Đề xuất mở cửa du lịch ngay, không chờ đến 1.5

Bộ phim Bây giờ chúng ta đang chia tay (Now we are breaking up) do Đài SBS (Hàn Quốc) sản xuất, vừa được phát sóng tại nhiều quốc gia, trong đó có Việt Nam, có thể gây ra những tranh cãi về diễn xuất đi xuống của nữ diễn viên Song Hye-kyo, song khó ai có thể phàn nàn về những bộ trang phục mà cô mặc trong phim.