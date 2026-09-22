Đề xuất miễn thuế cho doanh nghiệp cung cấp suất ăn vào trường học, bệnh viện

Chiều 22.9, Ủy ban Thường vụ Quốc hội cho ý kiến về dự án luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật Thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, luật Thuế thu nhập doanh nghiệp và luật Thuế thu nhập cá nhân.

Phiên họp của Ủy ban Thường vụ Quốc hội chiều 22.9 ẢNH: QUỐC HỘI

Chính phủ đề xuất doanh nghiệp cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh được miễn thuế thu nhập doanh nghiệp tính trên phần thu nhập từ cung cấp suất ăn.

Cùng đó là miễn thuế thu nhập cá nhân của cá nhân cư trú đối với thu nhập từ kinh doanh cung cấp suất ăn cho cơ sở giáo dục, cơ sở khám bệnh, chữa bệnh theo quy định của pháp luật về giáo dục, pháp luật về y tế.

Đề xuất trên nhằm góp phần khắc phục những hạn chế, bất cập trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm tại trường học, bệnh viện. Đồng thời, khuyến khích doanh nghiệp, cá nhân kinh doanh cung cấp suất ăn đạt chất lượng.

Tuy nhiên, theo Thường trực Ủy ban Kinh tế - Tài chính, đề xuất miễn thuế như dự thảo chưa có căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn.

Chính sách này không phải là công cụ trực tiếp để bảo đảm tuân thủ các quy định về an toàn thực phẩm; cũng chưa có cơ sở rõ để khẳng định phần lợi ích từ việc miễn thuế sẽ được doanh nghiệp sử dụng để giảm giá suất ăn hoặc nâng cao chất lượng bữa ăn.

Do đó, chưa nhất trí bổ sung chính sách này tại dự thảo luật.

Nêu ý kiến, Chủ nhiệm Ủy ban KH-CN và Môi trường Nguyễn Thanh Hải chỉ ra rằng, các công ty lớn không chỉ cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện, mà còn bán cho khu chế xuất, khu công nghiệp, hàng không...

Vì vậy, bà đề nghị cần bóc tách rõ thu nhập của doanh nghiệp từ cung cấp suất ăn cho trường học, bệnh viện với phần thu từ các lĩnh vực khác, nếu thống nhất việc miễn thuế.

Ý kiến khác tại phiên họp thì đề xuất nên nghiên cứu chính sách hỗ trợ trực tiếp vào bữa ăn học đường thay vì ưu đãi qua doanh nghiệp cung cấp để tránh khó khăn trong quản lý.

Kết luận sau đó, Phó chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Hồng cho hay, Ủy ban Thường vụ Quốc hội đề nghị Chính phủ rà soát kỹ các căn cứ chính trị, pháp lý và thực tiễn đối với dự thảo chính sách nêu trên.

Trường hợp Chính phủ vẫn tiếp tục giữ đề xuất thì phải bảo đảm thực hiện chặt chẽ, đúng quy trình, thủ tục. Đồng thời, làm rõ sự cần thiết áp dụng cho cả doanh nghiệp và cá nhân kinh doanh, xác định cụ thể mức độ ưu đãi, phạm vi thu nhập được hưởng và bảo đảm tính công bằng với các hoạt động kinh doanh khác.

Đề xuất bỏ thuế suất 0,2% với đất lấn, chiếm

Một nội dung khác tại dự án luật là về thuế sử dụng đất phi nông nghiệp, Chính phủ đề xuất bỏ quy định thuế suất 0,2% với đất lấn, chiếm và không áp dụng hạn mức.

Qua tổng kết cho thấy hiệu quả thu thuế sắc thuế này đối với nhóm đất lấn, chiếm là không cao. Số thu được còn thấp so với công sức bỏ ra.

Đồng thời, pháp luật đã có chế tài đối với hành vi bị nghiêm cấm trong lĩnh vực đất đai (bao gồm lấn, chiếm đất), có thể bị xử phạt vi phạm hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự. Do đó, quy định thuế đối với hành vi bị nghiêm cấm là không cần thiết và kém hiệu quả.

Thẩm tra nội dung trên, Thường trực Ủy ban Kinh tế - Tài chính đánh giá theo quy định hiện hành, việc nộp thuế đối với đất lấn, chiếm không phải là căn cứ để công nhận quyền sử dụng đất hợp pháp của người nộp thuế đối với diện tích đất thuộc diện này.

Vì vậy, đa số ý kiến cho rằng đối với diện tích đất lấn, chiếm vẫn đang sử dụng, chưa bị xử lý, thu hồi theo quy định thì cần phải thu thuế để không thất thoát nguồn thu ngân sách.