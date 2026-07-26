Quảng Ninh thí điểm xe buýt điện đưa đón học sinh

UBND tỉnh Quảng Ninh vừa phê duyệt đề án xe buýt điện đưa đón học sinh trong năm học 2026 - 2027, triển khai tại các phường Hạ Long, Hồng Gai và Hà Tu.

Quảng Ninh thí điểm đưa đón học sinh bằng xe buýt điện ẢNH: T.N

Đây là mô hình được kỳ vọng vừa bảo đảm an toàn cho học sinh, vừa giảm ùn tắc giao thông tại khu vực trường học, đồng thời góp phần thực hiện mục tiêu phát triển giao thông xanh của địa phương.

Theo đề án, xe buýt điện đưa đón học sinh sẽ phục vụ học sinh các cấp từ tiểu học đến THPT có nhu cầu đăng ký sử dụng dịch vụ. Giai đoạn đầu, tỉnh tổ chức 6 tuyến xe buýt điện, kết nối các khu dân cư với trường học hoặc cụm trường trên địa bàn 3 phường, dự kiến đáp ứng nhu cầu đi lại của 2.151 trong tổng số 2.596 học sinh đăng ký, tương đương khoảng 82,9% nhu cầu.

Để triển khai, Quảng Ninh dự kiến bố trí khoảng 50 xe buýt điện loại 30 chỗ trong năm học đầu tiên. Trường hợp nhu cầu tăng, số lượng phương tiện sẽ được xem xét bổ sung nhưng không vượt quá 100 xe theo định hướng của đề án. Toàn bộ phương tiện phải đáp ứng đầy đủ quy định về kinh doanh vận tải, được lắp camera, thiết bị giám sát hành trình, phòng cháy chữa cháy, dụng cụ thoát hiểm và các điều kiện bảo đảm an toàn khi đưa đón học sinh.

Theo kế hoạch, các hạng mục hạ tầng như điểm đón, trả học sinh, bãi đỗ xe, trạm sạc và hệ thống cấp điện sẽ được hoàn thiện trước khi vận hành chính thức. Quảng Ninh yêu cầu hoàn thành toàn bộ công tác chuẩn bị, kiểm tra và nghiệm thu trước ngày 30.8 để xe buýt điện đưa đón học sinh sẵn sàng hoạt động ngay khi bước vào năm học mới.