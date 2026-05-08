Đề xuất mới về bộ máy của Bộ Y tế, 'nâng cấp' 2 đơn vị thành cục

Bộ Y tế vừa gửi hồ sơ đến Bộ Tư pháp để thẩm định đối với dự thảo Nghị định quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của bộ này.

Trụ sở Bộ Y tế trên phố Giảng Võ, Hà Nội ẢNH: TUYẾN PHAN

Tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất giữ nguyên 4 vụ gồm Vụ Tổ chức cán bộ, Vụ Hợp tác quốc tế, Vụ Kế hoạch - Tài chính, Vụ Pháp chế; 10 Cục và 2 đơn vị sự nghiệp gồm Viện Chiến lược và Chính sách y tế, Báo Sức khỏe và Đời sống; bỏ tổ chức Thanh tra Bộ (theo quy định tại luật Thanh tra năm 2025).

Trong đó, Vụ Bảo hiểm y tế sẽ được tổ chức lại thành Cục Bảo hiểm y tế, Trung tâm Thông tin Y tế quốc gia thành Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số.

Theo Bộ Y tế, Trung tâm Thông tin Y tế quốc gia (trước tháng 11.2022 là Cục Công nghệ thông tin thuộc Bộ Y tế) là đơn vị sự nghiệp công lập trực thuộc, phục vụ chức năng quản lý nhà nước của Bộ Y tế về công nghệ thông tin, chuyển đổi số lĩnh vực y tế.

Nhiệm vụ trước mắt và lâu dài của Bộ Y tế trong lĩnh vực công nghệ thông tin, chuyển đổi số y tế rất nặng nề. Hiện tại, chức năng quản lý nhà nước trong lĩnh vực này được phân công cho Cục Khoa học công nghệ và Đào tạo (Phòng Quản lý công nghệ thông tin); nhiệm vụ tổ chức triển khai thực hiện được phân công cho Trung tâm Thông tin Y tế quốc gia.

Tuy nhiên, quá trình tổ chức triển khai thực hiện gặp nhiều khó khăn, vướng mắc, chồng chéo; do vậy, cần thiết tổ chức lại thành một đầu mối là Cục Công nghệ thông tin và Chuyển đổi số thuộc Bộ Y tế.

Với Vụ Bảo hiểm y tế, đây là tổ chức hành chính thuộc Bộ Y tế có chức năng tham mưu giúp Bộ trưởng Bộ Y tế quản lý nhà nước về bảo hiểm y tế.

Vụ được giao 9 nhóm nhiệm vụ chuyên ngành về bảo hiểm y tế và thêm một số nhiệm vụ mới được giao bổ sung như xây dựng, sửa đổi, bổ sung các văn bản quy phạm pháp luật, cơ chế, chính sách về lĩnh vực bảo hiểm y tế; xây dựng chiến lược, kế hoạch tổng thể phát triển bảo hiểm y tế; giải pháp tăng cường năng lực khám bệnh, chữa bệnh bảo hiểm y tế cho y tế cơ sở; các giải pháp nhằm bảo đảm cân đối quỹ bảo hiểm y tế…

Do vậy, việc tổ chức lại Vụ Bảo hiểm y tế thành Cục Bảo hiểm y tế là yêu cầu cần thiết.

Cơ cấu tổ chức mới theo đề xuất của Bộ Y tế ẢNH: C.M.H

31 nhóm nhiệm vụ, quyền hạn

Cũng tại dự thảo, Bộ Y tế đề xuất sửa đổi, bổ sung 35 nhiệm vụ, bao gồm lược bỏ một số thuật ngữ; biên tập lại nội dung để đảm bảo phù hợp với quy định của một số đạo luật ban hành mới đây.

Lược bỏ 13 nhiệm vụ để đảm bảo phù hợp với quy định của luật Viên chức năm 2025 và các quy định của pháp luật có liên quan.

Đồng thời, bổ sung 7 nhiệm vụ liên quan đến các lĩnh vực phòng bệnh, thiết bị 3 và công trình y tế, bảo hiểm y tế,

Như vậy, sau khi sửa đổi như đề xuất, Bộ Y tế sẽ thực hiện 31 nhóm nhiệm vụ và quyền hạn. Tập trung vào các nội dung như: trình Chính phủ dự án luật, dự thảo nghị quyết của Quốc hội, dự án pháp lệnh, dự thảo nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội, dự thảo nghị định, nghị quyết của Chính phủ...

Ban hành thông tư, quyết định, chỉ thị và các văn bản khác về quản lý nhà nước đối với các lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước của Bộ Y tế.

Cùng đó là các nhóm nhiệm vụ về phòng bệnh; khám bệnh, chữa bệnh và phục hồi chức năng, giám định y khoa, giám định pháp y, giám định pháp y tâm thần; bà mẹ, trẻ em; dân số; bảo trợ xã hội và phòng, chống tệ nạn xã hội; y, dược cổ truyền...