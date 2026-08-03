Từ tháng 8, ưu đãi 5% cho nhà đầu tư ứng dụng công nghệ tiên tiến, siết quản lý AI rủi ro cao

Giảm thiểu ô nhiễm bằng công nghệ hiện đại, được ưu đãi 5%

Trong nỗ lực thúc đẩy công nghệ thân thiện với môi trường và công nghệ cao, Nghị định 274 năm 2026 của Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 21.8) mang đến những đặc quyền đáng chú ý trong quá trình lựa chọn nhà đầu tư.

Theo đó, đối với các dự án thuộc nhóm có nguy cơ tác động xấu đến môi trường mức độ cao, nhà đầu tư đưa ra được giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao hoặc kỹ thuật hiện có tốt nhất để giảm thiểu ô nhiễm sẽ được hưởng ưu đãi 5% khi đánh giá hồ sơ dự thầu.

Ưu đãi 5% cho doanh nghiệp đưa ra được giải pháp ứng dụng công nghệ tiên tiến, công nghệ cao hoặc kỹ thuật hiện có tốt nhất để giảm thiểu ô nhiễm ẢNH: NGỌC THẮNG

Đối tượng được hưởng chính sách này bao gồm:

Các doanh nghiệp khoa học và công nghệ; doanh nghiệp công nghệ cao hoặc sản xuất sản phẩm công nghệ cao.

Doanh nghiệp khởi nghiệp sáng tạo hoặc các tổ chức hỗ trợ khởi nghiệp được công nhận.

Các trung tâm đổi mới sáng tạo và cơ sở ươm tạo doanh nghiệp công nghệ cao.

Các doanh nghiệp thuộc danh mục công nghệ chiến lược theo quy định của pháp luật.

Thiết lập hàng rào quản lý đối với AI rủi ro cao

Quyết định 33 năm 2026 của Thủ tướng Chính phủ (có hiệu lực từ ngày 15.8) đã ban hành danh mục các hệ thống trí tuệ nhân tạo có rủi ro cao. Theo đó, các hệ thống AI này sẽ được giám sát chặt chẽ trong nhiều lĩnh vực then chốt của đời sống xã hội.

Danh mục này bao quát các ngành có tác động sâu rộng như: giáo dục, dân tộc và tôn giáo, tố tụng, giao thông vận tải, ngân hàng...

Để xác định một hệ thống AI thuộc nhóm "rủi ro cao", cơ quan quản lý dựa trên các tiêu chí cụ thể về mức độ ảnh hưởng. Cụ thể, đó là những hệ thống có khả năng gây thiệt hại đáng kể đến tính mạng, sức khỏe, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân, cũng như tác động đến lợi ích công cộng, lợi ích quốc gia và an ninh quốc gia.

Quy định này nhằm đảm bảo sự phát triển của công nghệ AI luôn song hành với sự an toàn và thượng tôn pháp luật.

Mua hàng miễn thuế không cần bản giấy

Việc mua sắm hàng miễn thuế sẽ trở nên thuận tiện hơn bao giờ hết nhờ sự kết nối dữ liệu số theo Nghị định 273 năm 2026 (có hiệu lực từ ngày 21.8).

Điểm đột phá nhất của chính sách này là việc khai thác dữ liệu điện tử từ các cơ sở dữ liệu quốc gia và chuyên ngành. Người mua hàng sẽ không phải xuất trình bản giấy của các loại giấy tờ cá nhân nếu thông tin của họ đã được kết nối và chia sẻ trên hệ thống.

Quy định này áp dụng rộng rãi cho nhiều đối tượng như: người xuất cảnh, nhập cảnh hoặc quá cảnh; hành khách trên các chuyến bay quốc tế; thuyền viên làm việc trên tàu biển tuyến quốc tế và các trường hợp được hưởng quyền ưu đãi, miễn trừ.

Sự thay đổi này giúp bãi bỏ rào cản từ quy định cũ tại Nghị định 100 năm 2020, vốn yêu cầu từng nhóm đối tượng phải xuất trình giấy tờ chứng minh đủ điều kiện mua hàng trong mọi giao dịch. Điều này không chỉ giúp người dân tiết kiệm thời gian mà còn nâng cao hiệu quả quản lý cho các cửa hàng miễn thuế.