Đề xuất lập khu phi thuế quan tại sân bay Long Thành

Báo cáo của ACV nêu: Trung tâm logistics hàng không dự kiến đặt tại khu vực phía tây nam của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trên diện tích 136 ha, thuộc quỹ đất 5.000 ha của dự án Long Thành. Khu đất này đã được giải phóng mặt bằng từ năm 2011 để phục vụ chức năng logistics hàng không.

Sân bay Long Thành là sân bay quốc tế cấp 4F, có chức năng trung chuyển trong khu vực Đông Nam Á, có khả năng cạnh tranh với các sân bay lớn trên thế giới

Theo kế hoạch, trung tâm logistics Long Thành sẽ bao gồm hai cấu phần. Trong đó, "phần cứng" là hệ thống hạ tầng và công trình logistics hiện đại, đáp ứng nhu cầu lưu trữ, phân phối, trung chuyển hàng hóa đa dạng. "Phần mềm" chính là khu phi thuế quan với các chính sách ưu đãi về thuế và hải quan, cho phép hàng hóa được nhập, lưu trữ, xử lý, tái xuất mà không phải chịu các nghĩa vụ thuế thông thường.

ACV đánh giá, Cảng HKQT Long Thành được đặt ở trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía nam, có vị trí chiến lược trong kết nối giao thương khu vực. Hệ thống hạ tầng đồng bộ gồm cao tốc, quốc lộ, đường sắt quốc gia và đặc biệt là các cảng biển nước sâu tại Bà Rịa - Vũng Tàu giúp Long Thành dễ dàng hình thành hành lang logistics đa phương thức, liên thông đường bộ - đường biển - đường hàng không. Sự kết nối này mang lại lợi thế "cửa ngõ quốc gia" để trung tâm logistics Long Thành tham gia trực tiếp vào mạng lưới logistics châu Á, gắn kết với các hành lang kinh tế lớn của ASEAN và APEC.

"Sự kết hợp giữa hạ tầng logistics và khu phi thuế quan là yếu tố then chốt để Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của ASEAN. Trong giai đoạn đầu, dự án sẽ vận hành theo cơ chế kiểm soát thuế và hải quan hiện hành, trước khi tiến tới hình thành một khu thương mại tự do quốc tế khi có phê duyệt của Chính phủ. Trung tâm sẽ trở thành cầu nối quan trọng đưa hàng hóa Việt Nam đến với thị trường toàn cầu, đồng thời thu hút nguồn hàng trung chuyển từ các nước trong khu vực" - ACV kỳ vọng.

Phía Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cũng đề xuất tham gia với vai trò chủ đầu tư, xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xây dựng cơ chế chính sách phù hợp. Đơn vị này khẳng định trung tâm sẽ được phát triển theo định hướng xanh và thông minh, với cơ sở hạ tầng hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến, vận hành chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời mở rộng kết nối toàn cầu.

Theo dự báo, khi đi vào vận hành hoàn chỉnh, trung tâm logistics hàng không Long Thành có thể đóng góp khoảng 0,7% GDP vùng Đông Nam bộ và 1 - 2% kim ngạch xuất khẩu cả nước mỗi năm. Riêng kim ngạch xuất nhập khẩu qua đường hàng không dự kiến tăng trưởng 15 - 20%/năm.

Không chỉ gia tăng giá trị thương mại, trung tâm còn hứa hẹn tạo ra khoảng 15.000 việc làm, trong đó có 6.000 việc làm trực tiếp trong lĩnh vực logistics, vận hành hạ tầng, quản lý kho bãi, và khoảng 9.000 việc làm gián tiếp từ hệ sinh thái doanh nghiệp phụ trợ, dịch vụ hậu cần, đóng gói, phân phối.



