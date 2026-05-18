Giáo dục

Đề xuất mở rộng đối tượng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm

Tuệ Nguyễn
18/05/2026 15:46 GMT+7

Bộ GD-ĐT đề xuất mở rộng đối tượng để rút ngắn thời gian bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm nhằm tăng nguồn tuyển, khắc phục tình trạng thiếu giáo viên ở nhiều môn học.

Bộ GD-ĐT vừa công bố dự thảo Thông tư ban hành Chương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có nguyện vọng trở thành giáo viên trường phổ thông.

Dự kiến thông tư này khi được ban hành sẽ thay thế các quy định hiện nay về bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học, THCS, THPT.

Khắc phục thiếu nguồn tuyển giáo viên

Bộ GD-ĐT cho biết, theo quy định hiện nay, đối tượng bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm chỉ là cử nhân, tức sinh viên đã tốt nghiệp đại học. Điều này dẫn đến sinh viên không phải ngành sư phạm phải mất ít nhất 1 năm sau khi tốt nghiệp cử nhân mới có thể có chứng chỉ nghiệp vụ sư phạm để tham gia tuyển dụng làm giáo viên.

Dự thảo thông tư mới mở rộng đối tượng bồi dưỡng là người có bằng cử nhân hoặc sinh viên đã hoàn thành tối thiểu 70% số tín chỉ của ngành đào tạo hoặc chương trình đào tạo thuộc ngành phù hợp có nguyện vọng trở thành giáo viên tiểu học các môn học: nghệ thuật, tin học và công nghệ, giáo dục thể chất, ngoại ngữ; phù hợp với môn học, cấp học có nguyện vọng trở thành giáo viên THCS và giáo viên THPT.

Việc mở rộng đối tượng theo dự thảo thông tư sẽ khắc phục những khó khăn trong việc thu hút nguồn nhân lực vào làm giáo viên, đặc biệt là giáo viên các môn học đặc thù như âm nhạc, mỹ thuật, tin học, ngoại ngữ… hiện đang thiếu nguồn tuyển; rút ngắn thời gian đào tạo, chuẩn bị sớm được nguồn giáo viên, tăng tính linh hoạt của hệ thống đào tạo.

Nếu trước đây, các quy định chỉ dừng lại ở kiến thức và kỹ năng sư phạm cơ bản, thì với dự thảo thông tư này, đã chuyển mạnh từ tiếp cận nội dung sang tiếp cận năng lực. Trong đó, nhiều học phần phải bồi dưỡng trực tiếp. Giáo viên được bồi dưỡng toàn diện, có khả năng tư vấn học sinh, phối hợp cộng đồng, nghiên cứu và đổi mới.

Một trong những điểm mới đáng chú ý của dự thảo là lần đầu tiên các nội dung hiện đại như ứng dụng công nghệ số trong dạy học, dạy học trực tuyến, sử dụng nền tảng số, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) được đưa vào chương trình bồi dưỡng. 

Tăng cường tính thực hành, thực tập và kỹ năng nghề 

Dự thảo thông tư cũng quy định chương trình gồm 32 tín chỉ, được bố cục thành 2 phần: kiến thức chung (12 tín chỉ), kiến thức chuyên ngành và thực tập sư phạm (20 tín chỉ). Số lượng tín chỉ đã được giảm bớt so với quy định hiện hành là 34 - 35 tín chỉ.  

Đồng thời, dự thảo dự kiến tăng tỉ trọng thực hành trong chương trình bồi dưỡng; nhấn mạnh về kỹ năng nghề nghiệp như thiết kế bài dạy, quản lý lớp học, xử lý tình huống sư phạm, tổ chức hoạt động giáo dục thực tiễn.

Dự thảo cũng cho phép người học được lựa chọn học phần theo nhu cầu và định hướng nghề nghiệp, tùy biến nội dung phù hợp với cấp học, môn học. Bộ GD-ĐT lý giải, điều này giúp cá nhân hóa quá trình bồi dưỡng và phù hợp đa dạng đối tượng người học.

Cạnh đó, dự thảo quy định rõ thời gian thực hiện chương trình bồi dưỡng tối thiểu 10 tháng. Đối với những trường hợp được miễn trừ một số học phần theo quy định, thời gian bồi dưỡng có thể được rút ngắn tương ứng với thời gian học các học phần được miễn trừ.

Theo thống kê của Bộ GD-ĐT, đến năm học 2025 - 2026, cả nước còn thiếu khoảng 120.000 giáo viên ở tất cả các cấp học, trong đó thiếu nhiều giáo viên ở môn học mới đưa vào bắt buộc hoặc tự chọn ở Chương trình giáo dục phổ thông 2018, như ngoại ngữ, tin học, nghệ thuật, công nghệ...

Cho phép trở lại việc bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người chưa học sư phạm

Mới đây, Bộ GD-ĐT đã ban hành các chương trình thực hiện bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho người có bằng cử nhân chuyên ngành phù hợp, có nguyện vọng trở thành giáo viên các cấp tiểu học, THCS, THPT.

