tây Bắc với trung tâm đô thị và khu vực sân bay Tân Sơn Nhất ẢNH: NGỌC DƯƠNG

Dự án đầu tư xây dựng tuyến đường theo quy mô đường trục chính đô thị, vận tốc thiết kế tối đa 80 km/giờ, xây dựng mặt cắt ngang rộng tối đa 60m.

Theo nghiên cứu của Công ty Phát Đạt, tổng mức đầu tư dự kiến khoảng 15.710 tỉ đồng, bao gồm chi phí xây dựng, chi phí giải phóng mặt bằng và các chi phí khác có liên quan. Nếu được chấp thuận, nhà đầu tư sẽ triển khai hoàn thành dự án vào năm 2030.

Về hình thức đầu tư, doanh nghiệp đề xuất đầu tư theo phương thức đối tác công tư (PPP), hình thức xây dựng - chuyển giao (hợp đồng BT). Phương thức thanh toán cho hợp đồng dự kiến bằng quỹ đất kết hợp ngân sách.

Trong quá trình thực hiện hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư sau khi được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền chấp thuận, doanh nghiệp sẽ phối hợp với các sở, ngành liên quan xác định cụ thể về hình thức thanh toán cho hợp đồng BT.

Dự án nâng cấp, mở rộng trục đường Trường Chinh - Cộng Hòa (từ ngã 4 An Sương đến khu vực sân bay Tân Sơn Nhất), đã được Thành ủy TP.HCM xác định là công trình cấp bách cần thực hiện hoàn thành trước năm 2030. Đây là một trong những tuyến giao thông huyết mạch của TP, giữ vai trò kết nối khu vực cửa ngõ Tây Bắc với trung tâm đô thị và khu vực sân bay Tân Sơn Nhất.

Dự án được triển khai với mục đích chính là giảm tải cho các tuyến đường thường xuyên quá tải hiện nay, đồng thời tạo ra một trục giao thông hiện đại kết nối liền mạch giữa các khu vực trung tâm thành phố với các khu công nghiệp, đô thị vệ tinh phía tây.

Theo Phát Đạt, khi hoàn thành, công trình không chỉ giúp phân luồng giao thông hiệu quả, giảm ùn tắc và tai nạn mà còn góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội cho toàn khu vực, đồng thời kết nối thuận lợi với các dự án hạ tầng lớn khác như tuyến metro số 1, cao tốc TP.HCM - Mộc Bài và hệ thống vành đai thành phố.

Từ kết quả nghiên cứu, doanh nghiệp kiến nghị TP.HCM chấp thuận được giao lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư theo hợp đồng BT. Phía Phát Đạt cam kết tự bố trí kinh phí để thực hiện công tác lập hồ sơ đề xuất chủ trương đầu tư dự án, trình cấp có thẩm quyền thẩm định, phê duyệt theo đúng quy định. Đồng thời chịu mọi chi phí, rủi ro nếu hồ sơ đề xuất dự án không được chấp thuận.



