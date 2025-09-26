Đề xuất lấy ý kiến người dân trước khi điều chỉnh giá điện?

Theo UBND tỉnh Quảng Trị, giá bán điện cần tuân thủ nguyên tắc chung là công khai, minh bạch, dễ tiếp cận với các mức giá điện, đảm bảo sự công bằng giữa các nhóm hộ gia đình ở các vùng miền.

Đối với nguyên tắc xác định giá bán điện, địa phương này góp ý dự thảo thông tư cần công khai phương pháp tính giá và chu kỳ cập nhật để người dân theo dõi, giám sát. Tỉnh kiến nghị bổ sung cơ chế lấy ý kiến chính quyền địa phương và người dân trước khi điều chỉnh giá. Ngoài ra, địa phương này yêu cầu bổ sung cơ chế giám sát, công khai và trách nhiệm thực hiện; bổ sung và quy định cụ thể cơ chế phối hợp giữa ngành điện lực với chính quyền địa phương. Ngành điện lực có trách nhiệm công khai biểu giá, hóa đơn và thiết lập đầu mối tiếp nhận phản ánh tại cơ sở.

Bộ Công thương cho biết đã nhận được 42 ý kiến đóng góp tại dự thảo 2 thông tư quy định về thực hiện giá bán điện ẢNH: Đ.N.T

Trong nội dung tiếp thu, giải trình, Bộ Công thương cho rằng, những nội dung theo ý kiến góp ý của địa phương về nguyên tắc xác định giá bán điện thuộc phạm vi điều chỉnh của Nghị định số 72/2025 về cơ chế, thời gian điều chỉnh giá bán lẻ điện bình quân, không thuộc phạm vi điều chỉnh của thông tư đang lấy ý kiến này. Tương tự, cơ chế hỗ trợ tiền điện đã được quy định tại luật Điện lực năm 2024 và cụ thể hóa tại Quyết định số 14/2025 của Thủ tướng Chính phủ, theo đó Nhà nước hỗ trợ tiền điện cho mục đích sinh hoạt cho hộ nghèo, hộ chính sách xã hội.

Bộ Công thương cũng cho rằng, Tập đoàn Điện lực Việt Nam và các tổng công ty điện lực lâu nay đã công khai biểu giá tại mỗi lần điều chỉnh giá điện, cung cấp công cụ để tính tiền điện trên trang web, các ứng dụng theo dõi điện của các tổng công ty điện lực, trung tâm chăm sóc khách hàng.

Góp ý cho dự thảo thông tư, Hội Điện lực Việt Nam cho rằng, thông tư cần đề cập thêm đến giá bán điện cho các trung tâm lưu trữ, xử lý dữ liệu phục vụ cho chuyển đổi số và AI vì các Trung tâm này tiêu thụ điện lớn.

Giá điện phải tăng bao nhiêu lần thì EVN mới xóa hết lỗ?

Trong thực tế đang áp dụng quy định về mua, bán công suất phản kháng và dạng công suất này có liên quan trực tiếp đến kWh bán lẻ, nên cần có quy định để có cơ sở pháp lý cho bên bán và bên mua thực hiện hợp đồng mua bán công suất phản kháng.

Ngoài ra, trong dự thảo thông tư mới đề cập đến giá bán điện tại các trạm sạc xe máy điện, ô tô chạy bằng ác quy sạc điện. Sắp tới sẽ có thêm ô tô chạy bằng điện (loại troleybus) và đường sắt chạy điện do vậy cần bổ sung thêm quy định về giá bán điện các loại hình này.

"Việc áp dụng giá bán điện theo giờ cao điểm, giờ bình thường, giờ thấp điểm cần phải phân biệt thêm theo mùa, nhất là đối với điện sinh hoạt. Việc xác định các giờ cao, thấp điểm, giờ bình thường phải căn cứ vào biểu đồ tiêu thụ điện ngày đêm, mà hiện nay vấn đề này ở hệ thống điện Việt Nam biểu đồ phụ tải xác định có chính xác hay không?", Hội Điện lực Việt Nam nêu vấn đề.

Hơn nữa, hiện nay việc ghi chỉ số công tơ thực hiện theo phương thức online; trong trường hợp nghẽn mạch vài giờ, không đo đếm được điện năng, lượng điện năng này sẽ bị cộng dồn, như vậy việc áp dụng định mức sử dụng điện trong sinh hoạt sẽ có vấn đề, cần được xử lý thỏa đáng trong thông tư này.



