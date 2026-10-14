Đề xuất mới để quản giá xăng dầu do doanh nghiệp công bố

Ngày 13.10, Bộ Công thương tiếp tục gửi văn bản cho các bộ, ngành và doanh nghiệp lấy ý kiến góp ý dự thảo nghị định kinh doanh xăng dầu, trong đó có đề xuất mới nhằm quản lý giá xăng dầu khi trao quyền tự quyết, công bố giá cho doanh nghiệp.

Theo đó, dự thảo nghị định mới nhất đã bổ sung quy định cơ chế công bố và kê khai giá khắt khe hơn. Các doanh nghiệp sẽ phải công bố công khai giá mới chậm nhất 30 phút trước thời điểm có hiệu lực.

Cơ quan chức năng sẽ tăng giám sát, điều tra và xử lý các hành vi thông đồng, găm hàng, đẩy giá xăng dầu bất hợp lý.

Bộ Công thương đề xuất quy định doanh nghiệp phải công bố giá xăng dầu chậm nhất 30 phút trước thời điểm có hiệu lực ẢNH: PHAN HẬU

Trước đó, ngày 8.10, Bộ Công thương đã hoàn thiện dự thảo nghị định, trình Chính phủ. Sau đó, ngày 12.10, Văn phòng Chính phủ gửi văn bản yêu cầu Bộ Công thương tiếp tục hoàn thiện dự thảo nghị định.

Dự thảo nghị định trình Chính phủ giữ nguyên cơ chế trao quyền cho doanh nghiệp tự công bố giá xăng dầu nhưng đặt ra yêu cầu minh bạch về giá bán, đồng thời Nhà nước sẽ có biện pháp giám sát chặt chẽ hơn.

Cụ thể, doanh nghiệp tự tính toán giá bán xăng dầu theo công thức giá bán của thương nhân đầu mối, bao gồm giá mua, chi phí tạo nguồn, chi phí kinh doanh định mức (Bộ Công thương công bố mức khởi điểm và điều chỉnh hằng năm theo CPI), lợi nhuận và thuế.

Giá xăng dầu phải được kê khai đầy đủ, niêm yết rõ ràng

Chia sẻ với Thanh Niên, ông Đỗ Hoàng Hà, Trưởng ban Kinh doanh, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam (Petrolimex), cho rằng, việc tăng quyền chủ động cho doanh nghiệp trong quyết định, kê khai và công bố giá bán xăng dầu là bước chuyển đổi phù hợp hơn với cơ chế thị trường, nếu đi kèm khuôn khổ quản lý rõ ràng, minh bạch và bình đẳng.

Cơ chế này có thể giúp doanh nghiệp phản ứng kịp thời hơn trước biến động giá thế giới, tỷ giá, chi phí logistics và cung cầu, qua đó chủ động cân đối nguồn hàng và nâng cao hiệu quả vận hành.

Tuy nhiên, ông Hà cho rằng, khi được trao quyền tự quyết giá bán xăng dầu, các doanh nghiệp sẽ phải đối mặt với yêu cầu cao hơn về dự báo, quản trị tồn kho, dòng tiền, kiểm soát rủi ro giá và công khai thông tin.

Bên cạnh đó, các thương nhân đầu mối sẽ chịu áp lực tối ưu hóa chi phí, triển khai số hóa, tự động hóa kho cảng, cửa hàng và tối ưu hóa bộ máy quản lý để hạ chi phí logistics và chi phí kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh.

Cũng theo ông Đỗ Hoàng Hà, Petrolimex đang theo dõi sát quá trình hoàn thiện chính sách và chủ động rà soát các điều kiện cần thiết để thích ứng khi quy định mới được ban hành.

"Nguyên tắc xuyên suốt xác định giá bán xăng dầu phải được xác định trên cơ sở chi phí hợp lý, tín hiệu thị trường và mức độ cạnh tranh. Giá xăng dầu phải được công bố, niêm yết và kê khai đầy đủ theo quy định. Doanh nghiệp phải bảo đảm nguồn cung, chất lượng hàng hóa và quyền lợi người tiêu dùng", ông Hà nói.

Giá xăng dầu bán lẻ hôm nay 14.10 đang được các doanh nghiệp áp dụng theo quyết định điều hành của Bộ Công thương từ 15 giờ ngày 8.10. Cụ thể, giá xăng E5RON 92 không cao hơn 27.703 đồng/lít. Giá xăng E10RON 95 không cao hơn 28.254 đồng/lít. Giá dầu diesel không cao hơn 29.128 đồng/lít. Giá dầu mazut không cao hơn 21.092 đồng/kg.

Bảng giá xăng dầu mới nhất sẽ được Bộ Công thương công bố cập nhật trong chiều mai 15.10.