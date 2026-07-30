Quảng Ninh gắn thiết bị chống ‘bỏ quên’ học sinh trên xe buýt miễn phí

Không ít phụ huynh có con đang học tiểu học hoặc THCS ở Quảng Ninh băn khoăn khi nghĩ đến việc để con tự đi học bằng xe buýt miễn phí. Nỗi lo không chỉ là an toàn giao thông mà còn là việc trẻ lên nhầm xe, xuống nhầm điểm hoặc bị bỏ quên trên phương tiện.

Tuy nhiên, những băn khoăn, lo lắng của phụ huynh đã được tỉnh Quảng Ninh tính đến khi xây dựng đề án xe buýt điện đưa đón học sinh miễn phí, dự kiến triển khai từ năm học 2026 - 2027 tại 3 phường trung tâm gồm Hồng Gai, Hạ Long và Hà Tu.

Cụ thể, không chỉ tổ chức phương tiện đưa đón, mô hình còn được thiết kế theo hướng quản lý toàn bộ hành trình của học sinh, từ lúc lên xe đến khi vào trường học và ngược lại.

Xe buýt điện được đưa vào hoạt động đưa đón học sinh ở Quảng Ninh ẢNH: V.G

Mỗi học sinh đều được theo dõi trong suốt hành trình

Theo đề án, toàn bộ xe buýt đều được đầu tư mới bằng xe điện và trang bị hệ thống công nghệ phục vụ quản lý học sinh.

Đặc biệt, khi lên hoặc xuống xe, học sinh sẽ được điểm danh thông qua thiết bị nhận diện, điện thoại hoặc thẻ học sinh. Thông tin được cập nhật lên phần mềm để phụ huynh và nhà trường có thể theo dõi theo thời gian thực.

Điểm đáng chú ý nhất là hệ thống chống bỏ quên học sinh. Sau mỗi chuyến xe, camera sẽ tự động nhận diện xem còn người trên xe hay không.

Bên cạnh đó, cuối khoang hành khách được lắp nút xác nhận. Lái xe và nhân viên phục vụ bắt buộc phải đi kiểm tra toàn bộ khoang xe trước khi bấm nút kết thúc hành trình. Quy trình này nhằm hạn chế tối đa nguy cơ bỏ quên học sinh trên xe - nỗi lo từng xảy ra tại nhiều địa phương trong những năm gần đây.

Theo ông Bùi Hồng Minh, Phó giám đốc Sở Xây dựng Quảng Ninh, phần mềm quản lý học sinh sẽ tiếp tục được thử nghiệm, hoàn thiện trước khi chính thức đưa vào vận hành. Không chỉ chú trọng yếu tố an toàn, đề án còn tính đến sự thuận tiện cho học sinh.

Trong năm học đầu tiên, Quảng Ninh dự kiến tổ chức 66 tuyến xe buýt điện kết nối các khu dân cư với trường học và cụm trường, bố trí 139 điểm đón, trả cùng 30 xe buýt điện 30 chỗ.

Một nguyên tắc được đặt ra là thời gian di chuyển của mỗi học sinh từ điểm đón đến trường hoặc từ trường về nhà không quá 30 phút.

Giai đoạn đầu, mô hình sẽ được triển khai tại 22 trường học, từ tiểu học đến THPT và trường liên cấp. Đến nay đã có khoảng 3.000 học sinh đăng ký sử dụng dịch vụ. Nếu nhu cầu tăng, địa phương sẽ bổ sung phương tiện, với quy mô tối đa có thể đạt 100 xe buýt điện.