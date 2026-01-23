Đề xuất luật sư mặc áo choàng thay vì áo vest khi tham dự phiên tòa

Thông tin trên được nêu tại Đề án thay đổi trang phục của luật sư khi tham gia phiên tòa. Liên đoàn luật sư Việt Nam cho hay, trang phục của luật sư hiện nay gồm: áo vest, quần âu màu đen, áo sơ mi màu trắng, cà vạt và huy hiệu có hình biểu tượng logo của liên đoàn; riêng mùa hè có thể không mặc vest.

Các luật sư tham gia một phiên tòa tại TAND TP.Hà Nội ẢNH: PHÚC BÌNH

Áo choàng sẽ tăng tính nhận diện?

Sau 15 năm áp dụng, Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng, mẫu trang phục này chưa đáp ứng đầy đủ yêu cầu về tính đặc thù, khả năng nhận diện, sự đồng bộ và chưa tạo được sự khác biệt rõ ràng, vị thế tương quan với các thành phần tiến hành tố tụng khác trong phiên tòa.

Do đó, Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề xuất trang phục tham gia phiên tòa của luật sư sẽ được thay thế bằng áo choàng bên ngoài, kết hợp với quần tây màu đen, giày đen và tất tối màu, bên trong áo sơ mi trắng đi kèm với nơ trắng (hoặc cà vạt).

Áo choàng dự kiến là dạng dài qua đầu gối, thiết kế thẳng, suông, không chiết eo. Cổ áo kiểu cổ đứng hoặc cổ chữ U mềm, đơn giản, không ve lật lớn. Tay áo dài, suông, độ rộng vừa phải, bảo đảm cử động thuận tiện. Áo choàng sẽ không xẻ tà hoặc xẻ tà ngắn phía sau, hạn chế chi tiết trang trí cầu kỳ.

Áo dự kiến có màu đen tuyền hoặc đen than, cài bằng khuy ẩn hoặc khuy móc bên trong; may bằng vải nhẹ, thoáng, ít nhăn, độ rủ vừa phải, phù hợp khí hậu nhiệt đới, sử dụng được quanh năm…

Theo tính toán, áo sẽ có mức giá từ 800.000 - 1,5 triệu đồng. Liên đoàn Luật sư Việt Nam cho rằng, chi phí này không cao hơn đáng kể so với hiện hành. Mức chênh lệch chủ yếu đến từ áo choàng và huy hiệu thiết kế mới nhưng nằm trong ngưỡng chấp nhận được. Các thành phần phổ biến như quần tây, áo sơ mi, giày da không thay đổi do mẫu trang phục hiện hành đã quy định, nên không làm phát sinh chi phí mới đối với đa số luật sư.

Liên đoàn Luật sư Việt Nam đề xuất thay đổi trang phục luật sư sang áo choàng ẢNH: LĐLS

Cần đảm bảo sự linh hoạt trong công việc

Luật sư Trần Văn An, Ủy viên Ban Thường vụ Liên đoàn Luật sư Việt Nam, Chủ nhiệm lâm thời Đoàn Luật sư tỉnh Bắc Ninh, kỳ vọng việc sử dụng áo choàng làm trang phục sẽ phù hợp thông lệ quốc tế, góp phần khẳng định vị thế của luật sư trong hệ thống tư pháp.

Ngoài tính thẩm mỹ, màu đen của áo choàng (như dự kiến) còn thể hiện tính độc lập, khách quan và trung lập; đồng thời là lời nhắc nhở thường trực về đạo đức của người hành nghề.

Chiếc áo choàng khoác lên người vừa là biểu trưng cho sự trang nghiêm, thống nhất, nâng cao hình ảnh của luật sư tại phiên tòa, vừa giúp luật sư ý thức rõ hơn về trách nhiệm nghề nghiệp và sứ mệnh bảo vệ công lý.

Song, để phù hợp với thực tiễn, việc thiết kế áo choàng cần được tiếp cận với tinh thần thận trọng, khoa học và cầu thị, lắng nghe ý kiến rộng rãi từ đội ngũ luật sư toàn quốc. Cạnh đó là chất liệu, tính linh động để phù hợp với tính chất công việc và khí hậu của Việt Nam.

Ở góc nhìn khác, luật sư Nguyễn Ngọc Hùng, Trưởng văn phòng luật sư Kết nối, Đoàn luật sư TP.Hà Nội, cho rằng nên cân nhắc kỹ việc thay đổi trang phục của luật sư.

Theo ông Hùng, nghề luật sư đòi hỏi sự linh hoạt, cường độ làm việc cao. Không chỉ tranh tụng tại phiên tòa, luật sư còn phải thường xuyên di chuyển, gặp gỡ khách hàng hoặc tiếp xúc với các cơ quan tiến hành tố tụng. Yêu cầu đặt ra với trang phục là sự thoải mái.

Trong khi đó, đặc thù thời tiết ở Việt Nam nóng, ẩm, mưa nhiều; nhiều phòng xét xử còn chưa được trang bị đầy đủ về điều hòa, quạt. Áo choàng tương đối cồng kềnh, nóng, nhiều khi không thuận tiện cho công việc.

Vị luật sư cũng cho rằng, bản thân chiếc áo choàng không đại diện cho công lý, cũng không có nhiều tác dụng trong vấn đề đảm bảo tính trang nghiêm, tuân thủ pháp luật. Trang phục như hiện nay đã đảm bảo sự thuận tiện, lịch sự, trang nghiêm, đủ dấu hiệu nhận diện, phân biệt luật sư với những người tham gia tố tụng khác tại phiên tòa.