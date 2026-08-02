4 chính sách tác động trực tiếp đến người dân có hiệu lực từ tháng 8

Phạt cảnh cáo và phạt tiền liên quan đến chở trẻ em trên ô tô

Theo Nghị định 238 năm 2026 của Chính phủ (sửa đổi Nghị định 168 năm 2024) về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ, quy định về an toàn cho trẻ em khi ngồi trên xe ô tô sẽ được siết chặt.

Cụ thể, từ ngày 15.8, người điều khiển xe ô tô sẽ bị phạt cảnh cáo nếu chở trẻ em dưới 10 tuổi và có chiều cao dưới 1.35 m mà không sử dụng thiết bị an toàn phù hợp (quy định này không áp dụng với xe kinh doanh vận tải hành khách).

Đáng chú ý, hành vi chở trẻ em dưới 10 tuổi và cao dưới 1.35 m ngồi cùng hàng ghế với người lái xe (trừ loại xe chỉ có một hàng ghế) sẽ bị phạt tiền từ 800.000 đồng đến 1 triệu đồng. Đây là quy định mới nhằm tăng cường bảo vệ an toàn cho trẻ nhỏ khi tham gia giao thông bằng xe cá nhân.

Vợ chồng cùng đứng tên sổ đỏ bị xử phạt đất đai như một cá nhân

Liên quan đến lĩnh vực đất đai, Nghị định 281 năm 2026 Chính phủ đã bổ sung quy định mới về đối tượng bị xử phạt hành chính.

Theo khoản 2 điều 3a được bổ sung vào Nghị định 123 năm 2024, trường hợp vợ và chồng chung quyền sử dụng đất mà có hành vi vi phạm thì sẽ áp dụng mức xử phạt hành chính như đối với một cá nhân.

Trường hợp vợ và chồng chung quyền sử dụng đất mà có hành vi vi phạm thì sẽ áp dụng mức xử phạt hành chính như đối với một cá nhân ẢNH: NGÂN NGA

Như vậy, thay vì xử phạt riêng từng người hoặc áp dụng mức phạt như tổ chức, pháp luật hiện nay xác định mức phạt thống nhất cho cả hai vợ chồng như một cá nhân duy nhất khi cùng đứng tên trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Siết chặt việc ghi âm, ghi hình và sử dụng thiết bị điện tử tại tòa

Thông tư số 12 năm 2026 của TAND tối cao quy định về nội quy phiên tòa và việc ghi âm, ghi hình diễn biến phiên tòa, phiên họp sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 1.8.

Theo điều 4 của Thông tư này, người tham gia phiên tòa không được tự ý mang các thiết bị thu thập, lưu trữ dữ liệu số như điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay, đồng hồ thông minh có tính năng ghi hình... vào phiên tòa nếu không được thẩm phán chủ tọa phiên tòa cho phép.

Việc ghi âm lời nói và ghi hình ảnh phải tuân thủ các điều kiện nghiêm ngặt. Cụ thể, việc sử dụng thiết bị điện tử để tra cứu hồ sơ hoặc ghi âm, ghi hình phải theo sự điều hành của thẩm phán.

Ghi âm lời nói: được thực hiện trong suốt thời gian diễn ra phiên tòa hoặc phiên họp.

Ghi hình ảnh: chỉ được thực hiện trong thời gian khai mạc phiên tòa và lúc tuyên án hoặc công bố quyết định.

Tất cả các hoạt động ghi âm, ghi hình hội đồng xét xử, thẩm phán phải có sự đồng ý của thẩm phán chủ tọa.

Ưu đãi phí, lệ phí cho công dân số sử dụng VNeID mức độ 2

Nhằm khuyến khích người dân tham gia chuyển đổi số, Nghị quyết 66.22 năm 2026 của Chính phủ về phát triển công dân số có hiệu lực từ ngày 15.8 đưa ra nhiều chính sách ưu đãi hấp dẫn.

Theo điều 3 của Nghị quyết, công dân Việt Nam sẽ được hưởng các chính sách khuyến khích như miễn, giảm phí, lệ phí khi thực hiện các thủ tục hành chính (như cấp giấy phép lái xe, cấp đổi thẻ căn cước, lệ phí trước bạ...) nếu đáp ứng các điều kiện sau:

Có tài khoản định danh điện tử mức độ 2 (VNeID mức 2).

Đã tích hợp đủ 5 loại thông tin, giấy tờ cơ bản trên ứng dụng VNeID gồm: giấy khai sinh; thông tin ngân hàng/ví điện tử; tài khoản an sinh xã hội; số thuê bao di động; sổ sức khỏe điện tử.

Quy định này nhằm tối ưu hóa việc sử dụng dữ liệu điện tử, giúp người dân tiết kiệm chi phí và thời gian khi thực hiện các giao dịch phổ biến hoặc có giá trị lớn.