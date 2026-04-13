Đề xuất miễn kiểm định lần đầu với xe máy dưới 5 năm

Dự thảo nêu rõ: Kiểm định lần đầu đối với xe mô tô, xe gắn máy là việc cơ sở đăng kiểm lập hồ sơ phương tiện và kiểm định khí thải để cấp giấy chứng nhận kiểm định khí thải.

Chủ xe máy dưới 5 năm không phải mang xe đến cơ sở đăng kiểm để thực hiện kiểm định khí thải lần đầu, theo đề xuất của Bộ Xây dựng

Riêng đối với xe có năm sản xuất tính đến thời điểm kiểm định lần đầu có thời gian không quá 5 năm (trừ trường hợp xe đã cải tạo động cơ, hệ thống xử lý khí thải; xe không có trong cơ sở dữ liệu về chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp, nhập khẩu của Cục Đăng kiểm Việt Nam) thì cơ sở đăng kiểm căn cứ kết quả chứng nhận chất lượng an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường trong sản xuất, lắp ráp hoặc nhập khẩu, thực hiện cấp giấy chứng nhận kiểm định khí thải.

Như vậy, chủ xe không phải mang xe đến cơ sở đăng kiểm. Thời gian giải quyết thủ tục chỉ khoảng 3 giờ.

Đối với xe mô tô, xe gắn máy trên 5 năm (60 tháng), phải kiểm tra khí thải trực tiếp tại các trung tâm đăng kiểm. Thời gian 60 tháng tính từ ngày xuất xưởng xe. Chu kỳ kiểm định được giữ nguyên theo Thông tư 47/2024 là xe sản xuất trên 5 - 12 năm sẽ phải kiểm định sau 24 tháng; xe đã sản xuất trên 12 năm có chu kỳ 12 tháng.

Từ ngày 30.6, Thông tư 92/2025 ban hành Quy chuẩn khí thải quốc gia đối với xe mô tô, xe gắn máy chính thức có hiệu lực, đặt nền móng cho việc kiểm soát khí thải với hàng chục triệu phương tiện đang lưu hành.

Chính thức kiểm định khí thải xe máy, mô tô ở Hà Nội, TP.HCM từ tháng 7.2027

Theo lộ trình áp dụng quy chuẩn khí thải được Chính phủ quy định, thời điểm bắt đầu thực hiện kiểm định khí thải xe máy, mô tô tham gia giao thông đường bộ như sau:

Từ 1.7.2027 đối với Hà Nội và TP.HCM.

Từ 1.7.2028 đối với các thành phố còn lại.

Từ 1.7.2030 đối với các tỉnh còn lại. Tùy theo tình hình thực tế, các tỉnh này có thể quy định áp dụng thời hạn sớm hơn.

Cụ thể, xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu trước năm 2016, áp dụng Mức 1 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu từ năm 2017 đến ngày 30.6.2027, áp dụng Mức 2 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Xe gắn máy sản xuất hoặc nhập khẩu từ ngày 1.7.2027, áp dụng Mức 4 - Giá trị giới hạn tối đa cho phép của khí thải quy định tại Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông đường bộ.

Từ 1.1.2028, xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông tại Hà Nội và TP.HCM phải đáp ứng quy định về khí thải Mức 2 trở lên. Xe mô tô, xe gắn máy tham gia giao thông vào "vùng phát thải thấp" của Hà Nội theo quy định của luật Thủ đô phải đáp ứng quy định về khí thải theo nghị quyết của HĐND TP.Hà Nội.