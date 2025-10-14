Đề xuất lập tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia

Sáng 14.10, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến dự án luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp. Một trong những điểm mới, Chính phủ đề xuất thành lập tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia.

Thứ trưởng Bộ Công an Lê Quốc Hùng trình bày tờ trình dự án luật tại phiên họp ẢNH: GIA HÂN

Trình bày tờ trình của Chính phủ, thượng tướng Lê Quốc Hùng, Thứ trưởng Bộ Công an, cho biết luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp đã quy định về tổ hợp công nghiệp quốc phòng, tuy nhiên, chưa có quy định về tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia.

Tại Kết luận số 158, Bộ Chính trị chỉ đạo việc hình thành tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia. Bộ Chính trị đồng thời định hướng cụ thể 5 nhóm, chuyên ngành sản phẩm, dịch vụ trọng tâm của tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn 2045.

Trên cơ sở đó, Chính phủ đề xuất bổ sung quy định về tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia.

Theo dự thảo luật, tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia do Nhà nước dẫn dắt, định hướng, với hạt nhân là các cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt thuộc Bộ Công an, sự tham gia của các tổ chức, doanh nghiệp trong, ngoài công an nhân dân, có nguồn lực, tiềm lực khoa học và công nghệ để tổ chức thực hiện các nhiệm vụ, xây dựng và phát triển công nghiệp an ninh.

Dự thảo luật cũng quy định cụ thể những nội dung đặc thù của tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia so với tổ hợp công nghiệp quốc phòng để tránh trùng lắp, chồng chéo.

Trong đó, theo dự thảo luật, tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia có chức năng, nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng khoa học, công nghệ, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, sản xuất, hoàn chỉnh, sửa chữa, cải hoán, cải tiến, hiện đại hóa các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh.

Trọng tâm là sản phẩm dịch vụ công nghiệp an toàn, an ninh mạng; sản phẩm, dịch vụ công nghiệp dữ liệu lớn, điện toán đám mây, chuỗi khối, ứng dụng trí tuệ nhân tạo dựa trên dữ liệu lớn quốc gia; sản phẩm kỹ thuật nghiệp vụ, kỹ thuật hình sự, công cụ hỗ trợ, quân trang ngành công an; phương tiện tuần tra trên tuyến ven biển, tuyến sông…

Tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia cũng có nhiệm vụ làm chủ công nghệ chiến lược, công nghệ nền, công nghệ lõi, chuyển giao, tiếp nhận chuyển giao công nghệ tiên tiến, hiện đại; huy động nguồn lực quốc gia phát triển công nghiệp an ninh…

Dự thảo luật đề xuất giao Thủ tướng quyết định cơ sở công nghiệp an ninh nòng cốt là hạt nhân tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia. Bộ trưởng Bộ Công an quyết định thành viên tham gia tổ hợp này.

Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại Lê Tấn Tới trình bày báo cáo thẩm tra dự án luật ẢNH: GIA HÂN

Thành lập Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh

Thẩm tra, Chủ nhiệm Ủy ban Quốc phòng - An ninh - Đối ngoại Lê Tấn Tới cho biết, cơ quan nhất trí với đề xuất của Chính phủ về tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia.

Cơ quan thẩm tra cũng nhất trí về chức năng, nhiệm vụ, thành phần của tổ hợp công nghiệp an ninh quốc gia. Song, theo ông Tới, có ý kiến đề nghị rà soát các sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh cho đầy đủ hoặc quy định khái quát để bảo đảm tính linh hoạt.

Ngoài ra, ông Tới cho hay, có ý kiến đề nghị phân biệt giữa trách nhiệm của thành viên tham gia tổ hợp công nghiệp an ninh và doanh nghiệp thực hiện hợp đồng nghiên cứu, thiết kế, chế tạo, thử nghiệm, sản xuất và hoàn chỉnh sản phẩm, dịch vụ công nghiệp an ninh.

Vấn đề mới nữa tại dự thảo luật là Chính phủ đề xuất tách Quỹ công nghiệp quốc phòng, an ninh thành 2 quỹ độc lập, gồm: Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh và Quỹ công nghiệp quốc phòng.

Theo đó, Quỹ công nghiệp quốc phòng là quỹ tài chính nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở trung ương, do Bộ Quốc phòng quản lý để hỗ trợ triển khai thực hiện các nhiệm vụ cấp bách, có tính mới, rủi ro cao hoặc nghiên cứu, chế tạo vũ khí trang bị kỹ thuật có ý nghĩa chiến lược.

Quỹ đầu tư phát triển công nghiệp an ninh là quỹ tài chính Nhà nước ngoài ngân sách, được thành lập ở trung ương, do Bộ Công an quản lý để đầu tư, hỗ trợ triển khai các chương trình, dự án, hoạt động, chấp nhận rủi ro, mạo hiểm, nhằm xây dựng, phát triển công nghiệp an ninh.

Dự thảo luật dự kiến trình ra Quốc hội xem xét tại kỳ họp 10 trong tháng 10 này.