Đề xuất lương hưu tăng 8% từ 1.7: Người thêm vài trăm, người tăng tiền triệu

Bộ Nội vụ đang trình Bộ Tư pháp thẩm định dự thảo Nghị định điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hàng tháng do Bộ Nội vụ xây dựng. Dự kiến chính sách này có hiệu lực từ 1.7, cùng thời điểm điều chỉnh lương cơ sở.

Dự kiến có hơn 3,4 triệu người được tăng lương hưu từ 1.7

Theo dự thảo, tất cả các nhóm thụ hưởng sẽ được tăng 8% trên mức đang nhận. Nhóm này gồm người hưởng lương hưu là cán bộ, công chức, viên chức, người lao động, lực lượng vũ trang, người làm công tác cơ yếu; cán bộ cấp xã và người hoạt động không chuyên trách; người hưởng trợ cấp mất sức lao động; người hưởng trợ cấp tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp; người hưởng trợ cấp tuất hàng tháng; cùng một số nhóm đang hưởng trợ cấp hàng tháng khác.

Như vậy, công thức tính lương hưu, trợ cấp khi dự kiến tăng 8% từ 1.7 tới đây sẽ như sau:

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ tháng từ 1.7 = mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của tháng 6.2026 x 1,08.

Ví dụ 1: Người đang hưởng lương hưu mức trung bình 5 triệu đồng/tháng.

Lương hưu từ 1.7 tính theo công thức: 5 triệu đồng x 1,08 = 5,4 triệu đồng/tháng.

Như vậy, số tiền tăng thêm là 400.000 đồng. Số tiền này tương đương với chi phí tiền điện hoặc tiền gạo cả tháng của một hộ gia đình hưu trí nông thôn.

Ví dụ 2: Người đang hưởng lương hưu mức thấp: 3,2 triệu đồng/tháng.

Lương hưu từ 1.7 tính theo công thức: 3,2 triệu đồng x 1,08 = 3,456 triệu đồng/tháng.

Như vậy, số tiền tăng thêm là 256.000 đồng/tháng. Mức tăng này chỉ vừa đủ bù đắp sự tăng giá của các mặt hàng thiết yếu, khó có thể gọi là "cải thiện" đời sống.

Ví dụ 3: Nhóm có lương hưu ở mức cao trên 15 triệu đồng/tháng.

Lương hưu từ 1.7 tính theo công thức: 15 triệu đồng x 1,08 = 16,2 triệu đồng/tháng.

Như vậy, số tiền tăng thêm là 1,2 triệu đồng, gấp 3 lần so với nhóm trung bình và gấp gần 5 lần so với nhóm đang ở mức thấp.

Đáng chú ý, đối với người hưởng lương hưu, trợ cấp trước ngày 1.1.1995, Bộ Nội vụ đề xuất điều chỉnh để đạt mức 3,8 triệu đồng/tháng.

Trường hợp đang hưởng dưới 3,5 triệu đồng sẽ được tăng thêm 300.000 đồng mỗi tháng.

Cụ thể cách tính mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng của nhóm đối tượng này như sau:

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ tháng 1.7 = mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng sau khi được điều chỉnh + 300.000 đồng/tháng.

Đối với những người sau khi thực hiện điều chỉnh hưởng lương hưu từ 3,5 triệu đồng đến dưới 3,8 triệu đồng sẽ được nâng lên đủ 3,8 triệu đồng.

Cách tính như sau:

Mức lương hưu, trợ cấp BHXH, trợ cấp hằng tháng từ tháng 1.7 = 3,8 triệu đồng/tháng.

Với phương án tăng 8% mức lương hưu, trợ cấp cho toàn bộ người hưởng, cơ quan soạn thảo dự tính kinh phí tăng thêm so với năm 2025 là 10.773 tỉ đồng. Trong đó, kinh phí tăng thêm đối với nguồn ngân sách nhà nước đảm bảo ước là 2.013 tỉ đồng; kinh phí tăng thêm đối với nguồn Quỹ BHXH đảm bảo ước là 8.760 tỉ đồng.

Theo cơ quan soạn thảo, mức điều chỉnh lương hưu, trợ cấp BHXH và trợ cấp hằng tháng được tính toán trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng (CPI) trong năm 2026 và năm 2025; phù hợp với ngân sách nhà nước và quỹ BHXH.

Với phương án này, việc điều chỉnh mức tăng lương hưu thỏa đáng đối với đối tượng có mức lương hưu thấp và nghỉ hưu trước năm 1995 bảo đảm thu hẹp khoảng cách chênh lệch lương hưu giữa người nghỉ hưu ở các thời kỳ; đảm bảo tính kế thừa và thông lệ của những lần điều chỉnh trước đây; đảm bảo việc tổ chức triển khai thực hiện được thuận lợi.