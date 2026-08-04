Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh vừa có văn bản gửi Chủ tịch Quốc hội đề nghị bổ sung tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long kết nối với đường Vành đai 5 - Vùng thủ đô Hà Nội vào Quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021 - 2030, tầm nhìn đến năm 2050.



Tỉnh Quảng Ninh đề xuất mở cao tốc Hải Phòng - Hạ Long nối với Vành đai 5

ẢNH: LÃ NGHĨA HIẾU

Theo đề xuất, tuyến cao tốc dài khoảng 55 km, điểm đầu tại nút giao Hạ Long Xanh (Km6+700 trên tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long - Móng Cái), thuộc P.Tuần Châu, tỉnh Quảng Ninh. Điểm cuối kết nối với đường Vành đai 5 - Vùng thủ đô Hà Nội trên địa bàn Hải Phòng, thuộc phường Trần Nhân Tông.

Tuyến đường được đề xuất đầu tư theo tiêu chuẩn cao tốc 6 làn xe, tốc độ thiết kế 100 - 120 km/giờ. Tại điểm cuối sẽ xây dựng nút giao kết nối trực tiếp với đường Vành đai 5 (CT.39). Song song với tuyến cao tốc, Quảng Ninh đang triển khai hệ thống đường gom 4 làn xe hai bên và dự kiến hoàn thành trong năm 2026.

Theo Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Quảng Ninh, địa phương đã cơ bản hoàn thành giải phóng mặt bằng trong phạm vi tuyến đề xuất và dự kiến bố trí nguồn vốn ngân sách địa phương để triển khai đầu tư khi dự án được bổ sung vào quy hoạch.

Kiến nghị này nhằm đồng bộ với định hướng đầu tư đường Vành đai 5 - Vùng thủ đô Hà Nội đang được Chính phủ trình Quốc hội xem xét chủ trương đầu tư, đồng thời cụ thể hóa chủ trương phát triển kết cấu hạ tầng giao thông chiến lược và tăng cường liên kết vùng.

Nếu được chấp thuận, tuyến cao tốc Hải Phòng - Hạ Long kết nối đường Vành đai 5 sẽ mở thêm hành lang phát triển giữa Quảng Ninh, Hải Phòng và Vùng thủ đô Hà Nội, góp phần nâng cao năng lực vận tải, thúc đẩy công nghiệp, logistics, du lịch, khai thác hiệu quả hệ thống cảng biển, sân bay và các khu kinh tế, tạo động lực phát triển mới cho khu vực Đông Bắc.