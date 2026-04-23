Đề xuất mở rộng đường Nguyễn Tất Thành cùng lúc làm metro Bến Thành - Cần Giờ

Nội dung được nêu trong Tờ trình về việc chấp thuận phê duyệt phương án tuyến công trình theo tuyến của dự án tuyến đường sắt Bến Thành - Cần Giờ mà Sở Quy hoạch - Kiến trúc TP.HCM vừa gửi UBND TP.

VinSpeed hiện vẫn bảo lưu đề xuất phương án tuyến đi nổi từ Km3+284 tại khu vực trên đường Nguyễn Tất Thành, thay vì đi ngầm ẢNH: NHẬT THỊNH

Theo Sở Quy hoạch - Kiến trúc, tuyến metro Bến Thành - Cần Giờ sẽ bắt đầu tại Km0+00 khu vực công viên 23/9 (chợ Bến Thành), đi về hướng đông nam dọc theo đường Ký Con vượt qua rạch Bến Nghé sang đường Vĩnh Khánh. Tuyến đi cắt qua đường Hoàng Diệu sau đó đi vào đường Nguyễn Tất Thành.

Đến gần khu vực cầu Tân Thuận 2, tuyến chuyển hướng đông nam sang đường Nguyễn Văn Linh qua nút giao với đường lên cầu Phú Mỹ và vào đường Nguyễn Lương Bằng, sau đó đi vào giữa đường Nguyễn Lương Bằng, đường 15B, đường D1 đến cầu vượt sông Rạch Đĩa sang xã Nhà Bè.

Sau khi sang xã Nhà Bè, tàu metro này sẽ đi qua khu tái định cư Vạn Phát Hưng, khu dân cư Phú Xuân và vượt qua sông Soài Rạp sang xã Bình Khánh thuộc. Tới đây, tiếp tục chuyển hướng đông và đi song song với đường bộ cao tốc Bến Lức - Long Thành, sau đó chuyển hướng đông nam vượt qua cao tốc Bến Lức - Long Thành tại km18+800 và đi vào hành lang đường Rừng Sác.

Tuyến tiếp tục đi thẳng, bám theo đường Rừng Sác, vượt qua đường Trần Quang Nhơn sang xã An Thới Đông rồi vượt qua sông An Nghĩa, Rạch Đôn thì chuyển hướng đông nam vượt sông Lôi Giang; bám theo đường Rừng Sác vượt qua sông Dinh Bà (cầu Dần Xây) sang xã Cần Giờ.

Sau khi vào xã Cần Giờ, hướng tuyến cơ bản bám theo đường Rừng Sác đến cuối đường Rừng Sác tại nút giao với đường Duyên Hải rồi tiếp tục đi thẳng về vị trí cuối tuyến tại Khu đất 39 ha.

Về nhà ga, dự án giai đoạn 1 sẽ bố trí hai ga tại Bến Thành, Cần Giờ và 4 ga giai đoạn 2 gồm Tân Thuận, Tân Mỹ, Nhà Bè, Bình Khánh.

Về cơ bản, hướng tuyến này phù hợp với định hướng phát triển giao thông công cộng, phát triển kinh tế của TP.HCM và nhận được sự đồng thuận từ 13 đơn vị được lấy ý kiến.

Tuy nhiên, Sở Quy hoạch - Kiến trúc lưu ý: Công ty VinSpeed hiện vẫn bảo lưu đề xuất phương án tuyến đi nổi từ Km3+284 tại khu vực trên đường Nguyễn Tất Thành, thay vì đi ngầm. Công ty giải trình phương án đề xuất đã xem xét đầy đủ về hiệu quả kinh tế, các yếu tố kỹ thuật, thẩm mỹ kiến trúc... dung hòa lợi ích giữa nhà nước, nhà đầu tư và người dân.

Trong khi đó, phương án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành chưa được UBND TP xem xét chấp thuận. Vì thế, Sở Quy hoạch - Kiến trúc kiến nghị UBND TP giao Sở Xây dựng tham mưu, sớm trình HĐND TP quyết định chủ trương đầu tư mở rộng đường Nguyễn Tất Thành đồng thời với thời gian triển khai dự án đường sắt Bến Thành - Cần Giờ nhằm đảm bảo đồng bộ trong quá trình đầu tư.

Trước đó, UBND TP.HCM đã gửi Ban Thường vụ Thành ủy TP.HCM tờ trình về việc thực hiện quy hoạch khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội và mở rộng Khu di tích - Bảo tàng Hồ Chí Minh (chi nhánh TP.HCM). Trong đó, nêu phương án mở rộng đường Nguyễn Tất Thành lên tối thiểu 8 làn xe, hướng về phía khu vực cảng Nhà Rồng - Khánh Hội.