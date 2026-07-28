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Thời sự

Chính phủ thông qua Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương

Lã Nghĩa Hiếu
Lã Nghĩa Hiếu
Chính phủ đã thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương, hoàn tất thêm một bước quan trọng trước khi trình Quốc hội xem xét, quyết định theo thẩm quyền.

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 202/NQ-CP thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương theo đề nghị của Bộ Nội vụ. Đây là bước tiến mới trong lộ trình đưa Quảng Ninh trở thành thành phố trực thuộc Trung ương sau khi chủ trương này đã được Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV thống nhất.

Chính phủ thông qua Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương- Ảnh 1.

Quảng Ninh sắp trở thành thành phố trực thuộc Trung ương

ẢNH: N.T

Theo nghị quyết, Chính phủ giao Bộ Nội vụ chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành liên quan tiếp thu đầy đủ ý kiến của các thành viên Chính phủ để hoàn thiện tờ trình, đề án và dự thảo nghị quyết của Quốc hội về Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

Bộ trưởng Bộ Nội vụ được giao thừa ủy quyền Thủ tướng Chính phủ, thay mặt Chính phủ ký tờ trình, đề án cùng báo cáo tiếp thu, giải trình, chỉnh lý hồ sơ để trình Quốc hội theo quy định.

Bộ Nội vụ cũng chịu trách nhiệm toàn diện về nội dung hồ sơ, dự thảo nghị quyết và các đề xuất liên quan; đồng thời chuẩn bị đầy đủ tài liệu gửi Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội và các cơ quan của Quốc hội, bảo đảm đúng quy trình, tiến độ và chất lượng. 

Trong quá trình thẩm tra, xem xét, Bộ Nội vụ có trách nhiệm chủ động giải trình các vấn đề được yêu cầu và kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ đối với những nội dung vượt thẩm quyền.

Theo hồ sơ đề án, thành phố Quảng Ninh sẽ được thành lập trên cơ sở giữ nguyên toàn bộ địa giới hành chính của tỉnh Quảng Ninh hiện nay. Đơn vị hành chính mới có diện tích hơn 6.231 km² và dân số trên 1,5 triệu người, đều vượt mức tiêu chuẩn tối thiểu theo quy định đối với thành phố trực thuộc Trung ương.

Quảng Ninh hiện được xác định đáp ứng đầy đủ 7/7 tiêu chuẩn của thành phố trực thuộc Trung ương. Các tiêu chí này gồm quy mô dân số, diện tích tự nhiên, số đơn vị hành chính cấp phường, tỷ lệ đô thị hóa, vị trí và chức năng, tiêu chí đô thị loại I cùng trình độ phát triển kinh tế - xã hội.

Việc Chính phủ thông qua hồ sơ Đề án thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương diễn ra chỉ ít ngày sau khi Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, tại Hội nghị lần thứ 3, ngày 24.7, thống nhất chủ trương thành lập thành phố Quảng Ninh trực thuộc Trung ương.

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