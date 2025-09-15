Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Podcast Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Podcast Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Kinh tế Chính sách - Phát triển

Đề xuất lập khu phi thuế quan tại sân bay Long Thành

Hà Mai
Hà Mai
15/09/2025 08:56 GMT+7

Đây là hạ tầng 'phần mềm' được tích hợp trong trung tâm logistics hàng không mà Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) vừa có tờ trình gửi Bộ Tài chính và Bộ Xây dựng đề xuất thành lập tại Cảng hàng không quốc tế Long Thành (Đồng Nai).

Báo cáo của ACV nêu: Trung tâm logistics hàng không dự kiến đặt tại khu vực phía tây nam của Cảng hàng không quốc tế Long Thành, trên diện tích 136 ha, thuộc quỹ đất 5.000 ha của dự án Long Thành. Khu đất này đã được giải phóng mặt bằng từ năm 2011 để phục vụ chức năng logistics hàng không.

Đề xuất lập khu phi thuế quan tại sân bay Long Thành - Ảnh 1.

Sân bay Long Thành là sân bay quốc tế cấp 4F, có chức năng trung chuyển trong khu vực Đông Nam Á, có khả năng cạnh tranh với các sân bay lớn trên thế giới

Theo kế hoạch, trung tâm logistics Long Thành sẽ bao gồm hai cấu phần. Trong đó, "phần cứng" là hệ thống hạ tầng và công trình logistics hiện đại, đáp ứng nhu cầu lưu trữ, phân phối, trung chuyển hàng hóa đa dạng. "Phần mềm" chính là khu phi thuế quan với các chính sách ưu đãi về thuế và hải quan, cho phép hàng hóa được nhập, lưu trữ, xử lý, tái xuất mà không phải chịu các nghĩa vụ thuế thông thường.

ACV đánh giá, Cảng HKQT Long Thành được đặt ở trung tâm vùng kinh tế trọng điểm phía nam, có vị trí chiến lược trong kết nối giao thương khu vực. Hệ thống hạ tầng đồng bộ gồm cao tốc, quốc lộ, đường sắt quốc gia và đặc biệt là các cảng biển nước sâu tại Bà Rịa - Vũng Tàu giúp Long Thành dễ dàng hình thành hành lang logistics đa phương thức, liên thông đường bộ - đường biển - đường hàng không. Sự kết nối này mang lại lợi thế "cửa ngõ quốc gia" để trung tâm logistics Long Thành tham gia trực tiếp vào mạng lưới logistics châu Á, gắn kết với các hành lang kinh tế lớn của ASEAN và APEC.

"Sự kết hợp giữa hạ tầng logistics và khu phi thuế quan là yếu tố then chốt để Long Thành trở thành trung tâm trung chuyển hàng hóa của ASEAN. Trong giai đoạn đầu, dự án sẽ vận hành theo cơ chế kiểm soát thuế và hải quan hiện hành, trước khi tiến tới hình thành một khu thương mại tự do quốc tế khi có phê duyệt của Chính phủ. Trung tâm sẽ trở thành cầu nối quan trọng đưa hàng hóa Việt Nam đến với thị trường toàn cầu, đồng thời thu hút nguồn hàng trung chuyển từ các nước trong khu vực" - ACV kỳ vọng.

Phía Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam cũng đề xuất tham gia với vai trò chủ đầu tư, xây dựng hạ tầng đồng bộ, hiện đại, đồng thời phối hợp với các cơ quan có thẩm quyền xây dựng cơ chế chính sách phù hợp. Đơn vị này khẳng định trung tâm sẽ được phát triển theo định hướng xanh và thông minh, với cơ sở hạ tầng hiện đại, ứng dụng công nghệ tiên tiến, vận hành chuyên nghiệp theo chuẩn quốc tế. Đây là nền tảng quan trọng để nâng cao năng lực cạnh tranh, đồng thời mở rộng kết nối toàn cầu.

Theo dự báo, khi đi vào vận hành hoàn chỉnh, trung tâm logistics hàng không Long Thành có thể đóng góp khoảng 0,7% GDP vùng Đông Nam bộ và 1 - 2% kim ngạch xuất khẩu cả nước mỗi năm. Riêng kim ngạch xuất nhập khẩu qua đường hàng không dự kiến tăng trưởng 15 - 20%/năm.

Không chỉ gia tăng giá trị thương mại, trung tâm còn hứa hẹn tạo ra khoảng 15.000 việc làm, trong đó có 6.000 việc làm trực tiếp trong lĩnh vực logistics, vận hành hạ tầng, quản lý kho bãi, và khoảng 9.000 việc làm gián tiếp từ hệ sinh thái doanh nghiệp phụ trợ, dịch vụ hậu cần, đóng gói, phân phối.


Tin liên quan

Không chỉ hành khách, hàng hóa quốc tế cũng sẽ chuyển hết về Long Thành

Không chỉ hành khách, hàng hóa quốc tế cũng sẽ chuyển hết về Long Thành

Nội dung nằm trong đề xuất phương án phân chia khai thác giữa 2 sân bay Long Thành và Tân Sơn Nhất mà Tổng công ty Cảng hàng không Việt Nam (ACV) đang khuyến nghị lựa chọn.

Khám phá thêm chủ đề

Long Thành Sân bay Long Thành khu phi thuế quan Trung tâm logistics
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Podcast Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận