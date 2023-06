Đề xuất mức thu phí lòng đường, vỉa hè TP.HCM mang về 1.522 tỉ đồng/năm

Dự thảo do Sở GTVT TP xây dựng. Theo đó, mức thu phí dao động thấp nhất từ 20.000 đồng đến cao nhất 350.000 đồng/m2/tháng, tùy khu vực và mục đích sử dụng.

Việc thu phí này dự kiến đem lại nguồn thu ngân sách khoảng 1.522 tỉ đồng mỗi năm. Trong đó, số thu đối với lòng đường là 550 tỉ đồng/năm, với vỉa hè là 972 tỉ đồng/năm. Sở GTVT đề xuất nộp vào ngân sách TP.HCM toàn bộ số tiền thu phí để duy tu, bảo trì lòng đường, hè phố.

Dự kiến toàn bộ số tiền thu phí sẽ dùng để duy tu, bảo trì lòng đường, hè phố Ngọc Dương

Hội nghị đã ghi nhận 16 đóng góp cho dự thảo, chủ yếu liên quan vấn đề tăng cường việc quản lý lòng đường, vỉa hè, trật tự an toàn giao thông. Đơn cử như ý kiến của Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ VN Q.6 Phạm Văn Phố cho rằng dự thảo đề án không nên chỉ tập trung thu phí để tăng ngân sách, mà phải làm sao tăng được tính quản lý, quản trị của chính quyền, hướng đến phục vụ người dân tốt hơn. Trong đó, các vấn đề cần xem xét là đánh giá, thống kê đối tượng (như người bán hàng rong, chủ hộ kinh doanh…) bị tác động; chú ý các vấn đề về văn hóa, du lịch, mỹ quan đô thị, môi trường. Do dự án tác động trực tiếp tới người dân, nên cần phải tính toán tới vấn đề an sinh xã hội, quy định rõ đối tượng thu phí, miễn thu phí, tránh trường hợp thu sai.

Bên cạnh đó, các đại biểu cũng đề nghị làm rõ diện tích, vị trí lòng đường, hè phố được sử dụng để đậu xe, kinh doanh. Tránh tình trạng nhiều tuyến đường, vỉa hè "lộn xộn" như hiện nay khi các cơ sở tận dụng để đặt bàn ghế buôn bán, đậu xe, không còn lối đi cho người đi bộ nên cũng cần quy định thêm chế tài xử lý khi có trường hợp vi phạm, sử dụng lòng đường, hè phố vào mục đích khác.