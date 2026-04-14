Kinh tế

Đề xuất ô tô 'độ' nội thất, ngoại thất vẫn được đăng kiểm

Mai Hà
14/04/2026 16:59 GMT+7

Trường hợp ô tô 'độ' trang, thiết bị nội, ngoại thất nhưng không coi là cải tạo vẫn sẽ được đăng kiểm. Đề xuất này của Cục Đăng kiểm được kỳ vọng sẽ thuận lợi hơn cho nhiều chủ xe ô tô 'độ', 'chế' làm đẹp xe.

Bộ Xây dựng đang lấy ý kiến dự thảo thông tư về trình tự, thủ tục kiểm định và miễn kiểm định lần đầu đối với xe cơ giới, xe máy chuyên dùng; chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với phương tiện cải tạo; cũng như kiểm định khí thải đối với xe mô tô, xe gắn máy, thay thế Thông tư 47/2024.

Đề xuất ô tô độ nội thất , ngọai thất vẫn được đăng kiểm năm 2026 - Ảnh 1.

Xe ô tô 'độ' trang thiết bị nội, ngoại thất được đề xuất vẫn đăng kiểm bình thường nếu các hạng mục khác đạt yêu cầu

ẢNH: T.N

Đáng chú ý, dự thảo mới quy định về các trường hợp ô tô có sự thay đổi về trang, thiết bị nội thất, ngoại thất nhưng không được coi là cải tạo. Với những trường hợp này, nếu các hạng mục còn lại đều đạt, chủ xe sẽ được cấp chứng nhận đăng kiểm điện tử và tem kiểm định.

Với trang thiết bị nội thất gồm bọc nội thất, thay đổi cơ cấu điều chỉnh ghế, màn hình giải trí, thiết bị âm thanh, camera quan sát, camera hành trình, điều khiển điều hòa, đèn trang trí trong xe.

Với trang bị ngoại thất gồm thay đổi cản trước, cản sau, lưới tản nhiệt, ốp sườn, ốp viền chắn bùn, cánh gió đuôi, ốp vành bánh xe theo tùy chọn của nhà sản xuất. Các trang bị ngoại thất thay thế phải do nhà sản xuất cung cấp, đảm bảo sau khi lắp đặt, kích thước bao (dài x rộng x cao) của xe thực tế không vượt quá 100 mm so với thông số ban đầu; đồng thời khối lượng cơ bản không vượt quá sai số cho phép theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Dự thảo cũng quy định cụ thể các trường hợp, gồm: xe cơ giới thay đổi một số kết cấu thùng hàng như bịt kín hoặc thay đổi kết cấu cánh cửa thùng hàng, thay thế tôn bọc dạng phẳng thành dạng sóng hoặc ngược lại; bọc thêm tôn phần khung mui của xe mui phủ; lắp thêm hoặc tháo bỏ nắp chắn bụi cho thùng chở hàng của ô tô tải tự đổ, rơ-moóc tải tự đổ, sơ mi rơ-moóc tải tự đổ; lắp thay thế hoặc tháo bỏ nắp che khoang chở hàng, hành lý của ô tô pickup, lắp đặt thêm bậc bước chân lên xuống, trang trí ống xả, đai trang trí bảo hiểm đèn chiếu sáng, đèn tín hiệu, cánh lướt gió, mui gió, cũng không được coi là cải tạo.

Tuy nhiên, Cục Đăng kiểm - đơn vị soạn thảo - yêu cầu những thay đổi vẫn phải đảm bảo kích thước cơ bản của xe, kích thước thùng hàng, khối lượng cơ bản của xe thực tế chênh lệch so với thông số tương ứng trong giấy chứng nhận kiểm định không vượt quá sai số cho phép theo quy định tại quy chuẩn kỹ thuật quốc gia.

Lý giải cho đề xuất này, Cục Đăng kiểm cho rằng việc mở rộng danh mục trang thiết bị của xe cơ giới không bị coi là cải tạo hoặc không phải lập hồ sơ thiết kế cải tạo nhằm tháo gỡ điểm nghẽn trong thủ tục chứng nhận cải tạo. 

Chủ xe có thể cắt giảm chi phí thuê đơn vị thiết kế, chi phí thẩm định bản vẽ và thời gian chờ đợi cho chủ phương tiện khi thực hiện những nâng cấp cơ bản, hợp lý trên xe. Việc bổ sung, chỉnh sửa kỹ thuật nhằm làm rõ quy định và thuận lợi cho quá trình thực hiện của chủ xe khi nâng cấp phương tiện.

Tin liên quan

Hoán cải ô tô tải pickup thành xe con: Cục Đăng kiểm nói gì?

Hoán cải ô tô tải pickup thành xe con: Cục Đăng kiểm nói gì?

Trước những tranh luận về xe bán tải bị hạn chế di chuyển vào nội đô do phân loại là ô tô tải, nhiều chủ xe đặt câu hỏi về khả năng hoán cải phương tiện sang ô tô con. Tuy nhiên, Cục Đăng kiểm khẳng định đây là hành vi bị nghiêm cấm theo luật hiện hành.

Đề xuất xe máy dưới 5 năm được miễn kiểm định khí thải trực tiếp

